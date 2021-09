Qué llevó a Sergio Berni a hacer un operativo fuera de su territorio

Funcionarios opositores que critican a menudo los métodos de Sergio Berni reconocen la habilidad táctica del ministro bonaerense. Ese sentido de oportunidad, quizá desarrollado en años de charlas en cuarteles, le permitió ayer un inesperado golpe de mano. Mientras el gobernador santafesino, Omar Perotti; la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, la policía de Santa Fe, y las fuerzas federales discutían –sin escucharse– qué hacer para frenar la violencia narco, unidades de la policía bonaerense se metieron en Rosario durante la madrugada. Berni consiguió la foto de vendedores de drogas arrestados, cocaína decomisada y algunas armas incautadas. Logró el efecto buscado.

Pocas horas antes había hablado en LN+ sobre la situación de violencia en Rosario. “No es grave, es gravísimo”, aseguró Berni. Claro que Santa Fe no es su distrito. Entonces, ¿qué hacía allí el ministro de Seguridad de Buenos Aires?

Sergio Berni supervisó un operativo antidrogas en Rosario Ministerio de Seguridad Bonaerense

Los jueces tienen como auxiliares a todas las fuerzas de seguridad y pueden elegir la unidad con la que siguen sus investigaciones. Y si la causa deriva en objetivos fuera de su jurisdicción pueden avanzar con los uniformados que llevan la pesquisa. No es algo anormal que policías de un distrito operen, en esas circunstancias, en otro territorio. Hace pocos días, la Policía de la Ciudad realizó un operativo antidrogas en Entre Ríos, ya que seguían una pista generada en la Capital. No es habitual, por supuesto, que un ministro y su plana mayor crucen a otra provincia para mirar un operativo de sus agentes.

Observar el procedimiento es lo que hizo Berni en Rosario, ya que las fuerzas de seguridad son auxiliares de la Justicia, pero no lo son los funcionarios políticos. El ministro no puede participar de un allanamiento sin que un abogado defensor pida la nulidad de la prueba hallada por la presencia de alguien extraño a la causa. Nada impide de todas maneras que esté cerca de sus unidades, aunque en realidad los funcionarios no deberían conocer de antemano órdenes judiciales.

Sin embargo, todos los políticos del área de Seguridad están al tanto de las actividades judiciales de sus fuerzas. Y Berni aprovechó esa oportunidad en forma táctica. No cambió la escena narco de Rosario, pero generó un impacto político.

Temas SeguridadRosario