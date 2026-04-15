Mientras el Gobierno afronta denuncias de corrupción, la oposición no kirchnerista busca reflotar la ficha limpia

A casi un año de que la iniciativa fracasara en el Senado, diputados de la oposición dialoguista buscan reinstalar Ficha Limpia en la agenda parlamentaria. Provincias Unidas ya presentó un proyecto para impedir candidaturas de personas condenadas, entre otros, por casos de corrupción, mientras que la Coalición Cívica y una legisladora radical preparan sus propios textos para volver a dar la discusión en el Congreso.

“Junto a Diputados de Provincias Unidas presenté un proyecto para que quienes tengan condenas por delitos graves no puedan ser candidatos a cargos electivos nacionales”, anunció Gisela Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas en la Cámara baja.

“No partimos de cero: ya tuvo media sanción en Diputados y en Santa Fe lo incorporamos a la Constitución como política de Estado. No podemos dejar caer lo que ya avanzamos”, agregó.

Argentina necesita debatir Ficha Limpia. Este es mi aporte a una discusión que tenemos que dar entre todos.



Junto a diputados de @ProvUnidas_Dip presenté un proyecto para que quienes tengan condenas por delitos graves no puedan ser candidatos a cargos electivos nacionales.



No… pic.twitter.com/xsPLvTxBsL — Gisela Scaglia (@GiScaglia) April 13, 2026

El proyecto -enviado el lunes al Congreso- propone una reforma de la Ley Orgánica de Partidos Políticos para prevenir que se postulen a cargos electivos personas condenadas en segunda instancia por casos de corrupción, delitos en perjuicio de la administración pública y crímenes de guerra y lesa humanidad. La restricción también alcanza a condenados por lavado de activos, terrorismo, narcotráfico, trata de personas, delitos contra el orden constitucional y deudores alimentarios, entre otros.

“El proyecto incluye a los delitos de corrupción, criminalidad grave y el incumplimiento de obligaciones alimentarias, como estándar integral de integridad pública. No se trata de una sanción penal, sino de una condición razonable de elegibilidad”, explican los autores de la iniciativa en sus fundamentos. Además de Scaglia, el proyecto lleva la firma de María Inés Zingarán, Carolina Basualdo y José Nuñez.

La diputada nacional Gisela Scaglia presentó un proyecto de ley para reflotar Ficha Limpia en el Congreso Marcelo Manera - LA NACION

Según detalla el texto presentado, la inhabilitación para competir en elecciones regirá mientras subsista la condena o hasta transcurridos 10 años desde el cumplimiento de la pena. “La inhabilitación prevista en el presente inciso resultará aplicable independientemente de la interposición de recursos extraordinarios o pendientes de resolución, sin requerir sentencia firme ni autoridad de cosa juzgada”, establece el proyecto.

La iniciativa de Provincias Unidas llega a casi un año de que Ficha Limpia naufragara por última vez en el Congreso. En febrero del año pasado, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto del oficialismo, pero, dos meses más tarde, fue rechazado en la Cámara alta, donde cosechó 36 votos a favor y 35 en contra. Por tratarse de una reforma electoral, la Constitución exige para su aprobación la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras, lo que en el Senado representa 37 votos afirmativos.

Tras el fracaso de 2025, el presidente Javier Milei confirmó en enero pasado que volvería a insistir con la ley, pero aún no hubo avances en esta dirección. En este contexto, y en medio de las investigaciones que enfrenta el oficialismo por el aumento patrimonial de Manuel Adorni y el caso $LIBRA que salpica a los hermanos Milei, la oposición busca reinstalar el tema en la agenda parlamentaria.

Además de Provincias Unidas, otros diputados de la oposición dialoguista tienen previsto presentar en los próximos días sus propios textos para reformar la Ley Orgánica de Partidos Políticos. En redes sociales, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, confirmó que su partido llevará al Congreso un proyecto de Ficha Limpia. Según indicó a LA NACION, por estas horas ultima los pormenores de su propuesta y tiene previsto enviarla a la Cámara baja antes del fin de semana.

Tal como me comprometí con el movimiento ciudadano de @FichaLimpia y con @gastonmarraOK, en los próximos días, desde la Coalición Cívica vamos a presentar el proyecto de Ficha Limpia.



Vamos a hacerlo en conjunto, con el mismo espíritu y la voluntad que impulsaron los proyectos… — maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) April 15, 2026

En tanto, la legisladora Karina Banfi -hoy en un monobloque que juega en tándem con Pro y parte del radicalismo que decidió no adherir a Provincias Unidas- anticipó a LA NACION que presentará esta semana una iniciativa más estricta.

En su caso, que replica la iniciativa que había impulsado la senadora radical Carolina Losada, la restricción aplica para todo delito penal: el espectro abarca, por ejemplo, desde casos de corrupción hasta homicidios y lesiones leves o graves por motivos de género u orientación sexual. La inhabilitación se extenderá, aún cuando la condena no se encontrase firme, hasta que fuera revocada o se hubiera cumplido en su totalidad.

“Es imperioso echar un manto de moralidad al ejercicio de la función pública; es imperioso darles calidad a las instituciones y a quienes las integran, y por eso deviene indispensable que aquellos a quienes se los ha encontrado culpables de cometer delitos previstos en la legislación penal estén ‘cautelarmente’ inhabilitados para postularse para ocupar cargos públicos de elección popular", argumenta Banfi en el proyecto al que accedió este medio.

La diputada nacional Karina Banfi presentará antes del fin de semana su propio proyecto de Ficha Limpia Manuel Cortina

Según pudo saber LA NACION, aunque comparte interbloque con Banfi, Pro tiene previsto volver a insistir con el proyecto original de la bancada amarilla que había impulsado la exdiputada nacional Silvia Lospennato y se limitaba a delitos de corrupción. Esa versión había conseguido dictamen de comisión en 2024, pero nunca llegó a debatirse en el recinto por falta de quórum. En noviembre de ese año, Milei aseguró a la ahora legisladora porteña que presentía un proyecto propio en la misma dirección. Ese nuevo texto es el que rechazó el Senado el año pasado.

Los proyectos de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Banfi a presentar esta semana se suman al que ya había enviado al Congreso la Neuquinidad, el espacio político que responde al gobernador Rolando Figueroa, en enero pasado. Además de casos de corrupción, su iniciativa abarca condenas en segunda instancia por delitos dolosos comunes o federales -salvo delitos contra el honor-, del Régimen Penal Tributario, contra la Administración Pública y tráfico de estupefacientes.