Milei reconoció la suba de la pobreza y defendió la política de ajuste: “La foto es horrible pero la tendencia es maravillosa”

El presidente Javier Milei reconoció este martes la suba de la pobreza en el primer trimestre de este año como consecuencia del rebrote que tuvo la inflación y de ingresos que no pudieron superarla. En ese marco, defendió el ajuste que hace el Gobierno y sostuvo: “La foto es horrible, pero la tendencia sigue siendo maravillosa”.

Milei insistió en que el crecimiento económico es una tendencia marcada y que a niveles generales bajaron la pobreza y la pobreza y la inflación. “La pobreza esta en torno al 29%, ahora rebotó. Pero si tomás el nivel de 57% a 29%, hay muchas personas que salieron de la pobreza. No somos Suiza. La foto sigue siendo horrible pero la tendencia sigue siendo maravillosa. Yo veo la tendencia: la economía crece, cae la pobreza, la inflación cae”, comparó.

Según los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec expertos privados que suelen seguir de cerca la evolución de la pobreza calcularon que en los primeros tres meses del año, el número tocó 30,7% cuando en el cuarto trimestre de 2025 había cerrado a 29,9%, mientras que el tercero (el comparable), a 26,9%. Tal como publicó LA NACION, la cantidad de pobres habría aumentado en unos 600.000 en los primeros tres meses del año.

Javier Milei LUIS ROBAYO - AFP

Por otro lado, el Presidente defendió el modelo de ajuste de la administración libertaria e indicó que el objetivo es que los sueldos de los estatales caigan. “El salario del sector público cae, pero ese es un resultado deseado del modelo. Implica que el ajuste lo pague el Estado. Es la motosierra”, dijo. En diálogo con Esteban Trebucq en el streaming La Casa, sumó: “Estamos trabajando para que los empleados públicos que están preparados ganen mejor, que sea algo que te dé prestigio”.

En tanto, aseguró que los salarios del sector privado le “ganaron un poco a la inflación”, mientras que los del sector informal “volaron” y fueron muy superiores al índice de precios.

Al ser consultado sobre la situación microeconómica, Milei apuntó contra los mecanismos de mejora de determinados sectores. “Vamos a estar discutiendo apreciaciones, sentimientos. Yo no discuto sentimientos, discuto datos. La distinción con la macro es un error. La macro lo que hace es computar la suma de toda la micro. ¿Estás sugiriendo que meta manos en el Estado para beneficiar a un sector? Si tiene un negocio que no rinde, ¿cómo lo salvo? En el fondo el que te propone tocar la micro es hacer corrupción. Es robarle a uno para darle a otro", expresó.

Y aseguró que la economía crece a niveles históricos: “Si yo miro el PBI, está en un máximo histórico. Si miro el consumo, esta en máximo histórico, las exportaciones también. Muchos están haciendo una historia de una falacia que se llama el todo por la parte, mira un pedacito y lo generaliza”.

Sobre Quintela

En otro tramo de la entrevista, Milei reaccionó a las declaraciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien afirmó que si el peronismo gana las próximas elecciones presidenciales, “va a revisar absolutamente todo” lo dispuesto por este Gobierno y les advirtió a los inversores: “Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar”.

Ricardo Quíntela, gobernador de La Rioja. Fabián Marelli

Ante esto, el Presidente comparó la idea del mandatario provincial con el chavismo: “Ya conocemos ese modelo, se llama Venezuela. Son todas las ideas del fracaso, ya las conocemos. Se hacen los liberales y después demuestran que no. Está el modelo de la libertad y el colectivista, es decir, abrazan las ideas del populismo. Son más o menos violentos pero en el fondo son kirchneristas de malos o buenos modales”.

Más temprano, en diálogo con Radio Rivadavia, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, calificó el comentario del riojano como “de dinosaurio” y dijo: “Es decirles a los argentinos ‘queremos que sigan siendo pobres’”.

La situación en Ceuta

En paralelo, Milei opinó de la oleada de inmigrantes que cruzó la frontera entre Marruecos y el enclave español de Ceuta, que causó decenas de muertos y caos en la ciudad.

“No es lo mismo la inmigración que invasión. Cuando los inmigrantes vienen a un país y se adaptan a su cultura, bienvenidos. La invasión es personas que vienen, no cambian su cultura, se expanden en tu territorio, te ganan las elecciones y tu país se convierte en otra cosa”, expresó.

La semana pasada una oleada masiva de migrantes en Ceuta causó decenas de muertos Bernat Armangue - AP

Y agregó: “Lo de España es una invasión. Ahora [el presidente español, Pedro] Sánchez se panquequeó (sic) porque defendía el ingreso de inmigrantes. El socialismo se manda macanas. Lo dije en 2024 y 2025, Occidente está en peligro, los resultados me avalan”.