El extracto del discurso de Milei en Davos que eligió Trump para sus redes sociales

WASHINGTON.- Ya en su camino de regreso a Washington tras tu participación en el Foro Económico Mundial de Davos, donde fue protagonista central, Donald Trump posteó en sus redes sociales un extracto del discurso del presidente Javier Milei, con quien horas antes se encontró en la firma del lanzamiento del “Consejo de la Paz” propuesto por el líder republicano.

Además del video, de un minuto y 12 segundos de duración, el presidente norteamericano resposteó una publicación de MAGA Voice -una cuenta pro Trump- que elogió el discurso del líder libertario.

New media post from Donald J. Trump



(TS: 22 Jan 10:39 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​​‌‍​‌‍​‌‍​‌‍​​​​‌‍​‌‍​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍ https://t.co/4mTQieW99O pic.twitter.com/w4RUDyun1u — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) January 22, 2026

“Milei asombró a todos al afirmar que América está salvando al mundo del izquierdismo y del progresismo radical”, señala el posteo, que además cita una parte del discurso de Milei.

No quedó claro si la referencia en inglés a “America” hecha por MAGA Voice era por el país -en Estados Unidos se usa America para referirse a la nación norteamericana- o por el continente, como dio a entender Milei, en un guiño a Trump.

“El renacer de las ideas de la libertad. América será el faro de luz que vuelva a encender a todo occidente”, fue la cita elegida del Presidente, pronunciada en el tramo final de su presentación. “Tiene toda la razón”, destacó el posteo de MAGA Voice, que en X llama “unirse” a la cuenta para “recuperar nuestro país”.

El tramo del discurso de Milei elegido por Trump -que hizo varios posteos consecutivos en su red social mientras vuela de regreso a Washington- es el del final.

“Hace ya tiempo, Occidente, por alguna una extraña razón, comenzó a darle la espalda a las ideas de la libertad y es por ello que en este mismo lugar en 2024 afirmé que Occidente está en peligro, fruto de haber abrazado dosis crecientes de socialismo en su versión más hipócrita que es el wokismo”, dijo Milei.

Javier Milei, en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. ©World Economic Forum/Harold Cu

“A su vez, en 2025 expliqué los parásitos mentales que sembró la izquierda en la humanidad. Sin embargo, 2026 es el año en el que les traigo buenas noticias. El mundo ha comenzado a despertar. La mejor prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad. Por lo tanto, América será el faro de luz que vuelva a encender a todo occidente y con ello pagará su deuda civilizatoria con muestras de gratitud hacia sus bases en la filosofía griega, en el derecho de los romanos y en los valores judeo-cristianos. Tenemos por delante un futuro mejor, pero ese mejor futuro existe si volvemos a las raíces de Occidente, esto es, volviendo a las ideas de la libertad“, cerró el Presidente su discurso, como muestra el video posteado por Trump.

Esta mañana, el presidente de Estados Unidos inauguró en Davos su recientemente creado Consejo de la Paz, rodeado de autoridades de sus miembros fundadores, como la Argentina, pero ofreció pocos detalles sobre su mandato, cómo funcionará el panel o cómo podría llevar a cabo sus esfuerzos para poner fin a diferentes conflictos globales.

Javier Milei y Donald Trump, en la firma del lanzamiento del "Consejo de la Paz", en Davos. Benedikt von Loebell

La administración Trump, que el martes pasado cumplió su primer año de gestión, se ha convertido en la principal aliada internacional del gobierno libertario, y el excelente momento en la relación entre ambos gobiernos ha estado fogueado además por la sintonía personal entre el líder republicano y Milei, quienes regularmente han intercambiado elogios.

El martes pasado, un vocero del Departamento de Estado destacó a LA NACION que “la relación bilateral entre Estados Unidos y la Argentina está en su punto más fuerte de la historia”, una nueva muestra del fuerte respaldo de Washington a la administración libertaria.

El actual vínculo de ambos países, señaló el vocero, está “marcado por la alineación en torno a prioridades compartidas de crecimiento económico, gobierno democrático y estabilidad regional”.