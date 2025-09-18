Mendoza: aumentaron un 40% los sueldos del gobernador, el gabinete y los legisladores, y hay quejas de estatales

MENDOZA.- Pasó casi inadvertido el mes pasado, pero tomó fuerza en los últimos días, en medio de los reclamos salariales por la reapertura de paritarias y de la reforma del estatuto de los estatales que encabezaron ayer militantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En Mendoza, el gobernador radical Alfredo Cornejo, su gabinete de ministros y los legisladores, tuvieron un alza del 40% en sus haberes.

En el caso del mandatario y su equipo, el aumento llegó por estar atado a disposiciones especiales acordadas en paritarias de la Administración Central, y tiene su impacto en la Legislatura porque las dietas están supeditadas al haber del jefe del Poder Ejecutivo. Lo mismo ocurre con algunos intendentes y concejales. De esta forma, Cornejo pasó de cobrar $4,7 millones a más de $6,6 millones en bruto, por lo que de bolsillo, quedaría en $5 millones, aproximadamente.

Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza Club del Petróleo

Desde el Gobierno provincial explicaron a LA NACION que la actualización en el salario del mandatario responde a lo acordado para la clase 13 del régimen estatal ATE. Así, de acuerdo con el escalafón establecido por ley, el gobernador debe percibir el doble de lo que cobra un agente de esa categoría.

“Esta actualización es en virtud de la paritaria, porque había un ítem de productividad que no se aplicaba a la clase 13 del régimen 05, y se unificó, por lo que buena parte de los empleados pasaron a tenerlo. Como el gobernador cobra dos clases 13 full, no hubo un aumento específico, sino que se dio en el marco de la negociación paritaria, tras acuerdos y reglamentaciones por escalas”, señaló a LA NACION el ministro de Gobierno de Mendoza, Natalio Mema. Añadió que los números responden a lo que establece la ley y que no es atributo del Poder Ejecutivo definir los salarios. En tanto, el funcionario aclaró que para dar de baja este tipo de ajustes es necesario modificar la normativa vigente, como son las leyes 8832 y 5811.

Una importante fuente del Poder Ejecutivo defendió la actual disposición que se desprende de la mesa de negociación con los gremios estatales, sobre la base de la ley con la que se calcula el salario de los principales funcionarios de la provincia. “Sigue siendo el gobernador que menos gana en todo el país. Muchos ni siquiera publican sus salarios”, expuso el dirigente.

Con estos ajustes, también se vieron beneficiados los diputados y senadores, ya que la dieta que perciben es equivalente al 95% del sueldo del gobernador. Asimismo, la medida alcanzó a algunas intendencias y concejos deliberantes.

Reclamo de estatales

El incremento cayó como un balde de agua fría en algunos sectores estatales, que viene peleando por mejoras salariales, teniendo en cuenta que las subas promedio cada dos meses durante 2025 no supera el 4%.

Lautaro Jiménez, docente y dirigente de la Izquierda, además de candidato a diputado provincial, recordó los magros aumentos que vienen teniendo los educadores en la provincia y cargó contra la actualización que tuvieron los máximos funcionarios mendocinos. Fue uno de los primeros en advertir, a comienzos de agosto, lo que estaba pasando con los sueldos de los funcionarios. Así lo expresó en un mensaje en las redes sociales.

“¡Caraduras! Cornejo y sus funcionarios se colgaron del Fondo Estímulo para empleados y llevaron sus dietas de $4.713.432 a $6.609.244. 40% de aumento a los Diputados y... ¡4% a los maestros! ¡Anulen el dietazo de la casta y equiparen los sueldos docentes a la canasta familiar!”, expresó.

En diálogo con LA NACION, el dirigente del Frente de Izquierda de los Trabajadores, volvió a cargar contra la actualización de los haberes de la clase política.

“Nunca en la historia de Mendoza se había tomado una medida semejante: en un mismo día 4% de aumento para los maestros y 40% de aumento para gobernador, diputados y senadores, llevando el monto de sus dietas arriba de los 6 millones de pesos y dejando a los empleados públicos debajo de la canasta básica y lo perdido con la inflación”, indicó Jiménez. “Mendoza tiene salarios que están entre los más bajos del país, pero sus diputados provinciales ya cobra más que los diputados nacionales. Lo contrario de lo que había propuesto Milei en campaña: ajuste para las personas más vulnerables y aumentos millonarios para los bolsillos de la casta”, añadió el docente, quien aseguró que este “premio a la casta” tiene un objetivo. “Acá lo que se busca es conseguir que los diputados y senadores sigan dándole mayoría automática en la Legislatura de Mendoza al saqueo que Cornejo lleva adelante”, completó.

En tanto, en el mismo sentido, se expidió Claudia Iturbe, titular de Ampros, el gremio de los profesionales de la Salud. “El aumento es solo para ellos”, dijo a LA NACIÓN, mientras participaba de diferentes marchas para rechazar los proyectos del oficialismo, especialmente la modificación del Estatuto del Empleado Público. También se sumó la movilización de ayer en defensa de las universidades públicas, al tiempo que reclamó con carácter de urgencia la reapertura de paritarias.

“Es un verdadero escándalo, que el gobernador haya blanqueado la pérdida del poder adquisitivo desde el 2020 y se haya dado el 40% solo para él y sus funcionarios políticos, además de lo que se actualizó por inflación en paritaria, como el resto de los estatales. A los profesionales de la salud solo nos dio el 15% hasta fin de año; tenemos los sueldos más bajos del país, porque quedamos atrasados desde la pandemia, que es justamente ese 40% que sí ya tiene Cornejo”, señaló la dirigente, candidata a senadora provincial por el frente Provincia Unidas.

Por su parte, desde ATE, en medio de las protestas, también salieron con dureza a cuestionar el incremento que tuvieron los funcionarios en sus haberes y reclaman repuestas inmediatas. “Es un desastre todo lo que vivimos. Los estatales recibieron por decreto una suba del 10% en tres cuotas y el gobernador un 40% de 4,6 millones de pesos. Hay que tener en cuenta que toda la dirigencia política en Mendoza es rica: gobernador, legisladores, intendentes y asesores. Ahora, con la reforma también incorporan a los secretarios privados. Es un esquema lamentable que estamos padeciendo, donde un enfermero cobra 700.000 pesos por 40 horas semanales. Queremos reapertura de paritarias concreta, definitiva, con los incentivos correspondientes para que ningún trabajador cobre menos de 1,3 millones de pesos. Acá los que no se recortaron son la clase política”, expresó a LA NACION Roberto Macho, titular de ATE.