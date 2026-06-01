Petro cuestionó el conteo inicial tras la primera vuelta y denunció irregularidades en el sistema electoral

BOGOTÁ.– La primera vuelta presidencial en Colombia dejó una disputa electoral de alto voltaje entre el conservador Abelardo de la Espriella y el oficialista Iván Cepeda, pero el cierre de la jornada sumó un elemento inesperado. El presidente Gustavo Petro anunció que no acepta los resultados del preconteo preliminar y denunció presuntas irregularidades en el sistema utilizado para transmitir los datos.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, muestra su boleta electoral antes de emitir su voto [e]ANDRES MORENO - XinHua

Según el conteo informado por la Registraduría Nacional con el 99,43% de las mesas contabilizadas, De la Espriella obtuvo el 43,73% de los votos y Cepeda alcanzó el 40,91%. Ambos competirán en un balotaje el 21 de junio, después de que ninguno lograra la mayoría necesaria para imponerse en primera vuelta.

Mientras los candidatos comenzaban a preparar la nueva etapa de la campaña, Petro publicó un mensaje en el que cuestionó directamente la validez del conteo preliminar.

“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública”, señaló el mandatario. A continuación afirmó: “Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista”.

El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 1, 2026

La declaración sorprendió porque llegó pocas horas después de que se conocieran los resultados que dejaron a Cepeda, considerado el heredero político del actual gobierno, en el segundo lugar de la elección.

En su mensaje, Petro sostuvo que el software utilizado para el conteo sufrió modificaciones recientes. Según explicó, “debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades”.

El presidente también denunció una diferencia significativa entre los registros oficiales y los utilizados por el sistema informático. “Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista que tiene 800.000 personas adicionales”, aseguró.

Además, afirmó que las impugnaciones ya presentadas revelan supuestas inconsistencias en el proceso. “Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes”, indicó.

Pese a sus cuestionamientos, Petro no llamó a desconocer el resultado definitivo de la elección.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, pronuncia un discurso después de emitir su voto durante la jornada electoral en las instalaciones del Congreso de la República de Colombia [e]ANDRES MORENO - XinHua

“Por tanto y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”, manifestó.

Las declaraciones del mandatario generaron una rápida respuesta del expresidente Iván Duque, quien interpretó el mensaje como un intento de desconocer el resultado de las urnas.

“Petro quiere desconocer la democracia y a la organización electoral. Las instituciones deben pronunciarse de inmediato y la comunidad internacional debe estar alerta ante esta amenaza”, escribió Duque en las redes sociales.

El exmandatario también llamó a una reacción política frente a los cuestionamientos formulados por Petro. “No podemos permitir este atentado contra la voluntad de las mayorías; por lo tanto, se requiere la unidad de todos los demócratas de Colombia para rechazar este intento de usurpar el triunfo del pueblo”, sostuvo. “Colombia no dejará perder su democracia”, agregó.

Petro quiere desconocer la democracia y a la organización electoral. Las instituciones deben pronunciarse de inmediato y la comunidad internacional debe estar alerta ante esta amenaza.



No podemos permitir este atentado contra la voluntad de las mayorías; por lo tanto, se… — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 1, 2026

La controversia agrega un nuevo capítulo a una elección ya marcada por la fuerte polarización entre dos proyectos políticos opuestos. De la Espriella, quien se presenta como “El Tigre”, promete endurecer la lucha contra los grupos armados ilegales y el narcotráfico. Cepeda, por su parte, propone continuar las políticas impulsadas por Petro y profundizar las reformas sociales promovidas por el actual gobierno.

A tres semanas de la segunda vuelta, la campaña quedó atravesada por una nueva discusión: además de la disputa entre oficialismo y oposición, el foco pasó a concentrarse en las denuncias del propio presidente sobre el sistema de conteo utilizado en la primera vuelta.

Agencia Reuters