Milei hablará por cadena nacional en el aniversario de su gobierno y se reunirá con cinco economistas

El presidente Javier Milei se encamina a su primer año de gestión, que se cumplirá el martes 10. Para entonces ya tiene decidido que emitirá un mensaje en cadena nacional. Será a las 21 y el discurso incluirá un balance de gestión, así como también referencias a las condiciones que encontró al llegar al Gobierno.

También la explicación de “qué fue lo que hicimos para evitar la bomba que nos dejaron”, resumen cerca del jefe de Estado. Desde allí también se habla de lo que “se hará para adelante”.

Antes y después de esa cadena, el jefe de Estado mantendrá, entre ese 10 y el miércoles 11, una serie de cuatro encuentros con cinco economistas de relieve mundial: el ganador del premio Nobel de Economía en 2011 y cuatro argentinos reconocidos internacionalmente.

Además de la cadena nacional, en Casa Rosada mencionan que podría haber fuertes movimientos en redes, una de las arenas en las que se manejan con fuerza los libertarios. Aunque de momento no hay demasiadas precisiones sobre ese tema, prácticamente se descuenta que se incluirán videos y mensajes con resúmenes de lo sucedido desde el 10 de diciembre de 2023.

En el Gobierno están convencidos de que “ hay mucho para celebrar ” entre los “logros del primer año de gestión”, en el que no sólo mencionan que lograron evitar la hiperinflación, sino también que pudieron domar la variable inflacionaria con una baja significativa a lo largo del año y que luego de meses difíciles se comienzan a ver síntomas de reactivación.

El acto fue encabezado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich Presidencia

El propio Milei le habló a su equipo del tema en la última reunión de gabinete, en la que se fotografiaron con una motosierra sobre la mesa , respecto de los números de este primer año. “Hizo un racconto de números y encuestas. Y llamó a no dormirse en los laureles, a redoblar esfuerzos. A seguir todos con la motosierra”, dijo una fuente al tanto del mensaje que bajó el líder libertario esa jornada.

“Primero nos decían que no llegábamos a marzo, después a junio y acá estamos a un año, con mucho para mencionar”, enumeran en medio de un fuerte optimismo en la sede de Gobierno. “ ¿Dónde está el que esperaba abril con los pochoclos? ”, ironizó un funcionario en referencia al exsecretario de Medios kirchnerista Enrique “Pepe” Albistur, quien en el verano, a través de un video en la playa, pronosticó problemas para el gobierno en el tercer o cuarto mes del año.

Cuatro encuentros en agenda del mandatario

En paralelo a lo que se haga a nivel comunicacional para conmemorar el primer aniversario de gestión, el mandatario tendrá una serie de encuentros con economistas de alto nivel internacional. Inscriptos en la agenda presidencial desde hace días, las reuniones comenzarán el mediodía del martes 10, cuando Milei reciba a Guillermo Calvo y Sara Guerschanik Calvo, matrimonio de economistas argentinos respetados mundialmente.

Residentes en Estados Unidos, ambos gozan del total respeto del mandatario quien incluso consideró a Calvo, en su libro, “El camino del libertario” uno de los cinco mejores economistas “de la historia argentina”. El año pasado Calvo, profesor e investigador de la Universidad de Columbia, fue distinguido por la American Economic Association (AEA), la prestigiosa asociación académica no partidista y sin fines de lucro dedicada a la discusión y publicación de investigaciones económicas. Se trata de un honor que se otorga cada año a un grupo muy selecto.

Guillermo Calvo Archivo

Guerschanik Calvo hizo la licenciatura en Química en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y después realizó un master en Ciencias de la Educación en la Universidad de Nueva York. La economía se cruzó en su camino cuando conoció a su actual marido y se decidió por hacer el doctorado en Columbia, donde desde 2007, al igual que su esposo, es investigadora y profesora. En su extenso currículum se inscribe, entre otros, su trabajo durante 18 años, en el Banco Mundial.

Ese mismo día, pero por la tarde, Milei recibirá a Juan Pablo Nicolini, otro de los economistas argentinos que se destaca en el exterior. Exrector de la Universidad Torcuato Di Tella, Nicolini es investigador en The Federal Reserve Bank of Minneapolis, dio clases en la Universidad de Chicago, en la London School of Economics y la Universitat Pompeu Fabra. Su área de trabajo está focalizada fundamentalmente en el campo de la macroeconomía y de la teoría monetaria.

Al día siguiente, a las 9 de la mañana, el mandatario recibirá a Tom Sargent, quien ganó el premio Nobel de Economía en 2011 junto a su par Christopher Sims, por sus investigaciones sobre las relaciones causa-efecto en el funcionamiento de la economía.

Tom Sargent

Fue el propio Sargent quien, cuentan en Casa Rosada, pidió verse con Milei en persona y llegó al país para estudiar el caso local. Considerado uno de los mayores investigadores del tema inflacionario y de los referentes de las “teoría de las expectativas racionales”, a lo largo de su carrera estudió las hiperinflaciones europeas. En ese sentido fue un paso más allá de Milton Friedman, el maestro de la Escuela de Chicago y uno de los grandes referentes del mandatario, para explicar las causas de la inflación. Su pedido de ver al mandatario fue muy celebrado por el propio Milei y su entorno. Sargent, además, también fue muy escuchado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante su campaña a presidenta en 2023.

A las 11 será el encuentro con Fernando Álvarez, especialista en macroeconomía, con eje en precios de activos, economía laboral y economía monetaria. Álvarez suma pasos por casas de altos estudios como la Universidad de Minnesota. Es Saieh Family Professor en el Kenneth C. Griffin Department of Economics, University of Chicago, entre otras instituciones internacionales.

La serie de encuentros del mandatario se suma a los guiños de otros economistas que lo enorgullecen y que en los últimos días tuvo la reunión entre su ministro Federico Sturzenegger con Robert Barro en Harvard; el libro que le dedicó Edmund Phelps, otro Nobel de Economía, que se lo hizo llegar desde Estados Unidos y de ser tapa de la publicación The Economist, a nivel global, con el título: “Mi desprecio por el Estado es infinito. Lo que Javier Milei puede enseñar a Donald Trump”.

Cecilia Devanna Por

Temas La Libertad Avanza