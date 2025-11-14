“Cuando un ministro no se alineó, voló por los aires”: Milei rescató el vínculo geopolítico con EE.UU. tras el acuerdo comercial

El presidente Javier Milei destacó este viernes el vínculo geopolítico con los Estados Unidos, tras el acuerdo comercial alcanzado ayer y remarcó sus beneficios. El mandatario aseguró que el arreglo mejorará la competitividad y el arribo de inversiones al país. “Nos hace más eficientes, ricos”, sentenció el jefe de Estado, quien además ahondó en la importancia de avanzar en la reforma laboral.

Así, Milei volvió a elogiar la gestión de Donald Trump y la de su equipo de Gobierno, quienes, según sostuvo, “redefinieron” la política geopolítica del país y hoy “respiran batalla cultural”.

“Antes, la política de Estados Unidos era: ‘a los aliados no les doy nada porque total son aliados y a los que molestan les doy algo para seducirlos’, con lo cual generaba un incentivo perverso”, planteó Milei en diálogo con el canal de streaming Neura.

El mandatario atribuyó el cambio de política al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, a quien calificó de “crack” por haber modificado el sistema de incentivos, “premiando” en la actualidad a los países “amigos”. Según pudo saber LA NACION de fuentes gubernamentales, Milei podría viajar a Estados Unidos antes de fin de año, en el marco del acuerdo bilateral.

En relación al tablero internacional, Milei manifestó nuevamente su apoyo a Israel y a la gestión del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, al que definió como el “bastión de occidente”.

Y en un tiro por elevación a la excanciller Diana Mondino aclaró: “Miren las votaciones de Estados Unidos, de Israel y las nuestras. Estamos siempre alineados. Y cuando algún ministro no se alineó, voló por los aires, ¿no?”.

Es que la exfuncionaria fue responsabilizada por la votación del por aquel entonces representante argentino en la ONU Ricardo Lagorio quien durante una asamblea general del organismo, celebrada a fines de octubre pasado, se expresó en contra del embargo a Cuba.

Acuerdo de comercio

A lo largo de la entrevista, Milei volvió a celebrar los alcances del nuevo acuerdo comercial con EE.UU. y brindó algunos detalles del arreglo.

“El acuerdo tiene dos dimensiones; una es profundizar la relación comercial y hay otra, que a la luz de la descapitalización de la economía de la Argentina de los últimos 100 años, es un acuerdo para avanzar en inversiones”, precisó Milei en alusión al acuerdo dado a conocer ayer.

“No solo que genera un entorno de competitividad vía la parte comercial, sino que además abre las puertas a que recibamos inversión directa extranjera para crecer fuertemente”, destacó luego.

“Es un primer paso para seguir avanzando hacia más apertura comercial, de hecho, nos hace más eficientes, productivos y ricos porque implica mayores salarios”, resaltó Milei. “En minería tenemos el potencial de generar un 1 millón de puestos de trabajo y proyectos de 100.000 millones de dólares. Eso va a generar una fuerte demanda de trabajo y recomposición de los salarios, por eso es tan importante la modernización laboral”, sentenció.

En medio de la expectativa por las reformas de segunda generación que anticipó el Gobierno, el Presidente desestimó que se haya definido la eliminación del monotributo como parte del proyecto de modernización laboral.

“A lo largo de las últimas semanas se han dicho un montón de cosas sobre la modernización laboral, sobre qué se hacía, que no, que se discutía, que no. El proyecto está generado desde los ministerios de economía, de desregulación del Estado y Capital humano. Recién en la reunión de gabinete del miércoles se aunaron los proyectos y ahora está en secretaria de legal y técnica para la confección final”, precisó Milei.

Y ante la consulta de si el Gobierno evalúa la eliminación del monotributo, concluyó: “Están trabajando los equipos y corresponde a la reforma tributaria y la relación que guarda con las reformas que se hagan y la modernización laboral. Bajen un poco la ansiedad y no se enganchen con las mentiras”.