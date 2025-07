Milei atacó a Camila Perochena tras su cruce con el director de la Casa Histórica de Tucumán

El presidente Javier Milei se refirió este jueves por la mañana al cruce que tuvo Camila Perochena con el director de la Casa de Tucumán, José María Posse, en LN+, y le dedicó un ataque directo. “Patética: se jacta de saber historia y arranca negando un dato base. Si llega a revisar las series de Madison le colapsará el cerebro (resulta claro que lo tiene lleno de parásitos)”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

La discusión a la que aludió tuvo lugar al aire este lunes por la mañana y comenzó al tratar los distintos usos políticos que le dieron los distintos presidentes a la conmemoración del 9 de Julio.

PATÉTICA: se jacta de saber historia y arranca negando un dato base. Si llega a revisar las series de Madison le colapsará el cerebro (resulta claro que lo tiene lleno de parásitos)...

Fin. https://t.co/dejwtFeb94 — Javier Milei (@JMilei) July 10, 2025

La historiadora no tardó en responderle al jefe de Estado. “La Argentina podía ser rica en 1910, pero eso no la convertía en potencia mundial. Los historiadores no estamos para avalar los mitos que construyen los liderazgos mesiánicos que abundan en nuestra historia”, posteó, sin hacer mayores alusiones a las agresiones de Milei.

La respuesta de la historiadora. Captura X

La discusión con Posse

El cruce entre la historiadora y el funcionario tucumano comenzó cuando Perochena hizo alusión al gobierno de Cristina Kirchner y aseguró que la expresidenta “hacía mucho hincapié en la independencia cultural” y “decía que estábamos colonizados culturalmente e invitaba a reescribir la historia”.

Posse retrucó: “No estoy para nada de acuerdo. Cristina siempre utilizó métodos que no se correspondían con una celebración digna de esta fecha. En los festejos por el Día de la Independencia en ese momento había banderas de todos los colores, menos de la Argentina”.

Ante esto, Perochena manifestó que el mismo Milei “manipuló el pasado a su favor, como cuando dijo que fuimos potencia mundial en 1910”. “¿No fuimos potencia?“, respondió, ofuscado, el funcionario tucumano: ”Te invito a que tengamos un debate público y hablemos de esto. Al igual que Julio Argentino Roca, el presidente Milei está utilizando herramientas para que volvamos a ser potencia mundial“.

El tenso cruce entre Jose Maria Posse y una historiadora

“Fue con gobiernos liberales que logramos la industria pesada más importante de América y las leyes laborales para los trabajadores”, añadió Posse y señaló: “El que más reivindicó el 9 de Julio fue Carlos Saúl Menem, quien no solo declaró por ley a San Miguel de Tucumán como capital simbólica del país, sino que también instauró en el protocolo oficial que la celebración se realice en esta provincia”.

Desde la óptica de la historiadora, otro de los grandes hitos de esta celebración patria en Tucumán fue durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando el líder de Pro le manifestó a la monarquía española que “los patriotas debían haber sentido una gran angustia por tener que separarse de España”. Esa definición, según Perochena “fue disruptiva porque fue antiheroica, cuando, en casos como este, la épica siempre funciona discursivamente”.

Me cruzaron con Posse, director actual de la Casa Histórica de Tucumán. Un ejemplo de lo que está haciendo el gobierno con los museos: convertirlos en espacios de militancia y no de reflexión historiográfica, en línea con el despido de Di Meglio. Al final pude hablar de eso pic.twitter.com/sZLjH6qG1W — Camila Perochena (@camiperochena) July 9, 2025

“Me cruzaron con Posse, director actual de la Casa Histórica de Tucumán. Un ejemplo de lo que está haciendo el gobierno con los museos: convertirlos en espacios de militancia y no de reflexión historiográfica, en línea con el despido de Di Meglio. Al final pude hablar de eso”, escribió la historiadora tras el cruce al aire.