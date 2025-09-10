Milei hablará en cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026

El presidente Javier Milei volverá a hacer una cadena nacional para presentar el Presupuesto de su gobierno para 2026. La misma puesta había realizado el año pasado, para el esquema que debía definir las cuentas de este 2025, que no fue aprobado por el Congreso.

“El próximo lunes 15 de septiembre a las 21 horas el presidente de la Nación hablará en cadena nacional, en el marco de la presentación del Presupuesto 2026″, anunció el vocero Manuel Adorni este miércoles por la mañana.

El próximo lunes 15 de Septiembre a las 21 horas el Presidente de la Nación hablará en Cadena Nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) September 10, 2025

La definición de la Casa Rosada llega en un momento en que Milei busca retomar iniciativa política, tras la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de la provincia de Buenos Aires el domingo por trece puntos contra el peronismo, y los problemas que giran en torno a la figura de su hermana, la secretaria general, Karina Milei.

El Presupuesto fue para el Gobierno un problema desde su arribo. Los dos años que lleva Milei en la Casa Rosada los gestionó con un prorrogado de 2023, debido a que se mostró inflexible para aplicar los cambios que proponían los diferentes espacios opositores.

El Presidente siempre alegó que no accedía a estas modificaciones para no afectar el déficit cero y debido a que la oposición -según su mirada- no decía cómo reasignar las partidas.

Milei, cuando presentó el Presupuesto en el Congreso Prensa Diputados

El año pasado, Milei -asesorado por Santiago Caputo- montó una gran puesta para dar a conocer el Presupuesto, que la Casa Rosada definió como un “hecho histórico” y sus detractores criticaron a ultranza. Lo hizo por la noche, para captar el rating de la televisión, y montó un gran despliegue entre la Casa Rosada y el Congreso. Al Palacio Legislativo asistieron sus ministros y hubo un lugar destacado para el equipo económico.

Ese fue otro momento de esta administración, en que el Presidente se sentía empoderado por un fuerte apoyo popular, que le dio aire hasta para denostar a diputados y senadores dentro del propio Congreso.

Ahora, Milei irá al Legislativo en un momento de alta debilidad política. Además, con una polémica montada sobre el titular de Diputados, Martín Menem, que quedó salpicado por el escándalo de los audios que se filtraron del extitular del Andis, Diego Spagnuolo, y por las deficiencias del armado libertario; y con una relación sin retorno con la titular del Senado, la vice Victoria Villarruel.

El presidente Javier Milei cuando presentó el Presupuesto 2025, junto a Villarruel Santiago Filipuzzi

En 2024, el vínculo con Villarruel ya estaba friccionado, pero todavía disimulaban en público ese quiebre, que se hizo evidente y definitivo sobre todo este año. En aquel septiembre, la vice lo acompañó agarrada de su brazo cuando Milei terminó su exposición.

Esta vez se suman las fracturas dentro del bloque oficialista, ya con Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro y Gerardo González expulsados, en un nuevo bloque (Coherencia) junto a Lourdes Arrieta, y sobre todo con la experiodista en una guerra declarada con la Casa Rosada.

Asimismo, hay un altísimo nivel de rencor entre la gestión de Milei y los gobernadores, que ahora la Casa Rosada intenta mermar con la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior.