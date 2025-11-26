Senado: Patricia Bullrich busca cerrar el apoyo de la UCR para la agenda de sesiones extraordinarias

Mientras transita sus últimos días como ministra de Seguridad, Patricia Bullrich prepara el terreno para su desembarco oficial en el Senado como jefa de la bancada oficialista. En el marco de esa estrategia, la senadora electa por la Capital Federal se reunió este martes con la conducción del bloque radical para empezar a tantear el humor del centenario partido de cara a las sesiones extraordinarias que el Gobierno convocaría a partir del próximo 10 de diciembre.

“Hablamos sobre el futuro, sobre el temario de las sesiones extraordinarias”, afirmó Bullrich en un breve contacto que mantuvo con la prensa acreditada en la Cámara alta cuando abandonó la sede del bloque radical, en el segundo piso del palacio legislativo.

Los anfitriones de la todavía ministra fueron el presidente y la secretaria del bloque UCR, Eduardo Vischi (Corrientes) y Mariana Juri (Mendoza). También participó de la reunión el senador Daniel Kroneberger (La Pampa).

Del lado radical confirmaron la información suministrada por Bullrich y abundaron un poco más sobre lo conversado con la futura jefa del oficialismo en la Cámara alta. “Nos confirmó que va a haber sesiones extraordinarias y que los temas serán el Presupuesto, que se discutirá en Diputados, y la ley de trabajo (por la reforma laboral) que entraría por acá”, precisó Vischi.

Al respecto, este diario le preguntó al senador correntino si Bullrich había pedido algún compromiso del radicalismo de cara al tratamiento de los proyectos que impulsará el Gobierno.

“No nos pidió nada, pero tampoco nosotros podemos decir nada hasta no conocer el proyecto”, afirmó Vischi con relación al eventual debate de la reforma laboral, iniciativa que el Poder Ejecutivo todavía no envió al Congreso.

El senador radical Vischi fue uno de los que se reunió con Patricia Bullrich Santiago Oroz - LA NACION

En cuanto al Presupuesto, el senador radical aseguró que la tradición es que el Senado acepta lo que se aprueba en Diputados. “Lo que tenemos para aportar lo hacemos allá”, aseguró Vischi, en alusión a la Cámara baja. De esta manera, dio a entender que la UCR no plantearía modificaciones al proyecto una vez que pase al Senado.

El caso Villaverde

También hubo coincidencia de ambas partes, que negaron que durante la reunión se haya hablado sobre la situación de la Lorena Villaverde, cuyo título de senadora electa por Río Negro fue impugnado por el PJ y obtuvo dictamen negativo en la Comisión de Asuntos Constitucionales la semana pasada.

“No vine a pedir por Villaverde”, fue la tajante respuesta de Bullrich cuando LA NACION le preguntó si en la reunión se había hablado sobre la situación de la legisladora, que deberá resolverse en la sesión prevista para el próximo viernes, a las 11, para que juren los senadores electos el 26 de octubre. Vischi avaló las palabras de la ministra. “No hablamos de Villaverde; vamos a estudiar al tema y a hacer un análisis técnico”, dijo el jefe de la bancada radical, quien dijo que lo más factible es que el bloque tenga libertad de acción para decidir sobre el tema.

El título de Villaverde fue impugnado por supuesta falta de idoneidad moral como consecuencia de sus supuestos vínculos con el narcotráfico.