Mercedes Ninci le respondió a Fernández: "Ni en Cristina vi algo tan violento"

El precandidato a presidente se enfrentó con la periodista a la salida de los tribunales de Comodoro Py Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de julio de 2019 • 18:17

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, protagonizó ayer un cruce con la periodista Mercedes Ninci, cuando salía de los tribunales de Comodoro Py, luego de declarar por el pacto con Irán.

Ocurrió cuando la cronista de Radio Mitre le recordó que sus dichos en una entrevista: "Usted dijo que Cristina Kirchner [su compañera de fórmula en las elecciones ] había encubierto a los autores del atentado con ese pacto".

Enojado, el exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner le contestó: "Lo que siempre he sentido es... Mercedes, tenés que leer la nota que escribí al otro día [de una entrevista con Nelson Castro] en Clarín. ¿Por qué no leés además de escuchar? Dale".

Ninci intentó repreguntar, pero Fernández no la dejó, y le dijo: "¡¿Por qué no sos sincera?!".

Esta mañana, en el programa radial Cada mañana -que conduce Marcelo Longobardi-, Ninci habló del tema. "No vi ni en Cristina esa cosa tan violenta que tuvo ayer. ¿Dónde está el conciliador? Imagínense con poder al conciliador. Me pareció sumamente violento", dijo.

La periodista contó que el precandidato le mandó un mensaje para disculparse. "Después, a la tarde me mandó un mensaje largo donde me pedía disculpas. Me dijo que no entendió adónde iba mi pregunta. Le respondí que lo perdonaba, pero le pedí por favor que las disculpas fueran públicas. Y ahora me mandó otro mensaje porque se ve que se levantó caliente. Yo lo perdono, pero espero que no gane", dijo.