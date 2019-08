Aunque solo perdió por tres puntos, el gobernador quiere retomar la iniciativa para apuntalar a su candidato

MENDOZA.- La dura derrota de Mauricio Macri en las PASO nacionales empieza a encender alertas en el interior del país. Una de las provincias en problemas para el oficialismo es Mendoza, de cara a las elecciones a gobernador del 29 de septiembre próximo. A pesar de que aquí fue solo de tres puntos, la caída del Presidente frente a Alberto Fernández genera preocupación en el seno del Poder Ejecutivo que comanda Alfredo Cornejo, titular de la UCR nacional, principal aliada de Cambiemos.

El escenario es complejo. El mandatario mendocino se presentó como candidato a diputado nacional y tampoco le fue bien: perdió por un punto contra la "ignota" kirchnerista Marisa Uceda, la elegida por Anabel Fernández Sagasti, postulante a la gobernación y brazo de Cristina Kirchner en territorio cuyano.

Así las cosas, la carrera por el sillón de San Martín se ha convertido en una verdadera puja y en una nueva campaña que arrancó anteanoche mismo, tras el trago amargo de los comicios.

Cornejo analiza por estas horas cómo encarar la carrera proselitista de su candidato, el intendente de Capital, Rodolfo Suárez, que fue el más votado en las PASO locales de junio y ha estado "invisibilizado" en las últimas semanas.

Sabe que tiene enfrente la "amenaza K" que supone la senadora nacional kirchnerista, que viene creciendo en los sondeos, empujada por la expresidenta y candidata a la vicepresidencia de la Nación por el Frente de Todos.

"Podemos tener un ajuste de estrategia, pero no veo por qué deberíamos cambiar. Esperamos que los mendocinos nos vuelvan a acompañar", fue el análisis de Cornejo tras las PASO. A su turno, Suárez sostuvo: "Viendo los resultados de todo el país, la elección de Mendoza no ha sido mala. Hubo un 'tsunami' en todo el país y eso no ocurrió en Mendoza".

En cambio, Fernández Sagasti dejó en claro su mensaje: "Estamos muy contentos, de cara a la gobernación estamos con más fuerza que nunca. Vamos a ampliar la ventaja en las elecciones generales".

Desde el entorno del gobernador dejaron en claro a LA NACION que buscarán despegarse de la figura de Macri, mostrando nuevamente la gestión realizada por Cornejo en la provincia y apuntando a la continuidad. "No esperábamos un triunfo, de hecho sabíamos que venía para un empate; lo que no esperábamos era la paliza a nivel nacional. Ha sido una catástrofe, por eso, en ese contexto, nuestro resultado acá es un triunfo. Puede ser que Fernández Sagasti se aferre a Cristina de ahora en más, pero creo que eso no va a incidir o por lo menos no va a ser decisivo", indicaron.

De todas maneras, según dijeron a LA NACIONconsultores y encuestadores electorales, existe preocupación en el gobierno provincial; acuden a varias explicaciones, entre ellas, una sobre la teoría de que, ante un nuevo acto electoral, los votantes toman como referencia los resultados de las votaciones más recientes. Por eso, con la derrota aún fresca, en el cuarto piso del palacio cívico mendocino hay temor de que la ciudadanía se guíe por lo que dijeron las urnas anteayer, más allá de lo que pasó en las primarias del 9 de junio.

Aun contra su voluntad, ya que le disgustan los cargos legislativos, Cornejo había decidido, más allá de sus críticas puntuales, dar su apoyo a Macri en los comicios nacionales y liderar la lista de candidatos a diputados nacionales del oficialismo. Pero los resultados adversos del domingo le jugaron en contra y la incertidumbre se acrecienta con el paso de las horas.

De hecho, previo a las PASO habían comenzado los cruces de alta tensión. Cornejo expresó que Sagasti difícilmente llegue a ser gobernadora mendocina porque "jamás manejó ni un quiosco". Del otro lado le respondieron duramente: lo acusaron de "maltratador" y de sufrir porque "el PJ logró la unidad". "Todo está por verse. Igual, hay un largo camino por recorrer", indicaron los analistas.