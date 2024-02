escuchar

El presidente Javier Milei habló este sábado por primera vez tras la caída de la ley ómnibus y las acusaciones a los gobernadores que derivaron en el desplazamiento de dos funcionarios. Más allá del raid de expresiones que había tenido en redes sociales, este sábado, desde Roma, el libertario se mostró indignado con los mandatarios provinciales, sobre todo de Córdoba y Santa Fe -Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro-, dijo que el resultado de toda la discusión parlamentaria fue “fantástico” porque permitió demostrar cuáles son los políticos que quedaron con “los dedos sucios”, y ratificó que aumentará el ajuste sobre las provincias y que los dirigentes locales deberán ver cómo se las arreglan para bajar sus gastos.

Por otra parte también dio luz verde a una alianza más sólida con el expresidente Mauricio Macri, al alegar que quedó bien definido luego de este proceso quiénes realmente van hacia el cambio, y en medio de la reconfiguración del Gobierno adelantó que para la Anses piensa en cuadros técnicos. “[Guillermo] Francos está firme como rulo de estatua”, aseguró asimismo sobre el ministro del Interior, que fue desacreditado en varias oportunidades desde la Casa Rosada cuando negociaba para conseguir avales en el Congreso.

Convencido de que hubo legisladores que “traicionaron” a su electorado porque “desguazaron” el proyecto ómnibus para que no les tocaran sus privilegios, el Presidente aseguró que esto no altera sus planes a corto plazo y se mostró satisfecho de alcanzar déficit fiscal cero en enero.

“Estaríamos ingresando en un sendero de solvencia a pesar de los desmanes y desastres hechos por diputados y gobernadores”, indicó y en ese sentido arremetió en Radio Mitre: “Es un programa de estabilización muy sólido y contundente. No vamos a permitir los desmanes de la política ni el toma y daca. Cuando halan de consenso son unos corruptos. ‘Viva el consenso’ es ‘viva la corrupción’, la entrega de cargos a cambio de plata. No debería sorprender. Algún diputado del radicalismo me amenazó con que tenía que entregar cargos y favores”. Sobre esto último, no aclaró quién fue.

Dijo, entonces, que su gestión no está dispuesta a manejarse de esta manera “mugrosa y perversa”, y aseguró que la ley ómnibus que había girado al Palacio Legislativo se vino abajo cuando no quisieron darle las facultades delegadas para actuar sobre los fideicomisos porque así se metía “con las cajas” de ellos. “Muchos diputados dejaron los dedos marcados. Por eso di la orden y dejé en evidencia quiénes son los corruptos, la mugre de la política, los que arruinan a los argentinos”, marcó.

“Tocás los fideicomisos y saltan como leche hervida. ¿Saben la cantidad de gente que muerde de ahí y vive como magnate? Es maravilloso lo que pasó porque los dejó en evidencia. Tienen los dedos sucios, quedó mucha gente con los dedos sucios ”, insistió al respecto del mismo tema, incluido en el inciso h) del artículo 4, que había sido rechazado en el recinto.

Efusivo, y ante las quejas de los gobernadores, que se intensificaron esta semana por el recorte de fondos para subsidiar a las empresas de transporte en el interior, Milei recordó que ya había avisado que cancelaría transferencias. “El gobernador de Córdoba llorando por 20 mil millones de pesos y paga en pauta 27 mil millones. Bueno, que deje de arreglar con los medios para que hablen bien de él. Lo mimo al gobernador de Santa Fe”, dijo el Presidente, para cargar contra ambos mandatarios a los que acusa de no haber apoyado a la Casa Rosada. La salida de Osvaldo Giordano ayer, por ejemplo, fue un coletazo de la bronca con los cordobeses.

Sin embargo, el líder libertario no consideró que que sea “una vendetta” cortar las transferencias hacia las provincias debido a que no consiguió avanzar en el Congreso, pero en un descargo feroz hacia los jefes locales sostuvo: “Hemos avisado que si no nos daban las herramientas, íbamos a recrudecer los ajustes sobre las provincias. Hemos bajado las transferencias discrecionales 98%, la gente quería que el ajuste lo pagara la política, ahora que los gobernadores hagan el ajuste. Yo ajusté 15 puntos y ellos todos juntos no pueden afrontar un ajuste de un punto y medio, vamos. Que dejen de gastar de manera espuria, de contratar tanta pauta para que los periodistas corruptos hablen bien de ellos, de gastar en recitales para artistas que hablen bien de ellos. ¿Queremos la Argentina corrupta, podrida, de la casta, donde entran los políticos ladrones, los empresarios prebendaros, los sindicalistas, el periodismo ensobrado y corrupto?”.

