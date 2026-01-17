Mercosur-UE: la reacción de Milei cuando el presidente de Paraguay reconoció a Lula en la firma del acuerdo

En medio de una jornada histórica, marcada por la firma que terminó de sellar la asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, hubo un gesto durante la ceremonia que no pasó desapercibido. Mientras el presidente paraguayo, Santiago Peña, destacaba el rol de Luiz Inácio Lula da Silva por su labor en las negociaciones para alcanzar el pacto, Javier Milei fue el único de los jefes de Estado presentes en el escenario que evitó aplaudir.

El episodio ocurrió cuando Peña, anfitrión de la ceremonia por su rol como presidente pro-tempore del bloque, encabezaba un discurso inaugural donde celebraba el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Mercosur, que al entrar en funcionamiento creará el área de libre comercio más grande del mundo, con 720 millones de personas.

“En el ejercicio de la presidencia pro tempore del Mercosur y en nombre de todos los países que conforman dicho bloque, el Paraguay asume este resultado como un logro de la diplomacia regional y como una afirmación de nuestra vocación integradora”, señaló Peña.

La reacción de Milei cuando Peña reconoció a Lula en su discurso

Y en alusión directa al gran ausente de la jornada manifestó: “No puedo, por ello, dejar de mencionar aquí a un gran y querido, hoy lastimosamente ausente, sin el cual no hubiésemos llegado a este día. Me refiero al presidente Luiz Inácio Lula da Silva”.

Mientras pronunciaba esas palabras, los jefes de Estado representantes del bloque y de la UE, sentados en línea en un panel situado al centro del escenario, aplaudieron efusivamente al mandatario brasileño. No fue el caso de Milei, que se mantuvo impávido con las manos juntas sobre la mesa. Un gesto más que elocuente si se tienen en cuenta las fricciones indisimulables entre ambos mandatarios.

El discurso de Peña durante la ceremonia por el acuerdo Mercosur-UE

El último chispazo entre ambos se produjo cuando Lula confirmó que, pese a no asistir a la ceremonia en Asunción, recibiría un día antes en Río de Janeiro a los líderes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en Río de Janeiro.

La foto de la contracumbre molestó al mandatario que fue leída por la Casa Rosada “como una falta de respeto a sus socios”, en el Mercosur, según pudo saber LA NACION de una alta fuente del Gobierno. Pero la relación entre Lula y Milei ya venía agrietada, sobre todo por las diferencias en torno a la cuestión de Venezuela y el operativo de extracción de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Es que a menos de 24 horas de producirse el operativo militar en Venezuela, Milei subió un video desde su cuenta oficial de presidencia en el que reproducía un discurso suyo durante la última reunión de presidentes del Mercosur, en el que manifestaba su apoyo a la intervención norteamericana en aquel país.

