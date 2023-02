Javier Milei tuvo una videollamada con Jair Bolsonaro y coincidieron en “unir fuerzas para luchar contra el socialismo”

escuchar

En medio de la polémica con una agrupación juvenil de militantes que lo denunciaron por supuestos favores sexuales a cambio de apoyo político, el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, y el exmandatario de Brasil Jair Bolsonaro se comunicaron hoy a través de una videollamada y coincidieron en unificar posturas para “luchar contra el socialismo”, según informó el dirigente libertario en un comunicado.

El diputado nacional argentino y el predecesor de Lula da Silva se reunieron hoy, de manera virtual, para analizar el panorama político regional. “Nos pusimos de acuerdo en que es fundamental dar la batalla contra el socialismo en el continente sobre la base de los valores de Dios, patria, familia y libertad”, explicó el economista, en el comunicado. Y agregó: “También coincidimos en la necesidad de ir hacia una agenda de mayor libertad comercial, por lo que es fundamental unir fuerzas para luchar contra el socialismo”.

Bolsonaro expresó su preocupación por la situación económica de argentina , a raíz del aumento sostenido de la inflación y los preocupantes índices de pobreza.

“La izquierda ha sido muy exitosa en su plan que impulsó el Foro de San Pablo, hoy Grupo de Puebla, que es la idea de la Unión Soviética latinoamericana. Todos empezamos a recorrer el camino de Cuba. Antes decían que Venezuela no iba a ser Cuba, y ahora dicen Argentina no va a ser Venezuela, mientras que en Chile sostienen: “Chile no va a ser Argentina”, dijo Milei.

Tras caer en las últimas elecciones en Brasil, Jair Bolsonaro permanece en Estados Unidos y adelantó que volvería a su país en marzo

Por otra parte, el diputado argentino felicitó a Bolsonaro por su gestión económica. “Lo felicité no solo por la elección de su ministro de Economía, si no también por haberlo sostenido y los logros alcanzados”, relató.

No trascendió que hayan conversado sobre la toma de los edificios gubernamentales por parte de militantes bolsonaristas que sufrió Lula a una semana de haberlo reemplazado en el poder.

En cuanto al panorama político actual, el expresidente se mantiene alejado de su país, negó haber participado del intento de golpe de Estado contra Lula da Silva y anticipó que buscará retomar su liderazgo como máximo referente de la oposición.

Por su parte, Milei parece ganar cada vez más adeptos y se asoma como la tercera fuerza para competir contra el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en los próximos comicios nacionales de la Argentina, según las principales encuestas.

La relación de Milei con los Bolsonaro

El primer contacto que el economista argentino tuvo con la familia del expresidente de Brasil fue en 2021. En septiembre de ese año, Milei se comunicó por videollada con Eduardo Bolsonaro, quien apoyó sus ideas libertarias. El diálogo que mantuvieron fue un día después de que el diputado nacional de Libertad Avanza hiciera su cierre de campaña en el anfiteatro de Parque Lezama. “No solo nos encanta dejar a los zurdos locos sino que nos une la libertad! Me encantaría visitarlo en Argentina”, había publicado en Twitter el legislador federal brasileño.

Javier MIlei y Eduardo Bolsonaro se encontraron en dos oportunidades, en Brasil y Argentina

El encuentro finalmente se concreataría casi un año después, cuando el libertario viajó a Brasil para compartir una charla en el marco de la Conferencia de la Acción Política Conservadora, en San Pablo, la cual fue presentada como “Enfrentar al socialismo”. El derechista chileno José Antonio Kast participó del diálogo y los tres coincidieron en que “el socialismo no es un adversario honesto, sino que es el enemigo”.

La última reunión entre Milei y el hijo del exjefe de Estado brasileño se produjo tres meses después. El hijo de Bolsonaro viajó a Buenos Aires para, según sus propias palabras, “abrir los ojos a los indecisos” antes de la segunda vuelta en Brasil. En aquella visita, también se reunió con Joaquín De la Torre, exintendente de San Miguel y precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio.

