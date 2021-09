¿Mensaje a Sabina Frederic? El cinematográfico video de Sergio Berni tras el megaoperativo que encabezó en Rosario

Tras encabezar un megaoperativo antidrogas en Rosario y desarticular una banda criminal que operaba entre la ciudad santafesina y San Nicolás, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, publicó un cinematográfico video que da cuenta de las tareas de inteligencia realizadas y del despliegue de 220 efectivos en el territorio. La acción se llevó a cabo apenas horas después de que la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, desestimara el envío de agentes adicionales a la provincia y en medio de duros cuestionamientos hacia su gestión por parte de su par bonaerense.

Las imágenes del operativo denominado “Viento Blanco” fueron difundidas en Twitter y muestran al ministro involucrado en cada etapa. En la secuencia se observa cómo los agentes bajo su mando camuflan un camión de la Policía como uno de mudanzas y se escucha al propio Berni coordinar la operación a través de un teléfono handy.

Llevamos a cabo el operativo anti narco #VientoBlanco; un despliegue táctico con 220 efectivos, ingresando a las 2 de la madrugada a Rosario. Logramos detener a delincuentes que desde esta ciudad de Santa Fe, llevaban droga a San Nicolás y alrededores. pic.twitter.com/4tREHhYVBu — Sergio Berni (@SergioBerniArg) September 10, 2021

“Atento a todo el personal, a partir de este momento autorizado a neutralizar cualquier tipo de agresión”, ordena el ministro en el video justo antes de que los agentes ingresen a los distintos puntos que fueron allanados en Rosario. A continuación, se muestra a varios delincuentes detenidos y el secuestro de estupefacientes valuados por las autoridades bonaerenses en $25.000.000.

La secuencia finaliza con la leyenda “Si entrás a Buenos Aires, te encontrás con nosotros” e imágenes de los efectivos que participaron de la acción antinarco, integrada por personal de la Policía Bonaerense, grupos de apoyo de las F.O.E (Fuerzas de Operaciones Especiales) GAD, el Grupo Táctico Halcón y UTOI.

“No es el Rosario que yo dejé”

Tras la concreción del operativo relámpago y la disolución de la banda narcocriminal, Berni dio una entrevista en la que se refirió a la ola de homicidios y violencia que azota a Rosario y empatizó con el pedido de ayuda del gobernador Omar Perotti.

“Vi un Rosario apagado, triste y vacío. No es el que yo dejé cuando me fui allá en el 2015″, dijo a Radio La Red y agregó: “Es necesario dar el debate y “por sobre todas las cosas entender al gobernador, que en su reclamo lo único que está pidiendo es que se haga cargo el Ministerio de Seguridad nacional de una función que le compete, que es la lucha contra el narcotráfico”.

Con el foco puesto en las tareas de inteligencia y tras remarcar el rol activo que el Gobierno debe tener en esa materia, dijo cómo actuaría él si ocupara el lugar de la ministra Frederic: “Haría lo mismo que hice seis años atrás. Me instalé en Rosario y desplegamos en menos de una hora más de 3000 efectivos de las fuerzas federales con los que comenzamos a trabajar en la persecución y en la inteligencia criminal, lo que nos permitió detener y acusar a los principales narcotraficantes por el delito de narcotráfico y no por otros menores como hasta entonces. En menos de una semana, empezó a recuperar la paz y dejó de ser tapa de los diarios”.

Sergio Berni durante el operativo antidrogas que encabezó en Rosario Ministerio de Seguridad PBA

Sobre el vínculo con la ministra, signado por múltiples cruces desde el inicio de la gestión, expresó: “Acá no hay cuestiones personales. No es casualidad que lo que nos pasa en la provincia de Buenos Aires le pase a Santa Fe. Me parece que hay un reclamo generalizado en cuanto al funcionamiento de su ministerio”, evaluó.

Asimismo, dijo que si Frederic le pidiera su mirada en materia de seguridad, “le explicaría la situación por la que se está pasando, las diferentes vías de abordaje y la tarea complementaria que debería hacer en cada provincia, porque no es solo una cuestión de mandar gendarmes para hacer marketing en una plaza, hay que estar en los barrios profundos donde se genera el delito y están los que comercializan la droga, controlando y haciendo inteligencia”.

Finalmente, comparó la gestión de la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con la de la actual titular del a cartera y dijo que no se quedaría con “ninguna de las dos”. “Una mucho marketing y poco resultado y otra directamente ningún resultado”, concluyó.

LA NACION