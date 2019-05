Miguel Ángel Pichetto: "Venezuela es una dictadura sangrienta"

Miguel Pichetto Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

"Argentina siempre vivió históricamente por encima de las posibilidades. Siempre lo hizo por vía de la expansión del gasto público, por vía de la emisión monetaria o de la inflación o del endeudamiento externo. Ordenar el déficit público debe ser el objetivo de cualquier gobierno, peronista, radical, de otra tendencia, o de un gobierno como éste, de tendencia más capitalista liberal. Yo comparto esa visión, que hay que ordenar los números. Es como si en tu casa tenés un sueldo y gastás el doble de lo que ganás. Indudablemente que en algún momento todo va a volar por el aire. No vas a poder sostener la presión de tus acreedores y van a terminar rematándote tu casa", afirmó el senador Miguel Ángel Pichetto, precandidato a presidente por Alternativa Federal y jefe del bloque peronista en el Senado, en relación al objetivo de déficit cero que plante el gobierno del presidente Mauricio Macri.

Así lo hizo en su paso por el programa La Repregunta, por LN+, entrevistado por la periodista Luciana Vázquez. Pichetto analizó el comportamiento del déficit fiscal en el gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner, en el que el senador fue una figura clave del oficialismo en el Senado, y también en la actual gestión de Cambiemos, con su objetivo de déficit cero.

Sobre el uso político del déficit fiscal, en relación al reconocimiento de la ex presidenta en su libro Sinceramente, donde relata que en 2015 aumentó el déficit fiscal en un punto del PBI para apoyar a la candidatura a presidente de Daniel Scioli, Pichetto sostuvo: "No hubo apoyo del gobierno a Scioli. Podía haber habido medidas importantes que podrían haber significado el triunfo electoral. En primer lugar no debía haber puesto de vice a Zanini".

Y sobre el aumento del déficit puntualmente, desarrolló: "El otro elemento es que nunca hubo medidas dirigidas a aumentar el piso de ganancias. Si ella hubiera puesto 30 mil pesos como tope de ganancias de los trabajadores, hubiera sido un elemento diferencial que nos hubiera permitido reconciliarnos con los trabajadores y ganar la elección. Si hubiera trabajado en algún esquema de reparación de sectores que cobraban los mínimos, del sector jubilatorio, como lo hizo después el gobierno con la reparación histórica, hubiera sido otro diferencial. Nunca hubo una voluntad".

Pichetto aclaró que no leyó Sinceramente. En ese sentido, dijo: "No leí el libro. Creo que un libro, un vaso de agua, una encuesta IVR y una denuncia penal en Comodoro Py no se le niega a nadie, a los candidatos".

En relación al uso político del déficit fiscal en el kirchnerismo, agregó: "[Cristina] Usó el sistema jubilatorio para distribuir el ingreso. Y jubiló a 3 millones de personas que no tenían aportes. Lo hizo en un momento expansivo, donde la economía crecía 7,8,9 puntos y la fiesta era interminable pero en algún momento hay que pagar. Y hoy tenés una situación en la seguridad social agobiante".

Sobre el gobierno de Cambiemos, Pichetto señaló que si el objetivo es déficit cero, no debió encarar una serie de aumentos que aumentaron el gasto público.

Octubre y después

¿Qué pasa con el déficit fiscal como herramienta política cuando ya no hay plata? Fue otra de las preguntas planteadas al senador de cara a las elecciones de octubre, en un escenario económico muy distinto al de la gestión kirchnerista.

El déficit como herramienta política fue otro de los temas planteados. Pichetto fue consultado sobre la perspectiva del "peronismo racional", que mereció una aclaración por parte del senador: "A mi no me gusta la palabra racional. Yo creo que todos los actos de la vida tienen que ser racionales. También la política. Cuando la política es emocional, es la plaza de Galtieri, tenemos problemas", dijo.

"Cuando no hay plata, lo que tenés es inflación y emisión monetaria. Si no tenés endeudamiento externo, en el Banco Central hay que darle a la máquina, tenés que hacer pesos, y no valen nada por la inflación. Tenés 50 puntos de inflación. Eso fue los últimos tres años del cepo y gobierno kirchnerista de ese ministro lamentable que fue Axel Kicillof".

Pichetto llevó el análisis a la gestión de Cambiemos: "Ahora bien, los tres años de Macri sustituyeron la emisión monetaria por endeudamiento externo y hoy tenés un ratio de deuda altamente complicado. Ninguna de las dos opciones es buena. Este gobierno tendría que haber ordenado los números de entrada, decirle a la gente la herencia que recibió y no haber anunciado buenas noticias".

