El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio dijo además que "el país de Macri será previsible"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de octubre de 2019 • 09:36

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, consideró que la persona que "tiene el poder en el Frente de Todos está relacionada con Cuba y Venezuela".

"Por eso [Alberto] Fernández no puede hacer su propio pensamiento [sobre Venezuela], creo que el poder en las sombras es muy claro, es ella", agregó en referencia a la candidata a vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien volvió ayer de su sexto viaje a Cuba para visitar a su hija, Florencia.

"Yo no descartaría, no tengo elementos concretos porque esto sería una tarea para inteligencia, pero no descartaría que haya operadores cubanos en la Argentina, dentro de la estructura del kirchnerismo más duro", dijo en declaraciones a CNN Radio.

Por otra parte, Pichetto afirmó que las propuestas de Fernández "atrasan unos 50 años".

El senador se mostró con confianza de cara a las elecciones del 27 y las marchas del "Sí se puede": "Estamos trabajando con gente en la calle, estamos convencidos de que lo damos vuelta. Mientras que el Frente de Todos hace reuniones con la CGT, con el partido peronista, fotos sepia, en blanco y negro".

Y anticipó: "El país de Macri será previsible, con relaciones internacionales y acuerdos con el mundo para vender, fomentar el empleo y promover el consumo. Hay que recuperar la industria, como está sucediendo en todo el país con la ganadería. Imagino un país con energía, un país que luche contra el narcotráfico".