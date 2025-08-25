Milei presenta a sus candidatos en Junín, con críticas al kirchnerismo y loas a su hermana Karina: “¡Gracias, Jefe!”

Desde Junín, el presidente Javier Milei fue el encargado de cerrar este lunes por la noche el acto de presentación de los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) para las legislativas bonaerenses.

El mandatario hizo su ingreso entre la multitud y, una vez en el escenario, entonó con euforia una canción controvertida sobre el fallecido expresidente Néstor Kirchner. “Los Kukas tienen miedo. Saquen al pingüino del cajón para que vean que los pibes cambiaron de idea, llevan la bandera del león. Viva la libertad carajo”, arengó.

Dedicó loas a su hermana Karina, en medio del escándalo de los audios del extitular de discapacidad, en la que habla de presuntas coimas. “¡Gracias Jefe", gritó y pidió una ovación para la secretaria general de la Presidencia. También celebró la presencia de Diego Santilli, Cristina Ritondo, José Luis Espert y Sebastián Pareja.

Javier Milei en Junín durante la presentación de candidatos nacionales por la provincia de Buenos Aires de la LLA

En relación a la primera batalla que tendrá el oficialismo por delante en septiembre, anticipó la posibilidad de fraude mediante artimañas como “el voto cadena, urna embarazada, amenazas de punteros, candidaturas testimoniales y compra de políticos”. “Van a tirar todo el aparato para intentar torcer el rumbo”, aseguró.

“Les estamos afanando los choreos”, dijo también, en respuesta a alguna frase que provino del público. El mandatario sostuvo que el kirchnerismo quiere generar desestabilización pero que no tiene miedo, tal como había dicho al mediodía en otro acto en Vicente López: “En estos momentos, donde el kirchnerismo se dedica a sembrar el caos, generar inestabilidad de manera abierta y descarada, nada de eso nos va a asustar. Si terminamos con el déficit de 123 años en un mes, ¿qué nos puede hacer que jodan durante dos meses?“.

Ni Karina, que habló antes, ni el jefe de Estado, que tomó la palabra al final, hicieron mención al escándalo de los audios. En cambio, el Presidente apuntó contra “las candidaturas testimoniales” del kirchnerismo y advirtió que el 7 de septiembre pondrán el último clavo al cajón del kirchnerismo.

En función de ello, pidió ir a por los intendentes y gobernadores: “Vayan a golpearles la puerta. Muchachos, hay que hacerse cargo de todo. Está la Nación, Provincia y los municipios. Cada uno tiene que hacer su tarea. No alcanza con que lo hagamos solo nosotros. Para que las reformas de la libertad avancen en todos lados, tenemos que ir a por los intendentes y los gobernadores también”.

Con respecto al 26 de octubre, cuando se celebrarán los comicios legislativos a nivel nacional, pidió al electorado darle a los “abanderados” del LLA “la fuerza y las armas para cambiar el país de una vez por todas”.

“Hoy el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo. Todas las semanas intentan hacernos volar por los aires. No lo van a lograr. Están tan disociados con la realidad que avanzan en propuestas que avanzan con el gasto público y profundizan el déficit fiscal. No les importa la vuelta de la inflación y el caos social”, denunció.

Y pidió: “Tenemos que barrer con todas estas estructuras, barrer con los últimos minutos de privilegio que le quedan. No quieren que despeguemos. Nos quieren someter y cuidar los negocios de sus amigos. No nos dejemos psicopatear por estos socialistas que buscan continuamente la división de la sociedad".

Aún cuando se mostró confiado de ganar en las urnas tanto a nivel provincial como nacional, dijo que “no hay que subestimar al rival”. “Lo que está en juego es: si el Estado vuelve a estar del lado de quienes empujan o quienes se suben a las espaldas de los otros. Queda claro que solo existen dos caminos: el que busca el progreso y prosperidad de los argentinos y el que solo conduce a la miseria”, remarcó Milei.

Una vez más, instó a la ciudadanía a ir a concurrir a las urnas: “Ellos quieren que los argentinos de bien se queden en su casas para que vayan solo sus amigos, ñoquis y agentes rentados. Hay que eliminarlos, ir y ganarles. No podemos dudar de ir a votar. Ellos irán en defensa de sus curros. No podemos darles el gusto. Hay que ir y defenderse durante las elecciones. La única forma de sacarlos es sacarlos a votos".

Y concluyó: “Decimos nunca más a la humillación de la Provincia, a que los bonaerenses sean ciudadanos de segunda. Nunca más a los privilegios de la política. Nunca más a la extorsión permanente mediante la obra pública y los planes. Nunca más a la mentira. En definitiva, kirchnerismo nunca más. Este 7 de septiembre reventemos las urnas de votos para ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo. Y en octubre, volvamos a asistir a las urnas para terminar de cambiar al país para siempre. Que Dios los bendiga a todos. Viva la libertad, carajo”.