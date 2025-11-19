Milei condecoró al tenor italiano Andrea Bocelli en la Casa Rosada

Este miércoles, el presidente Javier Milei condecoró al cantante lírico Andrea Bocelli y le entregó la distinción de la Orden de Mayo por sus méritos y contribuciones. En un acto oficial que tuvo lugar en Casa Rosada, el artista interpretó el tango “Por una cabeza” y luego el clásico “Bésame mucho”.

“Simboliza el reconocimiento de la Argentina a quienes por sus méritos se hacen merecedores de una de las más altas distinciones que confiere el país”, dijo la voz de la locutora del evento.

El Presidente estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y ministros del Poder Ejecutivo, entre otros funcionarios, empresarios, miembros de la orquesta de Aeropuertos Argentina y familiares del músico italiano.

El Presidente Javier Milei condecora al tenor italiano Andrea Bocelli en el Salón Blanco de la Casa Rosada. pic.twitter.com/cU2BwTM3zU — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 19, 2025

Los shows previos

El evento se produjo luego del show que brindó el tenor italiano en el Teatro Colón el lunes por la noche y el del martes en el Hipódromo de Palermo.

En ambas oportunidades estuvo junto a la Orquesta Juvenil Aeropuertos Argentina, integrada por 45 músicos de entre 18 y 25 años. Todos fueron seleccionados por el violoncelista y director orquestal Néstor Tedesco de entre 1600 chicos egresados del programa “Orquestas Infanto-Juveniles de la Ciudad de Buenos Aires”, que funciona desde 1988 en Villa Lugano, Retiro, el Bajo Flores, Mataderos, Parque Avellaneda, Constitución y La Boca.

Los niños incluidos en este programa, de entre 8 y 17 años, reciben instrumentos musicales hasta que terminan su etapa escolar. Además, la Orquesta Juvenil Aeropuertos Argentina les da la posibilidad de continuar su camino de formación musical: reciben becas de estudio, instrumentos, insumos, ropa para los conciertos, clases de profesores, oportunidades de conciertos y posibilidades de salida laboral.

El Presidente Javier Milei, junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, recibió al legendario tenor italiano Andrea Bocelli en su despacho en Casa Rosada. pic.twitter.com/GYlcytVRFQ — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 19, 2025

La Orquesta Juvenil Aeropuertos Argentina realizó conciertos en las más importantes salas de Buenos Aires: el Teatro Colón, el Palacio Libertad (ex-CCK); los teatros Avenida, Coliseo, Ópera, El Nacional Sancor; el Luna Park y el Auditorio de Belgrano; también en los aeropuertos de Ezeiza, Bariloche, Salta, Córdoba y el Aeroparque; en la UNA, la UADE, el Aula Magna de la Facultad de Derecho y la Universidad de La Matanza.

Además de la orquesta, este martes por la noche Bocelli estuvo acompañado por una invitada más. La cantante argentina Nicki Nicole fue invitada por el tenor italiano para interpretar el clásico “Vivo per lei” en una versión en español frente a miles de espectadores.

Bocelli sorprendió al público al convocar a la rosarina, quien compartió la alegría que le dejó la experiencia. “Emocionada y feliz es poco, maestro”, escribió en una de las publicaciones que realizó en la red social Instagram, donde también agradeció la oportunidad y compartió imágenes del que calificó como un momento único.