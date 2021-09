Rosario: Omar Perotti dijo que Sabina Frederic “no entiende” la gravedad de la situación y volvió a pedir ayuda

Con el diagnóstico de que existe un “recrudecimiento” de la violencia en Rosario y con un reiterado pedido de ayuda, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, consideró que la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, “no entiende” la gravedad de la situación, pero despegó al presidente Alberto Fernández de dicha valoración. Además, cuestionó a la funcionaria por la comparación que hizo sobre la tasa de homicidios en la ciudad de Buenos Aires que, según dijo, creció más que en Santa Fe.

“No me importa que me comparen con los números de otra provincia porque la problemática que tenemos es distinta y requiere una atención distinta”, enfatizó Perotti.

El gobernador santafesino -un aliado político de la Casa Rosada- valoró el “compromiso” en las expresiones que tuvo Fernández cuando visitó Rosario y lo contrastó con la postura de Frederic. “El Presidente dijo ‘la Argentina no puede permitir que esto pase en parte de su territorio’. La ministra no entiende a la perfección lo que el Presidente está diciendo, que hay una situación diferente, que requiere de una presencia y un acompañamiento porque lo que allí acontece no es lo mismo que lo que pasa en cualquier otra jurisdicción nacional”, sostuvo Perotti en Radio 2.

La tensión escaló cuando la ministra de Seguridad nacional se rehusó a enviar más efectivos federales a Santa Fe -al alegar que ya son 4000 los que prestan colaboración- y apostó a “optimizar” esos recursos humanos. Esta semana, en el Gran Rosario se registraron seis homicidios en poco más de 24 horas.

“En esto no hay titubeos: si se necesita ayuda, se necesita ayuda”, enfatizó Perotti, quien admitió que ayer llegaron refuerzos al territorio que gobierna.“3749 para ser más precisos es el número de presencia de Fuerzas Federales en Santa Fe. Ese número parece mucho, pero cuando lo llevamos a los que efectivamente están en seguridad ciudadana vamos a 800 por turno”, detalló.

“Cuando aparecen estas explicaciones de querer comparar, no se compara lo que nos pasa a nosotros. La necesidad de acompañamiento y de ayuda es la que entiende el Presidente, ojalá la ministra lo entienda en la misma dirección y nos acompañe con todo lo que se necesita para que la Argentina supere esta situación difícil que se da en una parte de nuestro territorio”, resumió Perotti.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también cuestionó los dichos de Frederic, los que valoró como “gravísimos” y se preguntó: “¿Cómo podés comparar una jurisdicción con la otra? Es una falta de respeto a los santafesinos con lo que están viviendo”.

En un tono un poco menos vehemente, pero en una línea similar, Perotti sostuvo: “Es lo mismo si yo voy a una localidad del interior y le digo ‘pero usted tiene menos delito que Rosario’. Allá está el problema, a él le importa su seguridad y siente que su seguridad se deterioró”.

Por ello, pidió: “Si la Argentina tiene una prioridad, claramente tiene que estar expresada y no comparada con otras jurisdicciones. Allí está el enfoque que se debe cambiar”.

LA NACION