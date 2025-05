Milei volvió a atacar a Carlos Pagni y reiteró su frase: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”

Otra vez, Javier Milei arremetió contra el columnista de LA NACION Carlos Pagni por su último editorial, que presentó el lunes por la noche en LN+. En esta ocasión, el Presidente lo tildó de “muy mentiroso” tras el análisis del columnista sobre los reiterados ataques a la prensa.

Este último mensaje de Milei contra Pagni fue porque, según planteó el Presidente, los “micrófonos ensobrados” siempre estuvieron dentro del mundillo de la “casta” que suele repudiar, en tanto negó que sus achaques al periodismo formen parte de una nueva estrategia para relanzar su figura en el arranque de la campaña electoral, como había indicado el conductor de Odisea Argentina.

“Pareciera que la salida del Gobierno es la misma [a otra que describen Maia Jastreblansky y Manuel Jove en su libro El Monje, sobre algo que ocurrió en 2023]: ‘relancémonos, reencontrémonos con nuestra propia identidad, alimentemos a nuestras bases con un mensaje de odio’. Ahora no contra la casta, no sabemos si van a volver a hablar de casta, entre otras cosas porque la casta en alguna medida ganó la batalla frente a Milei el día que postularon a Ariel Lijo para la Corte, el día que tienen a [Diego] Santilli y [Cristian] Ritondo armando en la provincia de Buenos Aires, el día que pusieron a Gerardo Werthein como canciller. Eso es casta. Casta dentro de la anticasta. Ahora el enemigo es otro, son los periodistas“, planteó Pagni.

Además, el columnista enfatizó en la frase “no odiamos suficiente a los periodistas”, que fue escrita en la cuenta @MileiEmperador, atribuida al estratega Santiago Caputo, y que varias veces replicó también el Presidente, incluso este martes.

“Ya no son mensajes agresivos, es una convocatoria a odiar. A odiar lo suficiente. Uno a partir de ahí se puede hacer muchas preguntas que no nos queremos hacer. Una es: si una vez que odiamos lo suficiente, ¿qué sigue al odio? ¿Qué le hacemos a aquellos que ya odiamos lo suficiente? Lo otro interesante es que no es odiar a alguien con nombre y apellido, que hizo algo malo, que merece el repudio... Es odiar a una profesión, a todos los miembros. Es como convocar a odiar a todos los miembros de una religión o a todos aquellos que tienen un determinado color de piel. Aquel que sea periodista (sea buen periodista, malo, ensobrado, no ensobrado) merece odio por el trabajo que ejerce, no por su conducta", analizó también Pagni sobre esta táctica del Presidente.

📍 En #OdiseaArgentina pic.twitter.com/5TcRX7s072 — La Nación Más (@lanacionmas) May 6, 2025

Entonces, ese recorte fue tomado por una de las cuentas de X alineada con la Casa Rosada, @mileibarrial, que indicó que el Presidente llama “casta” al periodismo desde hace “varios años”, incluso desde la campaña electoral. “Lo dijo muchísimas veces, tanto en esta red social como en diferentes entrevistas y actos públicos. ¿Podrá alguna vez no mentir el ‘periodismo’ argento?“, redactó el usuario, bajo el anonimato, para intentar mostrar que supuestamente los dardos a la prensa vienen desde antes de esta elección legislativa.

A eso se montó el Presidente para hostigar una vez más a Pagni. Con el título Desenmascarando al siempre muy mentiroso Carlos Pagni, Milei primero enumeró: “La casta siempre fueron: 1. Políticos chorros 2. Empresarios prebendarios 3. Sindigarcas 4. Micrófonos ensobrados 5. Profesionales cómplices”.

Entonces, insistió: “Siempre mienten... Por ende: no odiamos lo suficiente a los periodistas. ¡Ciao!”.

DESENMASCARANDO AL SIEMPRE MUY MENTIROSO CARLOS PAGNI

La casta siempre fue:

1. Políticos chorros;

2. Empresarios prebendarios;

3. Sindigarcas;

4. Micrófonos ensobrados;

5. Profesionales cómplices.

Siempre mienten...

Por ende: no odiamos lo suficiente a los periodistas.

CIAO! https://t.co/XjOFtTQInr — Javier Milei (@JMilei) May 6, 2025

Movidas anteriores

Las expresiones de Milei de este martes se suman a una cantidad de ataques contra Pagni por otras expresiones suyas, que incluyeron hasta fake news y recortes sacados de contexto.

La vez anterior, el Presidente amenazó con llevar a la Justicia al periodista por supuestamente “banalizar el Holocausto”, cuando falsamente hizo trascender que Pagni había comparado su llegada al poder con el ascenso de Hitler en Alemania en los años 30. Además, en esa oportunidad también acusó erróneamente a LA NACION de “emparchar” una nota del periodista para supuestamente “ocultar” parte de ese contenido, cuando el artículo basado en el editorial televisivo se mantuvo en línea e inalterado.

Además, en aquella oportunidad, tanto la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) como el presidente de Israel, Isaac Herzog, se hicieron eco de la versión del mandatario local.

Asimismo, el Presidente señaló que Pagni en esa oportunidad también “mintió diciendo que [Manuel] Adorni no iba a ir al debate” de candidatos porteños, luego de que el periodista dijera exactamente: “Existe otra novedad que habrá que esperar para confirmar: que Adorni decida no ir, amparado en un artículo que obliga a realizar ese debate y que dice que, por causas de fuerza mayor, el primero de la lista se puede ausentar e ir el segundo. Si Adorni decide no concurrir lo hará Solana Pelayo, directora del Banco Nación, segunda en la lista de La Libertad Avanza”.

A las 23.21, dentro del mismo programa, Pagni retomó el tema y marcó: “Dicen que va al debate, me llega un mensaje recién”.

Sin embargo, Milei hizo caso omiso de la aclaración y cargó contra Pagni en reiterados tuits y retuits.

Pagni no fue el único blanco del Presidente. En las últimas semanas también atacó, de este medio, a Jorge Fernández Díaz (ya cinco veces en un mes), a quien acusó de “envenenar a la gente” en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI); y a Joaquín Morales Solá y Florencia Donovan por sus comentarios al respecto del momento en que anunció que las retenciones volverían en julio. A todos los tildó, como mínimo, de mentirosos.

Menor libertad de prensa

La semana pasada se conoció que la Argentina fue uno de los países donde más se deterioró la libertad de prensa en el último año, según el informe anual de Reporteros sin Fronteras (RSF) publicado el viernes.

En el marco de un deterioro general en todo el mundo, por segundo año consecutivo la Argentina registró una abrupta caída en el índice global sobre libertad de prensa, con un descenso total de 47 lugares en lo que va del gobierno de Milei, hasta el puesto 87° entre 180 países. Para el reporte anterior, que incluía los primeros meses de la presidencia libertaria, la Argentina ya había descendido del puesto 40° al 66°.

La presentación de este 2025 de la organización es especialmente dura con el mandatario. “Los retrocesos más significativos en la región americana también se explican por los giros autoritarios. En la Argentina, el presidente Javier Milei estigmatizó a los periodistas, desmanteló los medios públicos y utilizó la publicidad estatal como arma política", dice el reporte.

Además, menciona a la Argentina como “uno de los países donde el cierre de medios es constante, por la persistencia de dificultades económicas”, como sucede en casi un tercio de las 180 naciones analizadas.