Milagro Sala fue dada de alta, volvió a su prisión domiciliaria y dijo que a ella la tiene que liberar “la política”

Milagro Sala fue dada de alta, tras permanecer dos semanas internada por una trombosis venosa profunda, y desde su prisión domiciliaria exigió que la libere “la política”, porque, según aseguró, fue “la política” la que la encarceló. Agradeció la vista que le hizo el presidente Alberto Fernández mientras estaba en una clínica de San Salvador, Jujuy, pero advirtió que hay “acuerdos políticos” entre el oficialismo y el gobernador jujeño, Gerardo Morales (UCR), que obstruyen que sea liberada.

“Entiendo que, en las causas provinciales, el Presidente no puede indultar. Como sea, la política me metió presa y la política es la que me tiene que liberar. Que no digan que no hay manera de poder liberar a los presos políticos. Alberto ya sabe lo que pienso. Habría una figura mixta, excepcional, de amnistía, que se podría aplicar”, afirmó Sala en una entrevista que brindó al diario Página 12, desde su casa del barrio Cuyaya, donde cumple prisión domiciliaria.

Sala consideró que hay acuerdos entre el oficialismo y el gobernador de Jujuy que obstruyen que ella salga en libertad. “ Los acuerdos políticos son más fuertes que defendernos a nosotros. Más fuertes que la libertad. El acuerdo político a nivel nacional es lo que más me preocupa. Al aliarse con Morales, lo hacen crecer . Creen que así van a dividir a Juntos por el Cambio, pero eso así no va a ocurrir. Llama la Embajada de Estados Unidos y se juntan”, consideró la dirigente detenida.

El 29 de junio, el Presidente visitó a Sala en la clínica Los Lapachos. En la entrevista, la dirigente de la Tupac Amaru dijo que el gesto de Fernández la tomó ”por sorpresa”. y lo valoró: “Me pareció bueno, para que vean que lo que me está pasando es verdad”.

La jefa de la Tupac Amaru está acusada en varias causas de ser jefa de una asociación ilícita. Tiene prisión preventiva por el caso “Pibes Villeros”, en el que la justicia provincial la condenó como jefa de una asociación ilícita que estafó al Estado en la construcción de viviendas sociales entre 2011 y 2015. Ese caso está en manos de la Corte Suprema. Sala está detenida desde el 16 de enero de 2016, tras un acampe frente a la gobernación jujeña en el inicio del gobierno de Morales. “Me robaron siete años de mis hijos, de mi familia, de la militancia, y eso no me lo devuelve nadie”, dijo Sala en declaraciones radiales a AM 750.

Enfocada contra Morales, sostuvo: ”Siempre lo he denunciado, he denunciado que vengo sufriendo violencia de género y, realmente, cree que puede hacer de la vida de cualquier jujeño lo que él quiere”. Además, denunció mal desempeño policial mientras estuvo internada: “Vino la policía y me querían hacer firmar papeles, ha sido algo horroroso, eso es Morales”.