En torno al análisis que plantea que sin caja el populismo se vuelve autoritario y el riesgo que, en ese sentido, implicaría un triunfo del kirchnerismo, Pichetto desarrolló: "No veo posible una construcción de un modelo autoritario que limite la vigencia de los poderes de la justicia en la Argentina. Hay una cultura democrática en Argentina muy arraigada. No veo un modelo centroamericano chavista en Argentina. Ahora bien, que puede haber tendencias autoritarias en el kirchnerismo, sí. Algo deben haber aprendido"

Venezuela, dictadura

Pichetto dejó clara su posición sobre Venezuela. "Comparto plenamente que es una dictadura sangrienta. Está en el final de un ciclo y es difícil imaginar a Venezuela en 2020 con Maduro en el gobierno", afirmó y comentó su encuentro con dirigentes cercanos al presidente encargado Juan Guaidó.

"Estuve con dirigentes de la asamblea de Guaidó, que son hombres que están trabajando a nivel de Naciones Unidas, y están trabajando activamente para que el proceso político en la realidad de Venezuela termine imponiéndose la libertad y democracia. Que parece poco probable mientras Maduro esté en el poder", sostuvo el senador.

Según Pichetto, "Maduro significa la policía cubana, la inteligencia cubana, también una parte de intervención tecnológica rusa en el proceso de Venezuela. No es un tema menor, es de intereses internacionales. No hay que olvidarse que Venezuela es un país productor de petróleo de alto nivel."

Venezuelización de la Argentina

Sobre el riesgo de una "venezuelización" de Argentina, según sostienen voces del oficialismo, en caso de un triunfo de Cristina Kirchner en las elecciones presidenciales, Pichetto sostuvo: "Lo veo poco probable. La sociedad argentina es una sociedad democrática más abierta. No sobreviviría tampoco, no sería tolerable. Que algunas mentes que incluso rodean a la ex presidenta tengan ese interés de reformar la constitución... todas esas tonterías incluso le hacen daño en el terreno electoral".

Según el precandidato de Alternativa Federal, "nuestro sistema democrático está consolidado. Cualquier visión hegemónica, autoritaria, no creo que prospere en el país. Y eso conlleva además el rechazo de la ciudadanía".

A pesar de los dichos de Cristina Fernández en la semana previa a la realización del G20 en Buenos Aires, cuando sostuvo que la división de poderes es una tecnología social perimida, Pichetto insistió en negar una "venezualización" local: "Lo veo poco probable en la Argentina que un régimen equivalente al chavismo pueda instalarse en el país. Aquel discurso ese estuvo lleno de desatinos. Habló de neoliberalismo, del consenso de Washington. Ese debate atrasa 20 años. No hay una debida comprensión del mundo actual, un mundo más complejo, un mundo con cierre de mercados, un mundo que se defiende en el esquema de migraciones externas pobres, es un mundo más inhumano a partir de Trump, del Brexit".

Kirchnerismo

Pichetto fue contundente en su crítica al kirchnerismo, del que se distanció claramente: "La visión del kirchnerismo atrasa completamente y ni comprende el mundo actual".

Sobre su rol clave durante la gestión kirchnerista, desde el Parlamento, y el contraste con la distancia y crítica que mantiene hoy con la ex presidenta y su sector político, Pichetto comentó: "Hubo cosas que acompañé desde el Congreso y por una cuestión de disciplina política que muchos no comprenden".

Para explicar esa disciplina cuando no se está de acuerdo, Pichetto argumentó: "Cuando el partido tuyo gobierna, tenés que tener una actitud de compromiso y solidaridad con tu partido. Hay discusiones y debates que tenés que dar hacia adentro. Una vez superada esa discusión, tenés que aceptar el resultado. Con un presidencialismo fuerte como el argentino, creer que el poder pasa por el Congreso es una gran ingenuidad. Aún con temas que yo tenía miradas controvertidas".

En ese sentido, explicó su posición sobre la 125: "La 125 yo entendía que era una cuestión de intereses económicos y que había un punto en que las partes podían conciliar. Yo siempre creo en el diálogo, la construcción y en el consenso y en la búsqueda del punto medio. No era tal vez el 50% la retención, a lo mejor era el 40, el 38, que eran 3 puntos más que los que ya cobraba el gobierno. Se confundio ese tema con un debate por el poder. Y esos son los grandes errores" y agregó: "El chauvinismo del kirchnerismo, la mirada epopéyica, esa construcción de patria o buitres es lo que le impidió a Cristina cerrar el endeudamiento externo de la Argentina con los hold outs en EE.UU. y es lo que hoy la pone en duda respecto a su posibilidad de ser candidata y ganar las elecciones".

