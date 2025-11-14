El hijo menor de Hugo Moyano está contratado en la empresa del expresidente de la cámara que negocia con Camioneros

Jerónimo Antonio Moyano nació cuando su padre ya era uno de los sindicalistas más influyentes del país. Tiene 26 años y es hoy el secretario privado de su padre. Le maneja su agenda, el teléfono y es su sombra en cada reunión. Jerónimo, hijo de Liliana Zulet, la esposa de su padre y la administradora del holding de empresas que orbitan alrededor del gremio, gana cada vez con más influencia en la estructura del Sindicato de Camioneros, donde hierven las internas por su sucesión del jefe sindical.

De tez clara y ojos azulados, Jerónimo carga mayoritariamente con los genes de Liliana, su madre. Parte del poder que construyó Moyano se debe al asesoramiento de Zulet, según dirigentes gremiales y políticos. De cepa empresarial, fue ella la mentora del holding de empresas vinculadas con el sindicato de choferes de camión. Moyano puede jactarse de tener hoteles en todo el país, una constructora (Aconra SA), un taller de ropa (Dixey SA), una prestadora médica (Iarai SA), y una aseguradora de riesgos del trabajo (Caminos Protegidos). En todas las empresas vinculadas a su madre, Jerónimo figura como empleado a sueldo. También en la Federación Nacional de Camioneros.

Hugo Moyano, en su despacho con sus hijos Facundo, Jerónimo y Huguito

Pero hoy se conoció un dato revelador: está contratado a sueldo en la empresa Express Beer SA, una compañía dedicada al transporte de bebidas. Trabaja allí hace dos años y cobraría un salario mensual de 2,2 millones de pesos, según confiaron fuentes empresarias a LA NACION. Lo novedoso es que la empresa es propiedad de Juan Aguilar, una de las máximas autoridades de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística, la más poderosa de las tres cámaras empresarias con las que Hugo Moyano negocia salarios y condiciones laborales.

“Va a trabajar casi todos los días”, dijeron en la empresa. Sin embargo, no le alcanzaría el día para cubrir la jornada laboral de la distribuidora, sumado a los otros empleos en blanco que tiene y a su rol de secretario privado de su padre. Jerónimo Moyano no respondió a la consulta de LA NACION.

Liliana Zulet, Fabiola Yañez, Alberto Fernández, Hugo Moyano y su hijo Jerónimo Moyano, durante la pandemia Twitter

La irrupción del menor de los Moyano en la actividad no cayó bien en la rama de Aguas y Gaseosas, que históricamente manejó su medio hermano Pablo, número dos del gremio. El domingo pasado a la mañana la rama de Aguas y Gaseosas del Sindicato de Camioneros tenía previsto un torneo de fútbol en la cancha de Argentino de Merlo. Pero como a veces pasa en los gremios, las internas suelen dirimirse a los tiros. Fue eso lo que sucedió cuando chocaron dos grupos, uno que responde a Pablo, y otro identificado con Jerónimo Moyano. Hubo cuatro apuñalados, tiros y no terminó en una tragedia de milagro.

Jerónimo vive con sus padres en un departamento de Barracas y estudió Derecho. No cumplió el deseo de su padre, que lo imaginó alguna vez graduado de médico. Hizo un año de Ciencias Políticas en la UADE, pero se volcó finalmente por las leyes, como su medio hermano Hugo Antonio, que es abogado laboralista y en cuya cartera de clientes se apilan sindicatos poderosos. Pero el estudio le duró poco: decidió sumarse a los negocios alrededor del gremio y se incorporó a la empresa de Aguilar, un empresario que siempre tuvo buena relación con su padre.