El excandidato a vicepresidente realizó una fuerte crítica a las políticas asistencialistas y expresó que "hay que terminar con esta visión del pobrismo, de que el único camino es el plan, la única salida es Ezeiza" Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de octubre de 2020 • 02:58

El Auditor General de La Nación, Miguel Ángel PIchetto, se refirió anoche a los principales temas de coyuntura del país, entre ellos, la inseguridad que se vive en el conurbano bonaerense y las últimas medidas anunciadas por el Gobierno. Y realizó una fuerte crítica a las políticas asistencialistas. "Hay que terminar con esta visión del pobrismo, de que el único camino es el plan, la única salida es Ezeiza", expresó.

Respecto a esto y en relación a los últimos números de la pobreza en el país, fue consultado sobre cómo resolvería este problema estructural que aqueja al 50% de los chicos en la Argentina. Y, a pesar de que consideró que "no hay mala intención del gobierno nacional" en socorrer a los sectores más golpeados, sostuvo que este tipo de políticas "pueden ser funcionales a un proyecto de continuidad y de mantenimiento en el poder".

En esta línea, se refirió a la administración anterior, liderada por Mauricio Macri, cuando las periodistas del programa Verdad consecuencia, por TN, le indicaron que el expresidente había duplicado los planes sociales. "La gran mentira del kirchnerismo es que Macri gobernaba para los ricos", dijo Pichetto. Y continuó: "Les daba los planes a los enemigos. Esa mirada bondadosa de la ministra [Carolina] Stanley garantizaba clientela para los enemigos y adversarios. Un error fatídico desde la política social. Habría que haber invertido en aumento a la pyme, en proyectos productivos con una visión cercana al pensamiento capitalista y no alimentar planes", analizó el excandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio.

El exsenador criticó las últimas medidas del Gobierno por considerarlas "contradictorias" y contó que no está de acuerdo con el aislamiento social preventivo y obligatorio en medio de la pandemia del coronavirus. "Esta cuarentena interminable del 'quedate en casa que serás feliz y el mundo vendrá a tu encuentro' es un disparate que condena a la Argentina a la pobreza extrema", dijo.

Para Pichetto se debe construir un modelo ligado a la producción y al trabajo. Y opinó que se deben dejar de lado las ideologías por el interés del país. "Hay que sentarse con [Jair] Bolsonaro a hacer un acuerdo en el Mercosur por el interés de la Argentina y aprovechar que Brasil está creciendo para que te traccione", indicó.

Respecto al aumento de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires responsabilizó al Gobierno. "Tiene que ver con algunas decisiones que se han tomado, también. Como soltar cuatro mil, cinco mil, seis mil presos, no sabemos, con el argumento del Covid", expresó. Y continuó: "Mano de obra desocupada que está delinquiendo, ¿creés que están trabajando? Es probable que estén cobrando algún plan pero también están haciendo lo que siempre hacen".

Por último, pidió: "Hay que intentar que el conurbano no se consolide como Sinaloa, donde la ley esté en mano de los narcos. No está pasando, pero en algunos lugares pasa. Es más importante el narcotraficante que el puntero. El narco avanzó de manera muy significativa, ya no es un tema que la droga transita y se va. Las bandas pelan por el territorio".

Conforme a los criterios de Más información