A fin de año, el senador Pichetto termina su mandato en el Senado. "Todo termina en algún momento y no es dramático. Llevo casi 18 años. Hay una leyenda que dice que los presidentes pasan y yo me quedo", explicó

¿Cuál sería su relación con el kirchnerismo si gana? "Ninguna -aclaró sin vueltas- Es una etapa que a la Argentina no le convendría repetir. Yo tengo una posición que es la construcción de una opción política alternativa al kirchnerismo y el gobierno de Macri"

Pichetto describió su alternativa como "peronismo democrático": "Estuve en Nueva York, hablé con todos los fondos de inversión. Dije que Argentina tiene todas las posibilidades de cumplir con los compromisos internacionales, que si gana el peronismo democrático vamos a pagar, que el peor escenario es el default".

En contraste, se le planteó si el kirchnerismo resulta entonces un "peronismo no democrático", afirmó: "Yo tengo una visión distinta a la que ha cumplido el kirchnerismo en la oposición. Creo que la construcción debe ser siempre positiva."

Rosca política, virtuosa

"Las provincias con superavit se debe al proceso de negociación política y de gestión frente al gobierno federal", sostuvo Pichetto en torno a los consensos parlamentarios claves en el Senado durante su gestión.

"Lo hice pensando también en los gobiernos provinciales, que han mejorado sustancialmente su proceso de recursos económicos y recaudación, aunque no lo digan porque nunca reconocen mucho", aclaró y agregó: "Es un logro del gobierno nacional y del Senado fundamentalmente que ha sido el negociador".

"Ardua" fue la palabra elegida para describir la negociación con el gobierno: "Fue ardua en algunos momentos, pero siempre teniendo en cuenta el interés de los estados provinciales que nosotros representamos en el Senado fue exitosa e importante. El mismo gobierno reconoce que las provincias están mejor en la estructura fiscal que en la Nación".

Miguel Pichetto junto a Roberto Lavagna

El senador también avanzó sobre su perspectiva sobre la política de no intervención en la banda de flotación del dólar, que el jueves último en Estados Unidos había calificado de "un rigor excesivo".

"Y estaba en lo cierto -insistió en La Repregunta-. No operar sobre el mercado del dólar con el Banco Central es una estupidez. Nunca deberían haber firmado un acuerdo con el fondo que limitara el accionar del Banco Central porque de lo contrario el dólar se dispara y no lo ordena nadie. Tenés que tener una flotación administrada por el Banco Central."

Pichetto señaló la falta de consenso como principal error del gobierno: "No hubo grandes acuerdos nacionales. Y esto es lo que le falta a la Argentina y que estamos planteando con [Roberto] Lavagna"

Corrupción y fueros

Entre los grandes temas que deben ser acordados, el senador Pichetto no incluyó la corrupción ni tampoco el debate en torno a los fueros.

"Eso es un debate secundario porque los fueros no impiden ningún tipo de investigación. Tienen que ver con la representación popular. Si alguien comete un delito, está sometida a la justicia y va a tener una condena. Cuando la condena esté firme, va a ir preso", explicó y agregó: "Este es un debate falso. En los últimos años, la principal noticia de los medios de comunicación es la judicial".

El candidato racional

"No creo en las encuestas. No por ahora. Carecen de elementos certeros. De las preguntas que hacen, 90 entrevistados cuelgan el teléfono, de los que quedan no todos responden todas las preguntas", dijo sobre los bajos resultados de Lavagna en las encuestas.

Consultado sobre la posibilidad de alinearse detrás de Sergio Massa de mostrarse con mejores números en las encuestas, detalló: "Si hubiera consenso, podemos compartir un programa de elecciones primarias y por supuesto que hay que aceitar el resultado si hay elecciones primarias. También nos podemos poner de acuerdo y definir una fórmula que compita con más posibilidad".

También sostuvo: "Podría estar liderada por cualquiera de las figuras que integran la mesa de Alternativa Federal, y podría estar liderada por un hombre que hoy tiene un activo superior en función de que el proceso económico ha sufrido un deterioro, que es Lavagna. Hay que definirlo en los próximos días."