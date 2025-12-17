Milei visita al Gordo Dan, el principal propagandista del Gobierno, y convoca a su militancia

La calle José Antonio Cabrera del barrio de Palermo está con corte total entre Humboldt y Fitz Roy, desde este miércoles por la mañana, por un operativo de tránsito en las afueras del streaming ultraoficialista Carajo, que montó la Ciudad y que implicó despejar los autos de esa zona y poner una consigna policial. Es que en unas horas, entrada la noche, entre las 20 y las 21, el presidente Javier Milei irá a darle un espaldarazo a su principal propagandista, Daniel Parisini, más conocido como "Gordo Dan", ya que estará presente en su último programa del año.

El Presidente desembarcará en La Misa, el ciclo que conduce Parisini y donde confluyen los principales difusores de esta gestión -algunos con puestos en el Estado-, apegados de lleno a dar la llamada “batalla cultural” libertaria, alabar al mandatario y denostar opositores. Allí dará una entrevista y hará una arenga a su núcleo duro.

Javier Milei en Carajo, en mayo x

Como contrapartida, en la agrupación Las Fuerzas del Cielo, que nuclea a funcionarios, propagandistas que se referencian en el estratega Santiago Caputo y jóvenes militantes de La Libertad Avanza (LLA), ya definieron que van a movilizarse hasta la sede del canal streaming desde las 19.

Ese grupo, que reúne a Parisini, el diputado nacional Santiago Santurio, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, los diputados provinciales Nahuel Sotelo y Agustín Romo, entre otros, aprovechará para hacer el cierre de año con esta movida. De momento, ya pusieron la convocatoria en redes y Milei les dio un Me Gusta.

Por su parte, el diputado nacional Sebastián Pareja, aliado de la secretaria general, Karina Milei, y quien comanda otra vertiente del espacio, más vinculada al anclaje territorial en la provincia de Buenos Aires, dio la orden a los suyos de que el que pueda, se acerque hasta Capital. Ambas facciones tuvieron altísimas fricciones pero ahora sellaron una tregua al menos momentánea.

Los del núcleo duro mileísta se jactaron de que cuando estuvo en Carajo en mayo, Milei dio una entrevista récord en tiempo: de seis horas sin pausa. En la Casa Rosada se entusiasmaban con otra jornada de esas características. Ahí mismo en Carajo lo pelaron al ministro del Interior, Diego Santilli, cuando fue candidato a diputado nacional y le ganó al peronismo, pese a que después no asumió en el Congreso y recaló en el Gabinete. También en esa plataforma se emite el programa de los asesores principales del ministro de Economía, Luis Caputo, que es ya un habitué.

El streaming ultraoficialista, por el que suelen circular los más importantes referentes nacionales -incluso algunos que no se muestran en medios tradicionales, como la ministra Sandra Pettovello y el estratega Caputo-, fue eje de las noticias esta semana porque estuvo nominado como mejor programa político en los Martín Fierro del rubro. Los libertarios no fueron a la ceremonia y finalmente perdieron la terna contra Industria Nacional, por Gelatina, que conduce Pedro Rosemblat, que se referencia en el kirchnerismo.

“Me produce especial alegría ganarle a Carajo, mi favorito entre los canales financiados con fondos reservados de la SIDE”, lanzó Rosemblat desde el escenario, antes de irse, y se viralizó. Los libertarios hicieron lo propio. “Tranquilos, nosotros somos más de ganar elecciones, no premios autoinventados”, replicó Romo, tras el dardo de Rosemblat.

Por estas horas, los propagandistas de Milei difundieron el hashtag “la escolta presidencial” para arengar a los propios a reunirse esta noche.

Los estrategas libertarios están convencidos de que eventos de este tipo, como también el del Movistar Arena en el que Milei cantó en plena campaña, mantienen activadas a sus bases.

El Gordo Dan cuando salió de Casa Rosada Rodrigo Néspolo

Parisini invitó a la militancia y prometió una pantalla gigante en el exterior. En eso, con el resto de la mesa, se rieron de la vez que fueron a Rosario para el cierre de campaña libertaria y algunos de ellos irrumpieron con caballos. Para esta oportunidad dijeron que la llegada con los animales no estará incluida, más allá de que Pablo Pazos, conocido como “Gordo Pablo”, uno de los panelistas del programa, comentó, en una práctica homófoba recurrente en el ciclo: “Si tenés caballo y no venís en caballo sos gay”.

El operativo de seguridad estará comandado por Casa Militar y las Fuerzas Federales, mientras que la Policía de la Ciudad ya dispuso una consigna en el lugar y aportará presencia de efectivos en los alrededores esta noche.