Milei defendió el esquema de bandas del dólar y dijo que China es una “fuente de oportunidades”

DAVOS, Suiza.− El presidente Javier Milei cerró su tercer año de presencia en el Foro Económico Mundial (WEC) con su ya habitual entrevista a la agencia de noticias Bloomberg, durante la cual volvió a explicar en detalle los logros de su acción de gobierno, defender las políticas de su aliado estadounidense, Donald Trump, y cantar loas a la economía libertaria.

Ante una sala llena de público, instalada en la Bloomberg House de Davos, que cada año, en ocasión del WEC, sirve para entrevistar a grandes personalidades del mundo, el presidente argentino apareció de buen humor, explícito y aparentemente mucho más cómodo que el año pasado. Javier Milei no esquivó ninguna de las afiladas preguntas que le hizo su entrevistador, John Micklethwait, e incluso respondió con humor y oportunidad a las pequeñas provocaciones de su anfitrión.

Como es habitual en él, no dejó pasar la ocasión para elogiar el trabajo de su gran aliado, Donald Trump.

“Quiero destacar la enorme tarea del presidente Trump y de Marco Rubio (el secretario de Estado norteamericano) en Venezuela. Primero, en lo que fue extraer al narco-tirano dictador y asesino de Maduro, que además se dedicaba a propagar el terrorismo por toda la región, financiando campañas, actos terroristas en la calle, y complicándole la vida a todos los gobiernos que no pertenecieran al socialismo del siglo XXI. Por lo tanto, festejo ampliamente esa situación”, dijo Milei refiriéndose a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que se saldó con la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para ser juzgado.

Milei calificó de “muy adecuado” el plan que ha diseñado el gobierno de Estados Unidos, “que consta de tres etapas”.

“La primera tiene que ver con la estabilización, que es la que estamos atravesando en este momento. Después llegará el momento de la reconstrucción y por último comenzará la transición hacia la democracia”, precisó.

A su juicio, sería imposible hacerlo de otra manera. “En los países americanos, que hemos sufrido y seguimos padeciendo la intromisión de los gobiernos en la estructura del Estado, esos elementos trabajan como una policía del pensamiento, actúan como espías cuando están fuera del poder y se dedican a sabotear a a todo gobierno de distinto signo. Si usted piensa en Venezuela, ese sería el caso en un 100% Por eso creemos que existe otra posibilidad de administrar el proceso de estabilización. Desde mi punto de vista el trabajo que está haciendo Estados Unidos es excelente. Además creo que está dando resultados porque lo que estamos viendo es que se están liberando los distintos presos políticos. Estamos particularmente preocupados por la situación de Nahuel Gallo. Pero en forma en que está evolucionando positivamente la situación, tenemos esperanzas de que Nahuel pueda volver a estar con nosotros en Argentina”, explicó.

Milei destacó su alineamiento con Estados Unidos (Fabrice COFFRINI / AFP) FABRICE COFFRINI� - AFP�

Milei fue menos terminante cuando se le preguntó si, después de ir a Oslo a presenciar la entrega del Nobel a María Corina Machado, seguía pensando que ella debería ser la futura presidenta de Venezuela.

“En un proceso de estabilización, la propia fuerza del régimen derrotado hará fracasar cualquier alternativa”, dijo, apoyando una vez más la acción de Estados Unidos.

“Ya habrá lugar después de la reconstrucción para la transición democrática y en ese momento se verá qué decisiones y cómo se va a avanzar en la democratización de Venezuela”, dijo, dando a entender que ese apoyo a la célebre disidente venezolana ya no es lo que fue.

“Al margen del aprecio y la valoración enorme que tengo por María Corina, que es una amiga y una gran defensora de la libertad, lo que se necesita es que este proceso sea exitoso”, agregó.

El segundo gran tema de la entrevista fue el estado de la economía argentina. Javier Milei justificó una vez más el sistema de bandas y defendió por qué el peso aún no flota libremente.

“El tipo de cambio dentro de la banda es libre, y las bandas solamente tienen como función ir sacándole el miedo a flotar a la gente. Ese es el rol que tienen las bandas en las que se mueve el dinero: decir que no puede pasar cualquier cosa”, explicó. Y agregó que la flotación definitiva llegará “en el momento en que nosotros hallamos determinado de limpiar el sobrante monetario”, dijo.

