Mercosur: duro cruce entre la Argentina y Uruguay en la cumbre de cancilleres y Santiago Cafiero habló de “ruptura”

En la previa, todo fueron sonrisas y manos tendidas entre el canciller, Santiago Cafiero, y su par de Uruguay, Francisco Bustillo. Minutos después, en la sede del Mercosur en Montevideo, y un día antes del encuentro de presidentes del pacto regional, los cancilleres a ambos márgenes del Río de la Plata protagonizaron un duro cruce, en el que mostraron disidencias en torno a los acuerdos de libre comercio que el país vecino busca con China y el Acuerdo Transpacífico, los aranceles y el demorado acuerdo con la Unión Europea (UE).

“El bloque no puede conformarse con los logros conseguidos”, dijo Bustillo, y pidió un “bloque aggiornado, moderno, que haga frente a los desafíos del hoy, ayer y mañana”. Y continuó: “Desde Uruguay, hemos tenido ya una visión crítica: el Mercosur debía estar a la altura de sus tiempos y desafíos, y no uno que languidece en discusiones bizantinas. Seguimos advirtiendo las mismas deficiencias”. Bustillo presentó la semana pasada, en nombre del presidente Luis Lacalle Pou, la propuesta de un acuerdo con el Tratado Transpacífico, que encabezan Australia y Nueva Zelanda.

“Tenemos que reforzar nuestra vocación de integración regional, proyectos de integración con un mercado ampliado, capaz de estrechar lazos con otros países y bloques, no podemos darnos el lujos del inmovilismo”, fustigó Bustillo, en un capítulo más del contrapunto con sus socios del Mercosur por su decisión de avanzar en tratados de Libre Comercio, tal como ocurriera meses atrás en relación a un eventual Tratado de Libre Comercio de Uruguay con China.

Un rato después, Cafiero apuntó a las “actitudes unilaterales” de Uruguay y advirtió sobre los “riesgos” de este y otros acuerdos con otros bloques y países. “Nos preocupan ciertas actitudes unilaterales, lo hemos expresado en la nota”, recordó el canciller, en mención a la carta de protesta presentada por Argentina, Brasil y Paraguay contra las gestiones de Bustillo en Oceanía. “Es contrario a las normas del Mercosur, es violatorio a la regla del consenso, base del Mercosur. La unilateralidad de ciertas decisiones nos preocupan”, dijo el canciller, para quien “falta el testimonio del concreto y recíproco del tratado de Asunción, y la correspondencia política”. Hasta advirtió, con tono dramático: “Se emprende un camino unilateral que podría desembocar en una ruptura”.

En relación al acuerdo con la UE, también las miradas fueron disímiles. “Perdemos atractivo y nada hacemos por recuperarlo. Somos lo que hemos querido ser, una zona de libre comercio imperfecta”, dijo Bustillo. Un rato después, Cafiero elogió la posibilidad de acordar con la UE, pero advirtió sobre sus consecuencias negativas. “Será el instrumento más trascendente del bloque, aunque presenta riesgos por la competencia con empresas europeas con mayores recursos”, sostuvo, y agregó que “la UE muestra poca flexibilidad, a veces la pelota no está de nuestro lado”, en referencia a nuevas exigencias ambientales para materias primas y productos exportables del Mercosur.

“Nuestro último acuerdo comercial es de 2011, no tenemos acuerdo con ninguna de las 10 potencias más importantes del mundo. Si no nos permitimos criticarnos, estaremos condenados a la intrascendencia”, había criticado Bustillo, que también fue muy duro en relación a las disidencias en torno al Arancel Externo Común, que Uruguay y Brasil quieren bajar y Argentina se opone en defensa de algunos rubros. “Hay necesidad de mecanismos para resolver obstáculos que distorsionan el comercio entre los estados. Entre nosotros abundan las restricciones arancelarias que impiden la libre circulación”, dijo el canciller de Uruguay, y destacó que en ese sentido “hemos fracasado: tenemos tres aranceles, no tenemos un arancel en común. No existe el Arancel Externo Común. La realidad se impone al relato y nos aleja de la utopía”, dijo el jefe de la diplomacia de Uruguay. “Las negociaciones en el bloque son mas trabajosas, pero no hay que apresurarse a celebrar acuerdos que compliquen a los países y sus economías”, retrucó Cafiero.

A su turno, Paraguay y Brasil volvieron a coincidir con la Argentina en relación a los acuerdos con otros países. “El consenso en la toma de decisiones es el compromiso del Mercosur, no hay lugar para segundas interpretaciones”, dijo el canciller de Paraguay, Julio Arriola. El canciller de Brasil, Carlos Franca, también pidió “discutir de manera franca, respetando los mecanismos del bloque”, y reconoció: “Estamos preocupados por problemas que surgirían de negociaciones unilaterales”. Fue la última participación de Franca, que se irá del cargo cuando culmine, el 1 de enero, la presidencia de Jair Bolsonaro en Brasil.