Francos cuestionó los mensajes que Cristina Kirchner manda desde prisión domiciliaria

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó este jueves los mensajes que la expresidenta Cristina Kirchner manda a la militancia desde su prisión domiciliaria en Constitución, donde la Justicia habilitó que pase su condena, aunque pidió que no se perturbe la tranquilidad del barrio porteño.

“No se puede hacer cualquier cosa”, expresó el funcionario, que a su vez se refirió a la relación del presidente Javier Milei con los gobernadores, que se le plantaron al Ejecutivo por los fondos, y de la sesión en el Senado prevista para hoy, en la que se tratará un temario incómodo para el Gobierno.

“Cuando uno está en prisión tiene que respetar ciertas normas. La Justicia debería intervenir y fijarle límites a lo que hace. No creo que estas cosas sucedan en otros países”, aseveró Francos esta mañana. Sus declaraciones llegan después de que la exmandataria transmitiera un mensaje grabado a la militancia -que celebraba el 9 de Julio en Parque Lezama- con críticas a la administración libertaria y al proceso judicial por la causa Vialidad.

En ese marco, Francos agregó: “No cuestiono la domiciliaria, pero considero que desde la prisión no se pueda hacer cualquier cosa, se tienen que establecer condiciones serias. Ella está ahí por hechos ilícitos que se cometieron durante sus gobiernos”.

También pidió que la Justicia “intervenga” si el domicilio de la líder del Partido Justicialista se convierte en un “búnker político” para la organización del peronismo. “Lo que sí hay es un sector de la política que está buscando perjudicar al Gobierno para ponerse competitivo, pero eso no va a pasar. A mi no me preocupa Cristina en lo más mínimo, es pasado, la gente sabe cómo han destrozado la economía de este país. En términos políticos no me preocupa”, insistió.

Vista del acto de apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner el 9 de julio. Prensa C.F.K

Desde Constitución por el Día de la Independencia, la exvicepresidenta volvió a enviar un mensaje de audio en el que destinó duras críticas contra la política económica libertaria y las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“No recuerdo otro 9 de julio como este. Desde el año´56, después que lo derrocaron a Perón y trajeron al Fondo Monetario, nunca tuvimos este grado de dependencia”, señaló la exmandataria al comienzo de su discurso.

“Lo que se vive hoy en la Argentina no es simplemente un ajuste, ni una crisis, ni una tormenta pasajera. Es un verdadero problema estructural”, continuó la jefa del PJ, al remarcar que “los peores vencimientos de deuda, de capital y de intereses”, deberán ser afrontados por los próximos dos gobiernos.

Gobernadores y sesión en el Senado

Tras los cuestionamientos de Milei hacia los gobernadores, que reclaman el envío de fondos y presionan con proyectos legislativos, Francos habló de la tensión entre Nación y las provincias.

Javier Milei En El Observador

“La posición del Gobierno respecto al equilibrio fiscal fue planteada por Milei a todos los gobernadores a tres días de asumir. En el transcurso de 18 meses la relación con los gobernadores ha sido razonable, con algunos no muy buena, tratando de llevar adelante el programa [del equilibrio fiscal]. Todos dicen que han hecho ajustes, habrá que ver, y ahora se juntan para pedir recursos que dicen que les corresponde”, sostuvo en diálogo con Radio La Red.

Foto oficial de la firma del Pacto de Mayo Presidencia

Sin embargo, marcó que los Aportes del Tesoro Nacional a las provincias son utilizado exclusivamente para emergencias. “Este es un gobierno que no tiene simpatía por alguien en especial porque no hay ninguno de nuestra fuerza. Lo que está claro es que todos los gobernadores se reunieron para sacarle fondos al gobierno nacional o para cambiar el objetivo de determinados fondos”, aseveró.

Por otra parte, consideró que los gobernadores avalarán a sus senadores para avanzar con la sesión en la Cámara alta prevista para este jueves, en la que se tratará un aumento jubilatorio, la reversión de una nueva moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Y adelantó que todo será vetado y en caso de no poder sostenerlo, el Ejecutivo acudirá a la Justicia.

“Utilizaremos los recursos de la ley de administración financiera por ejemplo, uno no puede tener un gasto si no están previstos los ingresos. Es un tema central. El Estado debería eliminar partidas de gastos para cubrir gastos nuevos. Una ley debería ser autosuficiente”, expresó el jefe de Gabinete.