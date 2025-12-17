El video del fuerte cruce entre Mayans y Bullrich en el Senado

Este miércoles por la mañana se generó un tenso cruce entre el senador de Unión por la Patria José Mayans y la flamante senadora de La Libertad Avanza y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La secuencia surgió cuando el kirchnerismo impugnó la composición de la Comisión de Trabajo que tratará la reforma laboral impulsada por el oficialismo de Javier Milei.

Enojado, el formoseño manifestó su desacuerdo con el proyecto. “Si así inician un debate que cambia el derecho laboral de miles de argentinos, esto va derecho a los tribunales”, dijo y destacó que tampoco la presidenta de la Cámara, la vicepresidenta Victoria Villarruel, contaba con las facultades delegadas por el cuerpo para integrar las comisiones.

El formoseño agregó: “Este proyecto nace torcido de entrada. Entonces, para justificar la incompetencia de Bullrich, la vicepresidenta dice: ‘Tengo competencia’, violando también el reglamento y la Constitución”.

“Vienen con un atropello basado en una resolución de bloques que no existen, de senadores que no existen”, apuntó el jefe de la bancada kirchnerista. En ese contexto, Bullrich pidió la palabra y con gesto impertérrito le pidió al secretario Parlamentario, Agustín Giustinián: “Proceda a hacer lo que vinimos a hacer”.

El video del cruce entre Mayans y Bullrich en el Senado

Entonces, el libertario Bartolomé Abdala (San Luis) tomó la palabra y propuso a Bullrich para presidir la comisión. La moción se votó a mano alzada por unanimidad de los 12 integrantes nombrados −hay cinco lugares vacantes a la espera de que se integre el kirchnerismo−, lo que le permitió a la exministra hacerse cargo de la conducción de la reunión.

Fue en ese momento que se desataron los cruces. Mayans se sentó al lado de Bullrich en la mesa cabecera y vociferó a los gritos, fuera de micrófono, diciéndole a Bullrich “usted no puede hacer lo que está haciendo”, en referencia a que la senadora libertaria pretendía ocupar la presidencia de la comisión.

“Hacen lo que se les canta las pelotas”, gritó el formoseño. Bullrich no se inmutó, tomó del brazo a Mayans para que se calmara y, también a los gritos, convocó a la Comisión de Trabajo para las 11 para comenzar a discutir el proyecto de reforma laboral.