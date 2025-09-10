El duro diagnóstico de Oscar Zago tras las elecciones y una advertencia al Gobierno

Tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, en los que La Libertad Avanza (LLA) sufrió un fuerte revés, el legislador Oscar Zago -exaliado del mileísmo- envió una advertencia al gobierno de Javier Milei y consideró que el Presidente tiene que “tomar el toro por las astas” de cara a los comicios nacionales de octubre y en su relación con los gobernadores.

“Cuando te dan un cachetazo porque te equivocaste y no hay reacción... Ven que los gobernadores, los senadores, los diputados no te acompañan porque es cierto que hay un problema interno gravísimo y, bueno, no se pueden resolver las cosas”, dijo este miércoles.

Así, en diálogo con Radio Rivadavia, el exfuncionario de LLA -que rompió con el partido hace más de un año- advirtió que, pese a que otros gobiernos pudieron resolver crisis más difíciles, “esta situación puede terminar muy mal”. “Hoy no la veo. La voy a ver cuando el Presidente sí tome el toro por las astas y se ponga verdaderamente con una convocatoria de gobernadores, esté al frente y explique”, consideró al respecto de la posibilidad de que la administración mileísta implemente cambios drásticos antes del 26 de octubre (día de las elecciones nacionales) y añadió: “Es muy complicado. El problema chiquito de hoy dentro de 10 días es un problemón“.

Zago, en el Congreso. Santiago Oroz

“Es un problema y la sociedad está pidiendo respuestas, los discapacitados te piden respuestas, los jubilados te piden respuestas, a pesar de que la ley ya salió y salió en contra, pero hay sectores que van a seguir pidiendo respuestas”, marcó.

Al respecto de si ve una salida de este escenario, Zago subrayó: "Siempre hay salida política; pasó en todos los gobiernos. La experiencia que tenemos nosotros de ver el tema de las crisis que hubo en el 2001, en el 94. Pero nunca se resolvieron bien. El kirchnerismo siempre profundizó las crisis, el macrismo también... Si esas crisis se lograron, con tiempo, resolver políticamente, esto es mucho menor".

Sin embargo, reiteró: “Esto puede terminar mal” y siguió: “Todo empieza así, claro. No es una crisis chiquita: es una crisis chiquita, mañana es mediana, pasado es grande y pasado es un desastre”.

Zago. Fabián Marelli

El parlamentario también analizó los resultados de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, en donde LLA fue derrotado por el Frente Patria con el 47,28% de los votos. “Me parece que la responsabilidad es de todos. Empezaron las pujas de los armados y este fue solo por un ala prácticamente”, dijo al apuntar contra Sebastián Pareja, principal armador del oficialismo en el distrito bonaerense.

“El acuerdo con Pro quedó medio tensionado, fíjate que prácticamente la militancia de Pro desapareció; no está dentro de los esquemas de fiscalización, de poner mesas en la calle, totalmente desaparecidos están”, apuntó y por último marcó: “Todo eso es una interna. Después tenés a los grupos de poder en otros sectores, por ejemplo las Fuerzas del Cielo. Yo creo que ahí es donde empezó”.