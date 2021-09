Sergio Berni comparó la gestión de Patricia Bullrich con la de Sabina Frederic: “Una mucho marketing y poco resultado, y la otra directamente ningún resultado”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, habló hoy sobre la situación en Rosario tras encabezar un megaoperativo antidrogas en la ciudad santafesina, donde hace semanas se registran numerosos homicidios y episodios de violencia vinculados con el narcotráfico. En ese contexto, consideró legítimo el pedido de ayuda al Ejecutivo por parte del gobernador santafesino, Omar Perotti, y comparó la gestión de su par nacional, Sabina Frederic, con la de la exministra Patricia Bullrich. Al hacerlo, acusó a la primera no haber conseguido “ningún resultado” y contó qué acciones llevaría a cabo él si ocupase el lugar de la funcionaria.

“Anoche estuvimos allanando cinco objetivos que tenían que ver con un clan familiar que se dedicaba, entre otras cosas, a introducir droga en la provincia de Buenos Aires”, comenzó Berni en diálogo con radio La Red y agregó: “Vi un Rosario apagado, triste y vacío. No es el que yo dejé cuando me fui allá en el 2015″.

Ante el escenario actual, consideró necesario dar el correspondiente debate y “por sobre todas las cosas entender al gobernador, que en su reclamo lo único que está pidiendo es que se haga cargo el Ministerio de Seguridad nacional de una función que le compete, que es la lucha contra el narcotráfico”.

La declaración de Berni llegó poco después de que Frederic, en respuesta al reclamo de Perotti, desestimara el envío de fuerzas federales adicionales a la provincia al argumentar que “los recursos humanos son escasos”. En ese sentido, hubo un punto de contacto entre la argumentación de los ministros, dado que el funcionario bonaerense, al igual que su par nacional, consideró que la situación en Rosario no se resolverá únicamente con aumentar la presencia de agentes en las calles.

“Me parece que no solo se trata de una cuestión de policiamiento, sino fundamentalmente de investigación, donde el Gobierno tiene que estar coordinando todos y cada uno de los procedimientos que se generan en el país, porque todos tienen conexión con todos. Por eso hablamos de red de narcotráfico”, sostuvo.

Al ser consultado sobre las medidas que él implementaría de ocupar el Ministerio de Seguridad, expresó: “Haría lo mismo que hice seis años atrás. Me instalé en Rosario y desplegamos en menos de una hora más de 3000 efectivos de las fuerzas federales con los que comenzamos a trabajar en la persecución y en la inteligencia criminal, lo que nos permitió detener y acusar a los principales narcotraficantes por el delito de narcotráfico y no por otros menores como hasta entonces. En menos de una semana, empezó a recuperar la paz y dejó de ser tapa de los diarios”.

Más tarde, Berni profundizó sobre sobre su vínculo con Frederic, signado por múltiples cruces desde el inicio de la gestión. “Acá no hay cuestiones personales. No es casualidad que lo que nos pasa en la provincia de Buenos Aires le pase a Santa Fe. Me parece que hay un reclamo generalizado en cuanto al funcionamiento de su ministerio”, evaluó.

A continuación, dijo que si la ministra le pidiera su mirada en materia de seguridad, “le explicaría la situación por la que se está pasando, las diferentes vías de abordaje y la tarea complementaria que debería hacer en cada provincia, porque no es solo una cuestión de mandar gendarmes para hacer marketing en una plaza, hay que estar en los barrios profundos donde se genera el delito y están los que comercializan la droga, controlando y haciendo inteligencia”.

Por último, comparó la gestión de la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con la de Frederic y dijo que no se quedaría con “ninguna de las dos”. “Una mucho marketing y poco resultado y otra directamente ningún resultado”, sentenció.

La defensa de Frederic

Más temprano este viernes, Frederic hizo una publicación en Twitter en la que manifestó el compromiso del Ejecutivo por resolver la situación de Rosario. “Desde que asumimos, la provincia de Santa Fe ha sido y es una preocupación para el Gobierno Nacional y para este ministerio en particular. Nos inquieta y nos ocupa el grado de violencia, sobre todo en Rosario y trabajamos para neutralizarlo”, aseguró.

Desde que asumimos, la provincia de Santa Fe ha sido y es una preocupación para el Gobierno Nacional y para este ministerio en particular. Nos inquieta y nos ocupa el grado de violencia, sobre todo en Rosario y trabajamos para neutralizarlo. Vuelvo a presentar los datos: https://t.co/sarMo71PyW — Sabina Frederic (@SabinaFrederic) September 10, 2021

Al igual que en ocasiones anteriores, enumeró diferentes medidas implementadas desde la cartera que dirige con el objetivo de hacer frente a la ola de delitos. Entre ellas, remarcó la duplicación de los agentes federales desplegados en la provincia; la creación de la Unidad Ministerial Rosario, que coordina con el municipio, la provincia y el Poder Judicial para los despliegues e investigaciones criminales; y la asignación de $3.000 millones para seguridad en Santa Fe.

