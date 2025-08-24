Milei volverá a viajar a Estados Unidos justo antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires

El presidente Javier Milei retomará su agenda internacional pocos días antes de las elecciones legislativas en territorio bonaerense, volverá al país para los comicios y luego viajará nuevamente. Las elecciones serán el domingo 7 de septiembre y el mandatario tiene previsto viajar en la previa rumbo a Estados Unidos. Allí estará los días 4 y 5 de septiembre.

Según confirmaron a LA NACION fuentes oficiales, Milei viajará tras el cierre de la campaña de La Libertad Avanza (LLA) bonaerense, del que participará en la localidad de Moreno. Primero irá rumbo a la ciudad estadounidense de Los Ángeles y luego seguirá hacia Las Vegas.

Al primero de los destinos, Milei irá invitado por el economista Michael Milken, del Instituto Milken, en el que el primer mandatario ya estuvo el año pasado, y será para reunirse con empresarios en busca de inversiones. “Son 50 de los empresarios más importantes del mundo”, definieron de Milei a sus futuros interlocutores en el encuentro.

Al día siguiente estará en Las Vegas para encontrarse con empresarios hoteleros, en busca de promover más desarrollos en ese sector en suelo argentino. Tras ese encuentro volverá a la Argentina para estar presente el día de las elecciones en territorio bonaerense.

Javier Milei en el Instituto Milken Presidencia de la Nación

Luego de la jornada electoral, esa misma semana el mandatario partirá rumbo a España, destino que visitó en tres oportunidades desde que llegó a la Presidencia. La fecha de partida del mandatario rumbo a Madrid aún está en evaluación, pero podría ser entre el 11 y el 14 de septiembre, dependiendo de cómo se termine de armar su agenda allí, explicaron fuentes gubernamentales.

En su paso por España, Milei tiene previsto presentarse en un evento de Vox, el partido de ultraderecha presidido por Santiago Abascal, como ya hizo con anterioridad. Y también encontrarse con empresarios locales en búsqueda de inversiones para Argentina.

Previo a eso, entre el 7 y el 10 de septiembre, estaba en agenda la posibilidad de que el mandatario reciba en Buenos Aires al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una visita que se mantiene bajo el más estricto hermetismo por razones de seguridad, en el marco de extrema tensión que vive Medio Oriente.

Sin embargo, según supo LA NACION de altas fuentes del Ejecutivo, el tema lo “están estudiando entre Cancillería y las embajadas” por lo delicado tanto lo que sucede en Medio Oriente, como por la situación legal del propio Netanyahu.

Milei y el líder de Vox, el español Santiago Abascal A. Pérez Meca - Europa Press - A. Pérez Meca - Europa Press

Milei y Netanyahu mantienen un estrecho lazo desde que el primero llegó al poder, en diciembre de 2023. De hecho el segundo viaje al exterior que Milei hizo como mandatario fue a Israel, en febrero de 2024. Luego repitió su visita a suelo israelí en junio de este año. Allí, además de verse con Netanyahu, Milei también se reunió con el presidente, Isaac Herzog.

En tanto que para la última semana del mes de septiembre, en la agenda de Milei, está la participación en la Asamblea General de la Organización Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, Estados Unidos. Si bien el mandatario marcó en reiteradas ocasiones su diferencia con el organismo multilateral, el año pasado asistió al evento anual y volverá a repetirlo en esta nueva oportunidad.

Por el momento no hay mayores definiciones sobre la agenda que puede llevarse adelante en suelo estadounidense y si eso puede llegar a incluir un eventual encuentro con Donald Trump, que también asistirá a la Asamblea.

En el gobierno mencionan que si bien les gustaría un encuentro entre ambos mandatarios, también son conscientes de que por el momento Trump tiene “muchas prioridades”, en referencia a su intervención en el conflicto bélico Rusia- Ucrania.

La última gira del mandatario este año fue la que lo llevó, en junio pasado, por Israel, Italia, España y Francia, en la que se reunió con varios líderes mundiales, como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni y el presidente galo, Emmanuel Macron.