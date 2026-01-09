Milei recibió a influencers libertarios y les agradeció su aporte a la “batalla cultural”

Mientras el Gobierno seguía con atención la liberación de presos políticos del chavismo en Venezuela a la espera de novedades en torno a la situación de los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani, el presidente Javier Milei recibió ayer en la Casa Rosada a un grupo de militantes e influencers libertarios para agradecerles su aporte en la “batalla cultural”.

El encuentro habría sido organizado por Macarena Jimena Rodríguez, coordinadora de Contenidos Digitales de la Subsecretaría de Prensa y fotógrafa del Presidente. Rodríguez es asistente de Santiago Oría, el cineasta personal de Milei que ocupa un cargo de director de Realización Audiovisual de la Presidencia.

“Milei nos reconoce como los soldados que dan la batalla cultural en las redes sociales”, comentó Flavio Arenales, uno de los militantes que estuvieron presentes, en diálogo con LA NACION.

Arenales es reconocido por el cartel de cartón que lleva consigo a todos los actos de La Libertad Avanza, en el que se lee “Fuerza del Cielo. Virrey del Pino”.

El temario de la reunión, según comentaron los allí presentes, giró en torno al accionar de la militancia en el mundillo digital, una herramienta que ha sido clave en las campañas de Milei desde que el economista saltó a la política. El Presidente no opinó sobre la situación internacional ni habló sobre la política doméstica. “Le preguntamos cosas de él que uno a veces siente curiosidad: por qué empezó, qué espera del país”, indicó Alejandro Cesar a LA NACION.

El seguidor de Milei afirma que trabaja en el sector privado desde los 14 años y que no tiene interés en involucrarse activamente o postularse. “Estoy en una mutual hace muchos años. No tengo ningún tipo de contacto con políticos. Me han venido a ofrecer, en su momento, de Pro, pero nunca me interesó la política desde adentro. Tampoco me quiero meter en política”, comentó.

La cumbre entre el jefe del Estado y los influencers libertarios se concretó el mismo día que Milei recibió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a los accionistas del proyecto de cobre Vicuña Corp y a la fundadora de la ONG Alianza por Venezuela, Elisa Trotta, referente del antichavismo en el país.

Los militantes, que tienen entre 170 y 54.500 seguidores, esperaron sentados la entrada de Milei. Cuando ingresó al salón, los 17 se levantaron de sus asientos y lo recibieron con un abrazo -y hasta lágrimas-.

Geraldine Prais, quien fue candidata a concejal de La Libertad Avanza en Esteban Echeverría en 2025, también fue parte del encuentro. Ante la consulta de LA NACION, definió a Milei como “el mejor presidente de la Argentina y del mundo”. “Todos quieren aprender de él. Enseña cómo salir adelante con y sin dinero. Nosotros estamos acá como influencers, haciendo contenido de forma gratuita y solidaria porque damos la batalla cultural junto a nuestro presidente. Fuimos a Casa Rosada y él dio su apoyo”, afirmó a este medio.

“¡La tatuada!”, exclamó Milei cuando la vio. “Adoptá, no compres”, “castrate” y “no más pirotecnia” son algunas de las frases muestra la tinta del rostro de Prais.

Geraldine Prais fue candidata a concejal en 2025

Arenales sostuvo que son “gente común y corriente” y aclaró que no son “trolls del Estado”. Sobre su caso, contó: “Trabajo, corto el pasto, hago changas”. En paralelo, defiende las ideas libertarias. Asegura que no le interesa saltar a la política.

En Balcarce 50 también estuvo Graciela Travaglini, quien ejerció como docente antes de jubilarse. Vive en Loma Hermosa y es una usuaria activa de Tik Tok. El año pasado, Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, quien dejó Pro para afiliarse a LLA, la visitó en su casa para agradecerle su apoyo al “cambio” impulsado por Milei.

Al término de la reunión, los seguidores de Milei inundaron las redes con fotos que capturaron en la Casa Rosada y junto al Presidente. Eric Acosta publicó: “Tan sencillo, tan humano, tan brillante y tan increíble que no lo entiendo”. Acosta es nutricionista, guardavidas y maneja “Generación Libertaria”, un usuario de redes a través del cual “da la batalla cultural” desde Santa Fe Capital.

“Este día no me lo voy a olvidar en toda mi vida”, escribió Cesar, y agradeció a su jefe por “darle el día” para conocer a Milei.

Damián Miguel Acosta, conocido como “El tío Tepa”, trabaja como director comercial de una empresa del rubro automotor. “Hoy nos seguís sorprendiendo por la clase de persona que sos. Te lo dije en persona: sos un gran líder”, escribió en sus redes.

Por su parte, “Lolo Libertario” compartió: “Tuve el honor de abrazar y conocer a este ser que supera ampliamente todo lo que uno ya creía! Ser noble, honesto… Un hombre sencillo con una humildad que solo pueden tener los grandes!”.

Milei recibió a los militantes digitales de LLA en horas en que trascendió que Eugenia Rolón, pareja del influencer y del Tiktoker presidencial, Iñaki Gutiérrez, chocado contra un poste en la ciudad balnearia de Mar del Ajó.

Rolón, quien supo colaborar con la campaña digital de LLA, fue demorada por haber manejado alcoholizada. Otros referentes de LLA en la galaxia digital se hicieron eco de la noticia. “Si van a tomar alcohol, no usen el auto y listo. No le den de comer a los kukas”, se lamentó Esteban Glavinich, alias Traductor Te Ama.