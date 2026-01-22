La revolución del bidet: el anuncio de Mamdani que abrió el debate en Estados Unidos

NUEVA YORK.– Cuando el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se mudó a la Mansión Gracie con su esposa, Rama Duwaji, la semana pasada, mencionó que tenía una “aspiración” para la “casa del pueblo”: instalar bidets en los baños.

“Ya veremos si lo conseguimos”, dijo.

En una entrevista con ABC7 New York emitida el domingo, el alcalde mencionó algunos detalles más, señalando que lo único que prevé es añadir un “bidet manual” de 25 dólares “que se engancha en el lateral del inodoro”. Un portavoz del alcalde confirmó en un correo electrónico que la instalación ya había comenzado en Gracie Mansion.

Casi todos los alcaldes de Nueva York han dejado su impronta en esta residencia centenaria, remodelándola por completo, como hizo Michael Bloomberg, o instalando mejoras, como la parrilla cubierta de Ed Koch y el respaldo de cama hecho a mano de David Dinkins.

Pero el hecho de que Mamdani haya introducido en la mansión el “bidet de mano” es, como mínimo, un guiño a la creciente aceptación por parte de los estadounidenses de un artefacto que es común en muchas partes del mundo, pero que durante mucho tiempo se ha considerado inusual en Estados Unidos.

La Mansion Gracie, donde vivirá el alcalde Mamdani en Nueva York, fue establecida como la residencia del alcalde en 1942 Gracie Mansion Conservancy - Gracie Mansion Conservancy

Hay indicios de este cambio. En una encuesta realizada en 2026 por la National Kitchen and Bath Association (Asociación Nacional de Cocinas y Baños) a 700 expertos del sector, el 76% de los diseñadores de interiores señaló que los propietarios de viviendas buscaban inodoros con más funciones, y el 48% predijo que los asientos de bidets serían populares en los próximos tres años. Tushy, fabricante de bidets con sede en Brooklyn, ha enviado más de dos millones de unidades a todo Estados Unidos desde su fundación en 2015, según Justin Allen, director ejecutivo de la empresa.

“Cuando pusimos en marcha Tushy, en Estados Unidos los bidets se consideraban un artefacto de lujo inaccesible o, sinceramente, algo raro”, afirma Allen. Pero “una vez que usas uno, es difícil olvidar cuánto más limpio se siente”.

En las redes sociales, muchos usuarios reaccionaron al anuncio del bidet de Mamdani con entusiasmo, describiendo su objetivo de redecoración como una “prioridad” y un “imprescindible”, mientras que otros expresaron su confusión por su foco en los inodoros en lugar de en las políticas.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y su esposa, Rama Duwaji, en la ceremonia de toma de posesión como alcalde en el Ayuntamiento el 1 de enero de 2026 en la ciudad de Nueva York SPENCER PLATT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En un comentario que respondía a un video del anuncio del alcalde, la hija del ex alcalde Rudolph W. Giuliani, Caroline Rose, dijo que “¡¡¡lo habría hecho yo misma si hubiera conocido los bidets cuando vivía allí!!!”.

Otros dijeron que la ciudad debería instalar bidets en todas partes y que los anhelos de Mamdani eran un auténtico reflejo de su herencia india, ya que allí los bidets son habituales.

De hecho, Estados Unidos es un caso atípico en el mundo en cuanto a su postura hacia el bidet, término que engloba varias formas de sistemas de higiene basados en el agua. Las versiones más modernas se instalan en los asientos de los inodoros y tienen rociadores retráctiles. El modelo más conocido es el de la empresa japonesa Toto, que lanzó por primera vez un bidet en 1980 y desde entonces ha desarrollado una especie de culto. Otras empresas más recientes, como Tushy, tienen sus propios asientos de bidet, con diseños que van de lo básico a lo lujoso, con capacidad para calentar el asiento del inodoro, controlar la temperatura del agua y neutralizar los olores.

La historia del bidet

En Europa, los bidets suelen ser independientes. El término bidet procede de la palabra francesa usada para «caballito», en referencia a la posición a horcajadas necesaria para usar este modelo del artefacto. En otras partes del mundo, como el sudeste asiático, las casas y los baños públicos suelen tener bidets manuales, como jarras de agua o pequeñas duchas que coloquialmente se conocen como bidets de mano. En algunas religiones, como la islámica, a la que pertenecen Mamdani y Duwaji, la higiene y la limpieza equivalen a la fidelidad al culto, por lo que es culturalmente esencial disponer de medios de limpieza de fácil acceso.

Aunque el bidet ofrece a sus usuarios una limpieza a fondo, también tiene beneficios medioambientales, dijo Allen, al reducir la cantidad de papel higiénico utilizado y el número de toallitas húmedas que acaban en las cloacas. De hecho, el Departamento de Protección Ambiental de Nueva York publicó un video en Instagram del anuncio del bidet del alcalde con un pie de foto que decía: “Más bidets = menos toallitas húmedas”.

En un momento dado, Gracie Mansion fue propiedad pública, sirviendo como baño público para los visitantes del parque Carl Schurz que la rodeaba, antes de convertirse en la residencia oficial del alcalde en 1942. En 1981, cuando el alcalde Koch se planteó una reforma de la mansión, el New York Times describió sus baños como apenas “superiores a una estrella de categoría”. La renovación del alcalde Bloomberg mejoró los cinco cuartos de baño de la mansión.

Según Jacq de Beer, fundador de Bidet New York, que instala bidets en todo Nueva York, los accesorios más básicos pueden costar sólo 35 dólares, y para instalarlos basta con acceder a las cañerías de agua corriente. Otros bidets, con más accesorios, cuestan más de 300 dólares, y muchos deben conectarse a una toma de corriente, añade. La forma del asiento del inodoro también influye en la elección del bidet más adecuado. Pero “nunca encontré un caso en el que no pudiera hacerlo”, dijo.

Según Bryant Simon, profesor de la Universidad de Temple que está escribiendo un libro sobre la historia de los baños públicos, una combinación de cambios en las infraestructuras y la falta de familiaridad ha mantenido el bidet fuera de la mayoría de los hogares estadounidenses hasta hace poco. La mayoría de los hogares empezaron a tener tres cuartos de baño, con lavabo, ducha e inodoro, a partir de la década de 1880, gracias al desarrollo generalizado de los sistemas de cloacas, explica Simon. El papel higiénico también se generalizó en esa misma época.

El showroom del fabricante de inodoros y bidets Toto en Tokyo NORIKO HAYASHI - NYTNS

“Y, ya sabes, eso se convirtió en la experiencia de excreción de la gente” durante siglos, dijo. “Sólo puedo hablar por mí: tengo 64 años y la primera vez que fui al extranjero en 1983 y vi un bidet, no sabía lo que era”.

Pero la aceptación social cambió, por necesidad, durante la pandemia, cuando empezó a escasear el papel higiénico, añadió Simon. Es un cambio que también ha notado en su propio círculo. En una clase reciente, preguntó a sus 13 alumnos sobre los bidets: todos sabían lo que eran y cuatro habían utilizado uno. Y durante las vacaciones, Simon fue a dos fiestas. En ambas casas había bidets. “Obviamente, tomé nota”, dijo.