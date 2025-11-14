Las acciones del agro suben hasta 23%: la reacción del mercado tras el acuerdo entre la Argentina y EE.UU.

La Casa Blanca anunció ayer por la tarde un acuerdo comercial histórico con la Argentina, después de meses de negociaciones con Estados Unidos. La noticia impactó positivamente en las acciones de las empresas ligadas a la agroindustria y en el sector siderúrgico, los rubros que serían más beneficiados por el pacto comercial.

En una rueda de números en rojo a nivel internacional, la Bolsa porteña se desliga de la tendencia y muestra una suba del 2,4%. Pasado el mediodía, cotizaba a 2.952.905 unidades, equivalentes a US$1983 al ajustar por el dólar contado con liquidación.

Al observar el panel líder, conformado por las compañías con mayor volumen de operaciones en el mercado, se destaca BBVA (+5%), Metrogas (+4,1%), la empresa de aluminios Aluar (+3,6%), Loma Negra (+3,5%) y Sociedad Comercial del Plata (+3,3%). La productora de acero Ternium, que también se vería favorecida por la noticia, trepa 2,8%.

Sin embargo, las mayores subas de la jornada están en el panel general, liderado por las acciones vinculadas al campo. El entusiasmo es notable en los papeles de la cítrica San Miguel, con un alza del 22,8%, así como también en Sociedad Imp. y Exp. de la Patagonia (La Anónima), con avance de 13,71%, e Inversora Juramento (12,2%).

Esta fuerte demanda por el sector agroindustrial es una respuesta directa al comunicado de la Casa Blanca, que se comprometió a mejorar las condiciones de acceso para la carne vacuna y una “amplia gama de productos agrícolas”. El mercado lee esta apertura como el puntapié inicial para una nueva era de expansión exportadora para el sector, que se beneficiará de un acceso privilegiado al competitivo mercado norteamericano.

“Con un acuerdo comercial con Estados Unidos, vuelve el optimismo debido a que se consolida la apertura de mercados y regulaciones para facilitar el intercambio comercial. En este contexto, el país busca que se cristalicen inversiones de cara a esta oportunidad de ampliación del mercado exportable", dijo Ignacio Morales, chief investment officer de Wise Capital.

Por otro lado, los bonos soberanos de deuda se tiñen de verde. Los Bonares muestran subas del 1,11% (AL30D) y los Globales de hasta 0,78% (GD35D). El riesgo país cerró el jueves en 615 puntos básicos, mientras que los analistas esperan que el índice descomprima en los próximos meses más aún, necesario para que la Argentina pueda refinanciar los próximos vencimientos de deuda.

“Si logramos reducir el riesgo país a los niveles de los mejores momentos de Macri, podríamos estar hablando de un Merval por encima de los 2500 puntos, lo que nos llevaría a un nuevo récord. La proyección es que, si las condiciones se mantienen y se manejan bien, hay un amplio espacio para que los activos argentinos crezcan y para que los índices sigan mejorando”, proyectó Gustavo Araujo, head of research de Criteria.

Esta semana, el Gobierno afirmó en reiteradas ocasiones que el esquema cambiario no se modificaría y que las bandas cambiarias están “calibradas"

Con foco en el mercado cambiario, el dólar oficial se negocia a $1430 en el Banco Nación, mismo valor frente al cierre anterior. El precio promedio es de $1433,26, según el relevamiento del Banco Central (BCRA).

El tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1404,92, equivalente a una caída diaria de $3,13 (-0,22%). Esta semana, el Gobierno afirmó en reiteradas ocasiones que el esquema cambiario no se modificaría y que las bandas cambiarias están “calibradas”, con un piso que actualmente es de $930,82 y un techo a $1502,98.

Los tipos de cambio financieros operan dispares. Por un lado, el dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1455,74, un retroceso de $6,30 frente al jueves (-0,4%). Por el otro, el contado con liquidación (CCL) avanza $2,05 y se vende a $1488,61 (+0,1%).