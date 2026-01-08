Milei recibió a una referente del antichavismo y hablaron sobre el rol de Delcy Rodríguez

Con una agenda enfocada en el conflicto en Venezuela, el presidente Javier Milei recibió este jueves en Casa Rosada a la dirigente opositora al régimen, Elisa Trotta, que llegó a Balcarce 50 minutos antes de las 12. A las 10, Milei se había encontrado para debatir el mismo tema con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Las dos políticas, sin embargo, no se cruzaron.

De la reunión participaron Milei, Trotta y también el canciller Pablo Quirno y la diputada nacional Sabrina Ajmechet (LLA), una dirigente cercana a Patricia Bullrich que estuvo hasta hace poco en las filas de Pro.

Elisa Trotta junto a Sabrina Ajmechet en la Casa Rosada Ricardo Pristupluk

Al finalizar su mitin con el Presidente, Trotta habló con los medios. Dijo que Milei le expresó su “alegría” por la caída de Maduro y respondió a LA NACION sobre el rol de la chavista Delcy Rodríguez, que de momento comanda los destinos de Venezuela avalada por Donald Trump, quien a su vez desairó a la líder de la oposición, María Corina Machado.

“Es una realidad que tenemos que asumir, que tenemos que entender, con el pesar que nos puede generar ver a una carcelera en este momento a cargo, pero con la tranquilidad de que justamente Estados Unidos y los socios democráticos, como el gobierno argentino, están monitoreando y tutelando lo que realmente está pasando en Venezuela”, sostuvo la dirigente sobre la posición de Rodríguez al frente de la Nación, después de haber sido la vice de Maduro.

Desde la operación del sábado, Trotta -que fue la referente de Juan Guaidó en la Argentina y ahora es secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD)- celebró al igual que Milei la captura de Maduro por parte del gobierno de Trump en Caracas.

Elisa Trotta cuando ingresó a Casa Rosada para reunirse con el presidente Javier Milei Ricardo Pristupluk

No obstante, el desplante de Trump a Corina Machado obligó a la Casa Rosada a hacer equilibrio. El primer comunicado de la Cancillería argentina respaldó a Edmundo González Urrutia para asumir el poder pero, después de las palabras de Trump, el Gobierno tomó cautela y se alineó con Estados Unidos.

Por su parte, Trotta participó de distintas actividades para conmemorar la extracción de Maduro de Venezuela, una de ellas en el Obelisco, junto a la senadora y exministra de Seguridad Bullrich, con quien tiene un fluido intercambio.

Elisa Trotta junto a Patricia Bullrich en un acto para celebrar la caída de Maduro Instagram Elisa Trotta

Según Trotta, con Milei y Quirno destacaron la “importancia” del proceso que transita por estas horas Venezuela y toda la región, “para poder sentar una democracia y una libertad en el país que sea duradera y en paz”.

“Esto lo hemos hablado con el presidente Milei y con el canciller Quirno: estamos en momentos muy complejos. Esto no es una mera transición hacia la democracia. Este es el desmantelamiento de un Estado tiránico, criminal y narcoterrorista, que ha mantenido al Estado venezolano y a gran parte de la región en vilo durante muchísimos años. Hoy la primera tarea es poder, como lo ha dicho el presidente Trump, estabilizar el país, los servicios básicos de los venezolanos, por supuesto que liberar a los presos políticos, cesar con el terrorismo de Estado y darle paso a una verdadera democracia”, destacó Trotta.

La Argentina tiene detenido de manera ilegal en Venezuela al gendarme Nahuel Gallo desde diciembre de 2024 y desde ese momento hasta ahora el Gobierno trabaja para intentar que regrese acá. Todavía no está confirmado si su nombre estará incluido en el primer grupo de presos políticos que se van a liberar en Venezuela, luego del anuncio de este jueves hecho por el designado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien confirmó que un “número importante” de detenidos, incluidos ciudadanos extranjeros, quedarán en libertad.

“Es una preocupación y confío en que el Gobierno está haciendo todo lo que está en sus manos para liberarlo”, dijo Trotta sobre la situación de Gallo.

El gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido ilegalmente en Venezuela @gg_alexand95764

En tanto, la dirigente evitó responder si Milei se comunicó en las últimas horas con la líder opositora Corina Machado, luego de que Trump dijera que no tiene ni apoyo ni respeto dentro de Venezuela como para comandar en este momento los destinos del país.

“Corina Machado es la líder indiscutible del proceso democrático de Venezuela. Esto lo sabemos todos los venezolanos. Y además es la persona que ha estado a cargo no solo de liderar al proceso social, político y civil de los venezolanos, sino también el apoyo de la comunidad internacional. Nosotros estamos primeramente agradecidos con Trump por habernos liberado del tirano de Maduro y confiados de que vamos a seguir trabajando para esa transición, como lo ha anunciado el secretario de Estado, Marco Rubio”, insistió Trotta y cerró: “Nuestra reunión de hoy tenía básicamente que ver con el agradecimiento al compromiso inequívoco del presidente Milei y de su gobierno con la causa de la libertad en Venezuela”.

Desde fines de 2025, Milei también busca proyectarse como líder regional de un bloque que reúna a mandatarios y referentes que al igual que él se identifiquen con el liberalismo económico e ideas políticas de derecha.