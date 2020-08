Mendoza: impulsan una reforma de la Constitución para reducir costos políticos

La promueve el gobernador radical Rodolfo Suarez; no prevé incluir la reelección, pero apunta a un sistema legislativo unicameral e incorporaría el ballottage en las elecciones Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Mendoza busca dar un paso en su institucionalidad, dejando atrás la eterna controversia sobre la reelección del gobernador, apuntando más a reducir el gasto de la política. Así, la provincia del oeste argentino avanzará con la reforma de la Constitución provincial, que ya tiene más de 100 años, y seguirá sin permitir la continuidad en el principal cargo político local, que se limita a cuatro años. Se trata de un proyecto impulsado por el actual mandatario, Rodolfo Suarez, que ingresó el lunes pasado en la Legislatura, y que empezará a ser analizado por todos los arcos políticos.

Por eso, de acuerdo con la iniciativa oficial, los ojos estarán puestos en otros asuntos y con otros objetivos: "Lograr una disminución del costo de la política, una mayor calidad institucional y mejores controles en el manejo del sector público". Por tal motivo, se buscará transformar el Poder Legislativo en unicameral, con 48 miembros, incorporar la segunda vuelta electoral, suprimir los comicios de medio término, y lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el sector público y privado.

Se trata de un plan que esbozó Suarez durante la campaña electoral y ratificado durante su discurso del 1º de mayo, aunque ahora finalmente quedó descarta la posibilidad de reelección, así fuera a un solo período consecutivo. Así, junto con Santa Fe, son las únicas provincias que no le permiten al mandatario ir por un nuevo mandato.

"Con el propósito de promover un salto de calidad en la vida institucional de Mendoza, disminuir sustancialmente el 'gasto de la política', mejorar los controles públicos y extender derechos, estoy enviando el proyecto de Reforma Institucional a la Legislatura", señaló el gobernador, quien hizo hincapié en "sostener la no reelección inmediata del gobernador y el vicegobernador" y en los demás puntos clave que tendrá la reforma.

Sistema unicameral y críticas

Estos son, según la visión de Suarez: un sistema unicameral que introduce la representación territorial a la Carta Magna y también, mecanismos de participación directa para enriquecer la democracia representativa; la eliminación de la elección de medio tiempo, la limitación de la reelección de legisladores y concejales y la ampliación del período ordinario de sesiones de la Legislatura; el principio de equilibrio fiscal como deber del Estado y derecho colectivo de los mendocinos; el régimen municipal autónomo y el establecimiento de principios rectores en materia de coparticipación municipal de impuestos; la equiparación e incorporación de derechos establecidos en la Constitución Nacional y el reconocimiento expreso del derecho al voto voluntario para los jóvenes de 16 años; y la consagración de la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones en el ámbito público y la obligación del Estado de promover en el ámbito privado la igualdad real de oportunidades entre géneros.

El proyecto de reforma de la ley fundamental mendocina ingresó ayer al Senado. Por ahora, los diferentes colores políticos han expresado su aval a la propuesta, que debatirán a fondo, aunque desde la Izquierda han realizado los primeros cuestionamientos. "La reforma constitucional de Suárez restringe el acceso de terceras fuerzas. Crea una corte de 18 representantes feudales en la unicameral por encima de la representación poblacional. Se liquida el criterio democrático 1 persona 1 voto para darle mayoría automáticas al Ejecutivo", indicó el senador Lautaro Jiménez, quien insiste en que se trata de un proyecto que "apunta a la concentración del poder".

El gobernador radical Rodolfo Suarez impulsa una reforma constitucional en Mendoza Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

La iniciativa fue presentada por el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, quien explicó los alcances de las modificaciones que pretenden realizar en la Carta Magna. "Estamos cumpliendo con una promesa de campaña. La reforma constitucional asienta sobre el respeto institucional habilitando temas a debatir como la introducción de un sistema unicameral disminuyendo el gasto político, eliminación de elecciones intermedias y limitación a un solo período de reelección para cargos legislativos y municipales", indicó Ibañez.

Así, entre varias ideas, se apunta a revisar la composición del Legislativo provincial, su estructura, la duración de los mandatos, la eliminación de elecciones intermedias, la representación y autonomía de los municipios y poner un límite razonable (70 años) al mandato de los jueces.

Reducción de costos

En cuanto a bajar el costo de la política, optimizando los recursos del Estado, se busca transformar el Poder Legislativo en unicameral, asegurando así la representación territorial de todas las comunas y sin elecciones intermedias, al incorporar la representación poblacional y territorial con una composición que no podrá superar los 48 legisladores. Hoy, los departamentos de Malargüe, Rivadavia y Tupungato no tienen representación en la Cámara de Diputados, en tanto que Santa Rosa, Tunuyán y Junín no tienen presencia en la Cámara Alta.

Sobre la "calidad institucional", se trata de impulsar una serie de reformas puntuales que expresamente excluyen la discusión de la reelección del gobernador. Entre ellas se destacan la eliminación de las elecciones de medio término. "Junto con el ahorro en términos monetarios, generará un menor "costo" en términos institucionales, desde que no se destinará tiempo a la definición de candidatos -internas o PASO-, a las campañas, entre otros aspectos, permitiendo que la Legislatura tenga cuatro años de labor ininterrumpida en sesiones extendidas acordes con un Estado moderno", indicaron desde el Ejecutivo provincial.

Por su parte, la introducción del ballottage en el sistema de elección del gobernador "garantiza un Ejecutivo dotado de suficiente legitimación popular para llevar adelante, en sus cuatro años de mandato no prorrogables, todos los proyectos que, en definitiva, determinaron su elección por el pueblo", destacaron.

Según pudo saber LA NACION, las visiones de los especialistas son coincidentes sobre la necesidad de una reforma constitucional integral en Mendoza, que no se produce desde su redacción en 1916, y con varios intentos fallidos en su haber. Es más, consideran que es un buen paso dejar de lado la posibilidad de reelección del gobernador al tiempo que esperan ser consultados para avanzar en un proyecto sólido desde lo técnico.