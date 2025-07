Mendoza: Javier Milei está cerca de firmar una alianza con el radical Alfredo Cornejo

MENDOZA.- El acuerdo avanza con fuerza; las tensiones internas, también. Mientras el presidente Javier Milei y el gobernador radical, Alfredo Cornejo tienen el pacto electoral a la firma, que sería antes de que termine julio, según confirmó a LA NACIÓN una alta fuente provincial, los “libertarios rebeldes” de la tierra cuyana presionan con abrirse y armar su propio frente, bajo una premisa: “El límite es Cornejo”.

Así transcurren por estas horas los momentos previos a la inminente alianza de La Libertad Avanza (LLA) y Cambia Mendoza (CM), que cuenta además con impulsores clave, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Según pudo saber LA NACION, ya es un hecho que Milei y Cornejo irán unidos a las votaciones, con una dosis alta de color violeta en las listas, más allá del primer paso que fue la unificación de los comicios provinciales con los nacionales del 26 de octubre.

El frente en común se terminó de cocinar en las últimas jornadas, sobre todo por el sostenido apoyo que sigue brindando el mandatario mendocino a la gestión presidencial, incluso en medio de la puja de los gobernadores por los fondos coparticipables y su correlato en el Congreso. De hecho, este lunes, Cornejo, como representante de los jefes provinciales en el Consejo de Mayo se sentará en la mesa con el Gobierno nacional, que sostiene su posición de vetar las iniciativas legislativas.

Bajo este escenario, el rol de Bullrich, junto con los pedidos de su delfina, la vicegobernadora mendocina, Hebe Casado, tomaron mayor dimensión a la hora de acercar posiciones con los líderes del partido de Milei, en medio también de las internas radicales y las pretensiones del ministro de Defensa Luis Petri, que incluso podría ser el principal candidato a diputado nacional del frente electoral.

“Patricia Bullrich siempre ayudó en el acuerdo y lo está haciendo”, confió a LA NACIÓN una fuente central y de relevancia en las conversaciones “muy avanzadas”, como expresó días atrás Cornejo, que mantienen ambos sectores, rumbo al anuncio que sería antes del 7 de agosto, la fecha límite para las alianzas, establecida por el cronograma electoral.

“No tenemos día preciso del anuncio del acuerdo, pero será esta semana o la que viene”, aseguraron los informantes oficiales calificados consultados por este diario, que siguen de cerca el minuto a minuto del proceso, por lo que la decisión se comunicará antes de que termine julio.

Más allá de algunos reproches internos en el seno del radicalismo, de aquellos que no quieren “teñirse todo de violeta”, en el escenario de definiciones, también emergieron las tensiones y presiones libertarias en la tierra cuyana. Los díscolos, dirigentes políticos “antiCornejo” pero que apoyan a Milei, referenciados en el Pro de Mendoza y el Partido Demócrata (PD) pegaron el grito en el cielo, y ya trabajan en un armado paralelo, aunque su futuro en las urnas es incierto. Así, asoma, nuevamente, uno de los enemigos número uno de Cornejo pero muy cercano al presidente: Omar De Marchi, quien actualmente es directivo de Aerolíneas Argentinas.

El histórico hombre del Pro de Mendoza, ex PD, y creador de La Unión Mendocina sigue de cerca cada instancia de debate. Su delfín, Gabriel Pradines, presidente del partido amarillo en Mendoza, ya explicó que el “límite es Cornejo” y que de sellarse la alianza entre el radicalismo y LLA jugarán por afuera, con un frente que aglutine a otras fuerzas. En este tren, también se suben los iniciadores del Partido Libertario y los demócratas, quienes cruzan los dedos para que el inminente acuerdo electoral de Milei y Cornejo se caiga, apostando a lo que pasó en otras provincias donde LLA compitió en soledad.

“Nuestra sociedad y compromiso político es exclusivamente con el Presidente Milei, con quien nos unen profundas convicciones. Si se da la alianza Cornejo-LLA, veo imposible que el PD se sume porque nada compartimos con el gobierno populista e intervencionista de Cornejo. Entendemos que Mendoza necesita una alternativa liberal pura para sacarla del estancamiento y la decadencia institucional”, expresó a LA NACIÓN, Mercedes Llano, diputada nacional demócrata por LLA, quien confirmó que “el ánimo del partido es ir por fuera”.

Sin embargo, en el Ejecutivo local le restan trascendencia al peso que pueden tener los “rebeldes” en las urnas. “La elección se polarizará con el peronismo nacionalmente. No creemos que tengan espacio para hacer una elección digna en Mendoza. El PD/Pro no mide más de 5 puntos, incluso con Omar De Marchi de candidato, lo cual descartamos se someta a ese riesgo. No quiere perder su cargo y relación con el gobierno nacional”, aportaron con dureza desde el oficialismo mendocino ante la consulta de este diario.

Todo está por verse en cada instancia que se viene en el cronograma electoral, pero ya hay avances concretos en la tierra del sol y del buen vino, a pesar de las tensiones y los reproches. Como en la copa de tinto, ya hay estelas violetas, con rastros difíciles de quitar.