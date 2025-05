Milei arremetió contra Talerico y la acusó de criticarlo por no haberle dado un cargo

El presidente Javier Milei comenzó temprano la jornada de este martes con sus tradicionales arremetidas, que intensificó en las últimas semanas. Una de las primeras que recibió los dardos del mandatario fue la ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) María Eugenia Talerico, que creó un nuevo espacio para competir en la provincia de Buenos Aires, llamado Potencia, con críticas a los libertarios.

Después de que Talerico cuestionara a LLA y dijera -en el programa de Carlos Pagni en LN+- que se alejó de Pro justamente por la vocación de algunos dirigentes amarillos de confluir en territorio bonaerense con el oficialismo nacional, el Presidente avaló un mensaje en el que acusó a la exfuncionaria macrista de criticarlo por no haberle dado un cargo en la Cancillería.

Milei avaló un mensaje de la cuenta @mileibarrial, que publica contenido alineado con la Casa Rosada y que planteaba: “Esto dice Talerico [que “la casta se volvió a organizar en el gobierno de Milei”]. Lo que la gente no sabe es que se arrastró rogando un puesto en la Cancillería (de Diana Mondino) y como fue completamente echada de allí, se quedó con mucha bronca. Y desde ese momento exacto empezó a pegarle al mejor presidente de la historia argentina".

A eso, el mandatario lo ratificó. “Verdadero”, escribió sobra esa versión.

En un primer momento, cuando Milei recién había desembarcado en el Ejecutivo, la propia Talerico se encargó de comunicar que iba a estar en la Dirección Nacional de Migraciones, pero que eso finalmente no se había concretado. En ese momento, LA NACION detalló que Guillermo Francos le había ofrecido a Talerico el puesto, pero que después desde el gobierno libertario fueron marcha atrás. “Me llamaron para decirme que al final no sería yo, revirtiendo la decisión que habían tomado y que me había comunicado en persona Guillermo Francos”, precisó la ex vice de la UIF a este medio en ese entonces.

Esa dependencia pertenece al Ministerio del Interior, pero ahora Milei aseguró que Talerico también buscó ingresar en la Cancillería bajo la primera gestión que tuvo durante esta administración, la de Diana Mondino, que fue reemplazada por el actual canciller, Gerardo Werthein.

Minutos después de las expresiones del Presidente, la futura candidata de la Provincia lo desmintió. “Esto es información falsa. Señor presidente, no fui Directora Nacional de Migraciones por pedido expreso de Cristina Kirchner. ¿Quiere que profundice?“, lanzó, sin mayores detalles.

Esto es información Falsa.

Sr. Presidente, no fui Directora Nacional de Migraciones por pedido expreso de Cristina Kirchner.



¿Quiere que profundice? pic.twitter.com/xqy7TMxC6K — Maria Eugenia Talerico (@eugetale) May 6, 2025

Santiago Caputo contra Talerico

No solo Milei arremetió contra Talerico. Primero lo había hecho la cuenta @mileiemperador, que se le adjudica al estratega Santiago Caputo. “Tuve que escucharla a Talerico decir que la economía funciona a base de buenas intenciones y lindos pensamientos. Qué boludos son los políticos argentinos”, comentó, mientras se emitía el programa Odisea Argentina.

Después tuve que escucharla a Talerico decir que la economía funciona a base de buenas intenciones y lindos pensamientos. Que boludos son los políticos argentinos. — John (@MileiEmperador) May 6, 2025

La exfuncionaria de Mauricio Macri tomó el guante y le marcó: “El futuro solo será sólido si la casta corrupta no hace negocios con ustedes. Además, ¿ahora van a armar la autopista para lavadores de dinero? Increíble". Esto en relación con las nuevas medidas para usar dólares no blanqueados que va a anunciar el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en los próximos días.

En tanto, quien sería el asesor Caputo replicó: “El principal problema de la Argentina son los boludos bienpensantes con iniciativa como ustedes, que van por la vida con cara de boluditos regalados y que entorpecen el trabajo de los que sí saben que un país no se construye a base de espejitos de colores y arcoíris, Talerico".

Durante su paso por el ciclo que conduce Pagni, Talerico dijo que LLA arma sus listas legislativas “bajo una selección de personas recicladas del peronismo, el massismo y punteros que han tenido problemas con la Justicia”.

Además, indicó: “Si uno piensa en la Argentina que nos prometía Javier Milei, con transformaciones profundas, la alternativa que se plantea va a ser una estafa a la ciudadanía. Para conservar los valores, donde la decencia es uno de los pilares fundamentales sobre los que tenemos que confluir, es muy difícil mezclarse con las listas de LLA”.