Michetti planea su retiro del poder y su memoria de gestión

Gabriela Michetti Fuente: Archivo

Evalúa pasar al sector privado tras la elección, pero no descarta volver a ser candidata en el futuro

Mariano Obarrio SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de septiembre de 2019

La vicepresidenta Gabriela Michetti conserva esperanzas de revertir la derrota del Gobierno en las PASO. Pero en caso de que no ocurra, se retirará de la política activa, aunque a que seguirá de cerca los reacomodamientos internos de la alianza Cambiemos, con sus socios, la UCR y la Coalición Cívica.

Su principal proyecto es escribir una " memoria de gestión" como vicepresidenta y presidenta del Senado. "Lo quiero dejar escrito para la historia, porque es muchísimo lo que hemos hecho y nunca se ha dado en la historia de la vicepresidencia", dijo Michetti a LA NACION.

Sostiene que su gestión no se conoce aún en toda su dimensión porque ella misma decidió correrse de la competencia por el poder y de su rol histórico de vocera mediática de Pro y de Macri. También es cierto que los vicepresidentes en la Argentina pasan a un segundo plano y que Macri debió protagonizar una crisis económica excluyente.

"Si uno no se aparta de la escena mediática y del posicionamiento político, no tiene la posibilidad de gestionar exitosamente", agregó.

Michetti prefirió dedicarse a fondo a cuatro actividades: artesanado, discapacidad, viajes internacionales y administración del Senado. En tres tomos, registró los 40 viajes al exterior que, según ella, permitieron generar US$6500 millones de dólares de inversiones y la apertura de 120 mercados para productos argentinos. Su mayor logró, evoca, fue el ingreso de carne a Japón, que negoció con el primer ministro Shinzo Abe.

Sea cual fuere el resultado de las elecciones del 27 de octubre, con o sin reelección de Macri, Michetti no tendrá cargos electivos. Si gana Macri, ella podría ir a algún organismo internacional. Pero en el caso más probable de que gane Alberto Fernández, del Frente de Todos, se irá a la casa a descansar por un tiempo y a cuidar a su padre enfermo.

Hace 31 años comenzó a trabajar como directora de Relaciones Económicas Multilaterales-OMC en el Ministerio de Economía y desde allí gestionaba juicios internacionales contra la Argentina. Hasta allí era funcionaria de carrera por concurso. Eso la acercó al mundo de las inversiones extranjeras.

Y hace 16 años desembarcó en la política partidaria de Pro. No descarta volcarse al sector privado, en algún sector o institución vinculados a su profesión de licenciada en Relaciones Internacionales y a su profusa red de contactos. "Si no lo hago, no podré pagar las cuentas de mi casa", advirtió a voz en cuello.

Pero tampoco desestima un futuro político, con una candidatura. Pero dice que antes tiene que pensarlo y descansar para despejar su mente. Quiere leer, estudiar y tener tiempo para poner en orden el frenesí de estos años y tener tiempo para recuperar su salud y bienestar corporal. "Nunca hay que ir hacia atrás en la carrera política y ocupar cargos que una ya ocupó", dijo la vicepresidenta. Por ejemplo, dijo que nunca hubiera aceptado ser candidata a senadora o diputada.

Todavía recuerda que ya fue precandidata a jefa de gobierno porteño y enfrentó a Horacio Rodríguez Larreta en las primarias del Pro porteño en 2015. En aquel momento, pensó en que podría ganar hasta que Macri se inclinó por Larreta y provocó un aluvión de apoyos en favor del actual jefe porteño.

Si ahora no quiere volver atrás en su carrera, solo podría ser candidata a presidenta. Como todos los dirigentes macristas, Michetti sintió una fuerte desilusión y un golpe al corazón con los resultados de la economía y de las PASO. Y les pregunta a todos sus interlocutores si creen posible revertirlos; aprovecha para infundirles optimismo. Sea como sea, en su entorno aseguran que siente una deuda de gratitud con Macri y lo respaldará a rajatabla en el resto de la campaña: aseguran que todas las diferencias internas de opiniones quedaron en el pasado.

Otro costado que quiere explotar para su futuro político es el del desarrollo de la actividad de los artesanos como salida laboral para sectores de menores recursos, que tienen fuerte mercado internacional en los principales países desarrollados.

También se dedicó en los últimos dos años a mejorar las políticas de discapacidad y el punto culminante fue la Cumbre sobre Discapacidad del G-20, que se hizo hace dos meses en Buenos Aires, con más de 20.000 invitados en Tecnópolis, en la que 30 países participaron y más de 200 empresas expusieron.

En su "memoria" escribirá su gestión como presidenta del Senado: la negociación y el consenso con el PJ de todas las leyes; su relación con el senador Miguel Pichetto, exjefe de bloque del PJ y actual candidato a vicepresidente de Macri; la administración de la Cámara alta, y la colaboración de su secretario administrativo, Helio Rebot.

Reseñará que el "Senado tiene casi un 30% menos de presupuesto por recortes en los gastos de la política y el ordenamiento de la planta de trabajadores, con un Fondo Anticíclico y con las obras de recuperación patrimonial que hacía más de 70 años no se realizaban". Cuando circula en su silla de ruedas por los pasillos del Senado, Michetti saluda a cada senador o asesor de manera apasionada, efusiva y estentórea. "Toda esta información de la gestión no se conoce por el gran público y tiene que darse a conocer. Pero es lo de menos, la verdad siempre termina conociéndose y, por otro lado, lo trascendente es que las cosas definitivamente se hayan hecho", se entusiasmó.