Habló Diego Santilli tras ser designado en Interior y dio detalles de su reunión con Milei

Luego de que el Presidente anunciara su designación como ministro del Interior, Diego Santilli habló sobre su nuevo rol en el Gabinete a solo una semana de haber ganado las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. El flamante funcionario dio detalles sobre su reunión con Javier Milei de este domingo y adelantó cuáles serán los principales temas en la agenda oficialista a corto plazo.

“Trabajamos en la agenda de extraordinarias y ordinarias a largo plazo. Los temas prioritarios de presupuesto, la modernización laboral, la reforma fiscal para bajar impuestos y el nuevo código penal. Esa es, si se quiere, la agenda de corto para extraordinarias”, dijo este lunes por la mañana.

Así, en diálogo con radio Mitre, Santilli también remarcó la importancia del diálogo con los gobernadores, quienes reclaman negociar el presupuesto 2026 antes de avanzar con las reformas. “Escuchar es el rol que me toca. Dentro del esquema planteado por el Presidente, que es el que nos va a hacer crecer y no tener déficit fiscal, estaremos dispuestos a dialogar y lo haremos en la mesa que dispensa el Gobierno", dijo y añadió: “Con ellos hablaremos. Desde 94 no hay reforma para la coparticipación; es un debate vigente y si hay alguien que dio debates profundos en la Argentina es Milei”.

Santilli y Milei, tras la reunión de este domingo. X.com

En esta misma línea, Santilli habló sobre la polémica que se generó en torno al proyecto de reforma laboral. Sectores de la oposición dispararon críticas a la iniciativa oficialista, incluso acusaron que podría implicar una reducción de derechos para los trabajadores. “¿Qué pasa con los 14 millones de argentinos que trabajan en la informalidad?¿No van a tener derechos nunca más?“, retrucó.

“El desafío es que haya 6,7 millones de trabajadores formales más en el país. Tienen 0 derecho los que trabajan de forma informal, a la salud, a la jubilación...“, enumeró y siguió: ”Yo quiero ser claro con lo que dijo el Presidente. Es hacia adelante: existen convenios colectivos hoy que pueden ser mejorables. Yo convoco a ese diálogo, esa es la tarea que tenemos".

También, consultado por el mensaje que publicó este fin de semana el expresidente Mauricio Macri tras su propia reunión con el jefe de Estado, Santilli respondió. En el posteo realizado en la red social X, el líder de Pro cuestionó la designación de Manuel Adorni como Jefe de Gabinete tras la salida de Guillermo Francos. “A esta decisión a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro”, consideró.

Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 1, 2025

“Hay que seguir sumando, estoy convencido de eso”, sentenció sobre este tema Santilli y marcó: “Por supuesto que hay conversaciones entre un presidente mandato cumplido y el Presidente en ejercicio. Yo prefiero meterme en las tareas que me tocan, las reformas. Tengo que lograr que la inmensa cantidad de personas que trabajan en el país tengan derechos que hoy no tienen”.

Finalmente, y en este sentido, hizo alusión al reciente pase de siete diputados que responden a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que anunciaron que dejarán Pro y pasarán a La Libertad Avanza (LLA). “Era algo que ya estaba funcionando, Patricia hizo el camino tiempo atrás”, destacó y cerró: “Hay que trabajar en conjunto. En la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad hicimos una alianza entre LLA y Pro y la sostenemos inquebrantablemente en los 19 meses de gestión. Hay que hacerlo porque es lo que los argentinos necesitan”.