En cuanto a la posibilidad de “salir a buscar dinero a Nueva York, en vez de en Argentina”, Milei contestó: “En rigor, no es un problema que nos preocupa. Porque Argentina tiene déficit cero. Cada vez necesitaremos recurrir menos a los mercados. En el peor de los casos, lo único que estaríamos yendo a buscar en los mercados internacionales es básicamente el rollover. Y nosotros lo consideramos así porque, además, dado los fundamentales que tiene Argentina, nos parece que pagar un sobretasa o riesgo país de 550 puntos básicos no está claramente alineado. Por lo tanto, dado que nosotros tenemos una, muy baja relación deuda-producto, porque la mayor de la deuda es del sector público, y además tenemos equilibrio fiscal, cada vez vamos a necesitar muchísimo menos acceder a los mercados de capitales más allá del rollover”.

Interrogado sobre la eventual exigencia de Estados Unidos de que Argentina se aleje definitivamente de China, el presidente recordó que “también Estados Unidos comercializa con China”.

“Para nosotros, China es un gran socio comercial. Ese país implica un montón de oportunidades para expandirse a los mercados. Pero eso no está en conflicto con lo que pregona Estados Unidos. Me refiero a lo importante: el momento geopolítico, ¿tiene usted duda de dónde estoy? ¿Tiene alguna duda dónde está Argentina?”, preguntó.

“Yo gobierno para 47,5 millones de argentinos y tomo las decisiones que más favorecen a los argentinos. Y parte de eso es que Argentina, que es un país muy cerrado. Es el país más cerrado del mundo. Dado su PBI per cápita, Argentina tendría que tener una relación de comercio respecto del PBI cerca del 90%, poco más del 90%, y tiene 30. Consecuentemente, mi plan es abrirme a la Unión Europea, abrirme a Estados Unidos, abrirme a China, tener una economía abierta”, insistió.

Respecto del futuro acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, Milei aseguró que “todo está listo para firmarlo” y “se hará muy pronto”. Fuentes informadas aseguran que el bloqueo se debería a una cuestión demasiado alta de alícuotas de carne concedidas a Argentina por Donald Trump. Otras insisten en que, dada la mala reacción que provocó la ayuda de 20.000 millones de dólares al país por parte de Estados Unidos, y sumadas las malas encuestas de opinión para el gobierno republicano, la administración Trump habría decidido postergar esa firma hasta después de las elecciones de medio término de noviembre, para no provocar irritación suplementaria.

Javier Milei siguió la entrevista con su habitual condena a la economía keynesiana “cuyos economistas están arruinando el planeta”. Sobre su relación con el presidente de Brasil, aseguró que “ambos mantienen una relación de adultos”, aunque, “jamás insultaría a uno de sus hijitos de cuatro patas poniéndole el nombre de un socialista”. Un comentario agresivo, que contradijo su primera afirmación y que, incomprensiblemente, provocó la risa de muchos de los asistentes.

Para justificar su defensa de la economía ultra-liberal, “basada en valores éticos y morales”, evocó el discurso, pronunciado el día anterior en el Foro de Davos. Un discurso que obligó a su “admirado” ministro de la Desregulación, Federico Sturzenegger, a publicar este jueves en X una guía de lectura para comprender el contenido.

22 01 26 El presidente Javier Milei saludó y mantuvo un diálogo con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio en Davos Presidencia

“El último dato muestra la economía creciendo del 4,2%. Hemos sacado de la pobreza 30% de la población. Sacamos 15 millones de personas de la pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Que el libre mercado funciona, que el capitalismo de libre mercado funciona. Porque son los fundamentos que expliqué ayer en mi presentación en Davos. Porque el capitalismo de libre empresa no solo es justo. Es eficiente y permite que la economía crezca. Y esto se consigue cuando usted diseña políticas en base a los valores éticos y morales de Occidente”, concluyó.

Con esa entrevista a Bloomberg, Milei concluyó su estadía en Suiza. Tanto él como su comitiva manifestaron una extrema satisfacción por la buena acogida obtenida de parte de de grandes empresarios y banqueros. Muchas de esas empresas están hace tiempo en Argentina. Otras expresaron sus deseos de instalarse. Otras, por fin, estarían dispuestas a extender su actividad. “Pero como el hecho de cambiar los viejos métodos, también la recuperación de la confianza lleva mucho tiempo”, reconocen fuentes gubernamentales.

Esas fuentes coinciden: “Será nuestra responsabilidad demostrarles a todos que Argentina merece otra oportunidad”.

El presidente y su equipo partían esta noche de Zurich con destino a Buenos Aires. Su llegada estaba prevista poco después de las 6 del viernes.