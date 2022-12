Las frases más destacadas de Cristina Kirchner y a quiénes apuntó

escuchar

Un día antes de conocerse el veredicto en la causa Vialidad, en la que está acusada de fraude al Estado por direccionamiento de obra pública e integrar una asociación ilícita, Cristina Kirchner concedió una entrevista al diario brasileño Folha de Sao Paulo en la que hizo blanco de sus críticas en varios destinatarios, sobre todo, en el Poder Judicial.

La vicepresidenta apuntó contra varios destinatarios, pero sobre todo contra los jueces que la tienen en la mira y Mauricio Macri.

Julián Ercolini

“Tres veces fui investigada por mi patrimonio, tanto Kirchner como yo, inclusive por uno de los jueces que hoy nos acusa: Julián Ercolini. El mismo juez que instruyó esta causa [por Vialidad] es el mismo juez que había dicho que no podía ser competente en estos mismos delitos pero, en otro juicio en el cual se me había hecho por enriquecimiento ilícito a mí y a Néstor Kirchner nos sobreseyó a ambos. Y los bienes, sobre los cuáles nos investigó son los mismos que yo tenía al 10 de diciembre de 2015″.

El juez Julián Ercolini, uno de los apuntados de la vicepresidenta

El caso Vialidad y el tribunal

“En el juicio de la obra pública es el mismo juez que había dicho: no, pero estas son obras que se hicieron en la provincia de Santa Cruz, yo no soy competente, estas se tienen que investigar en Santa Cruz. Y las mandó a la provincia de Santa Cruz. Se investigaron en la provincia de Santa Cruz por un juez o una jueza en la provincia de Santa Cruz pero no a mí, respecto al empresario y a las obras. Y dijo que no había delito y dictó el sobreseimiento. Son las mismas exactas, 51 obras públicas, que ahora dice que sí es delito acá en esta jurisdicción” .

Lázaro Báez

“No era socia. Uno es socio cuando hay un contrato de sociedad. Era amigo de Néstor, como otros amigos de negocios que tenía Néstor”.

Corte Suprema

“¿Puedo confiar en que alguien respete la Constitución cuando fue nominado en contra de la Constitución? La Corte es muy pequeña. Hoy se necesita una corte ampliada”.

Héctor Magnetto

“El día 7 saldrá en las tapas de los diarios ‘condenada Cristina´ ¿Sabes qué? Ese 7 de diciembre es un día emblemático para el público en Argentina. La ley que establecía que los empresarios de medios que tenían muchos canales de televisión, canales abiertos, cable y periódicos, debían desinvertir para no tener una posición dominante o monopólica. Será una especie de regalo para Héctor Magnetto”.

Hector Horacio Magnetto, CEO del Grupo Clarín, otro de los blancos de Crtistina Kirchner en la entrevista con el diario Folha Rodrigo Abd - AP

Macri y el atentado en su contra

“Hay 17 millones de pesos que fueron entregados desde un Fideicomiso de Caputo a estos grupos violentos que querían mi muerte para destituir al gobierno. Que fueron y quisieron incendiar la casa de gobierno, que fueron con molotovs a mi casa. Si, los dejaron libres. ¿Quiénes los dejaron libres? Los jueces puestos a dedo por Mauricio Macri antes de irse del gobierno”.

Cristina Kirchner dio una entrevista al diario Folha de Sao Paulo

