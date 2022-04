Mientras kirchneristas y opositores cruzaban acusaciones en el Congreso, Alberto Fernández daba clases en José C. Paz

Mientras la pelea por el Consejo de la Magistratura se recalentaba en el Congreso, el presidente Alberto Fernández se mostraba esta tarde en la Universidad de José C. Paz. La actividad no estaba en la agenda del día del mandatario, que no fue a Casa Rosada hoy y pasó la mañana en Olivos. Desde Gobierno insisten en que la situación es un problema entre el Poder Legislativo y el Judicial. En rigor, se suma a las tensiones al interior de la coalición de Gobierno, por las diferencias entre kirchneristas, que manejan el área de Justicia, y quienes se enrolan en las filas de Fernández.

De acuerdo a fuentes cercanas al mandatario, Fernández fue hasta la institución para dar clases de “derecho penal general y especial“, con la docente Luciana Seput. Desde allí agregaron que el mandatario dio clases “durante 2 horas y después estuvo en la biblioteca con los estudiantes”. Ellos fueron quienes transmitieron lo que sucedía vía sus redes sociales.

Mientras eso sucedía, subía la temperatura en una jornada caliente en el Congreso. El jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, que dentro del oficialismo es identificado con Agustín Rossi y Alberto Fernández, criticaba la designación de la diputada radical Roxana Reyes para el Consejo de la Magistratura dispuesta por el presidente de la Cámara, Sergio Massa.

Fue poco después de otro gesto de diferenciación, en este caso de Massa frente a Cristina Kirchner. El tigrense accedió a la propuesta de Juntos por el Cambio y designó a la diputada de la UCR Roxana Reyes para integrar el Consejo de la Magistratura ampliado. La vicepresidenta, en cambio, prefirió partir el bloque del Frente de Todos para quedarse con el nuevo consejero por el Senado: eligió al camporista Martín Doñate.

Así lo confirmaron Massa y Cristina en un mensaje conjunto enviado a la Corte Suprema, que esta noche tomará juramento a los nuevos consejeros. Todo, mientras Fernández daba clases en José C. Paz.