Milei acusó erróneamente a LA NACION de “emparchar” una nota de Carlos Pagni 

El presidente Javier Milei acusó este jueves a LA NACION de haber editado una nota de Carlos Pagni para “ocultar” parte de su contenido. La afirmación no se condice con lo ocurrido: el artículo en cuestión, basado en el editorial televisivo del periodista en LN+, se mantuvo en línea, inalterado, desde su primera publicación y los artículos posteriores que recogieron las críticas del oficialismo a su contenido incluyeron completa la argumentación que había sido puesta en cuestión.

“Lo de LA NACION es un escándalo, porque siempre se publican completas las atrocidades que dice en la editorial, pero esta vez la recortaron y la intentaron emparchar. Eso demuestra culpabilidad. Es hasta de criatura. Es muy grave el intento de ocultar las mentiras y la barbaridad de Carlos Pagni”, dijo el Presidente en una conversación con el conductor Luis Gasulla, de radio El Observador. Anunció que va a denunciar a Pagni en la Justicia por “banalizar el Holocausto”.

Los dichos de Milei contra los columnistas de LA NACION

Continuó así la polémica iniciada el martes desde cuentas de redes sociales libertarias, que acusaban a Pagni de haber comparado la llegada de Milei al poder con el ascenso de Hitler en Alemania en los años 30. Milei se plegó ese mismo día a las críticas. Y después de eso la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) emitió un comunicado en la misma línea, en el que señala que Pagni “minimiza el desastre que generó Hitler en la humanidad toda”.

El tuit de la DAIA

La denuncia es una tergiversación del comentario de Pagni. El periodista nunca vinculó la llegada de Milei al poder con el proceso que derivó en la asunción de Hitler. En cambio, planteó los riesgos a los que se enfrenta hacia futuro el mundo a partir de la incomunicación que caracteriza el actual momento de la política global.

Milei redobló ahora la apuesta al decir que LA NACION editó el material original para ocultar los dichos de Pagni. Sigue así una campaña de manipulación de redes sociales iniciada el miércoles desde cuentas anónimas.

La sucesión de hechos, hasta llegar a la nueva acusación presidencial, es la siguiente:

El lunes, a las 22, Carlos Pagni hizo su tradicional editorial televisivo, que pocos minutos después fue publicado en formato video y texto en www.lanacion.com .

. El martes, pasado el mediodía, cuentas libertarias empezaron a interpretar que Pagni había comparado a Milei con Hitler. Por la noche, el Presidente y la DAIA convalidaron la denuncia.

Uno de los tuits de Milei contra Pagni

El miércoles LA NACION publicó el comunicado de la DAIA y reprodujo la argumentación completa de Pagni, en la que queda claro el contexto de sus dichos. Además, adjuntó un video de 7 minutos y 32 segundos con todo el tramo del editorial en el que hace alusión al libro Hitler: a 30 días del poder, del historiador norteamericano Henry Ashby Turner. Además, incluye un enlace a la nota original, donde está el video de 48:55 minutos con el editorial entero (en el que tocó diversos temas).

El fragmento donde Carlos Pagni habla sobre la Alemania de los años 30

Minutos después, desde las mismas cuentas que iniciaron la campaña publicaron nuevos mensajes en los que acusaban a LA NACION de recortar lo que había dicho Pagni. Una de esas cuentas, @mileibarrial, reproducía como prueba un corte de video de la cuenta @OdiseaArgentina.

Esto subió @OdiseaArgentina de manera RECORTADA, y sin mostrar lo que dijo Carlos Pagni, respecto a Javier Milei y Hitler. "Casualmente" fue recortada la parte exacta donde Pagni nombra a Hitler y a Javier Milei. Acá adjunto el video original.

Se acabó la mentira.

CIAO! https://t.co/6VaxVFqcdy pic.twitter.com/sl1uHIjsGU — El fenómeno barrial (@mileibarrial) April 30, 2025

Ese fragmento, de 3 minutos y 11 segundos, fue publicado en la mañana del martes, antes de toda la polémica. Era uno de los ocho tuits de promoción que emitió la producción del programa (como suele hacer todas las semanas). El funcionario presidencial Santiago Oría se suma a la campaña de redes y denuncia que LA NACION editó el video original: “Esto es un escándalo”, escribe.

Milei lo tomó como cierto y escribió en X, a las 17.37 del miércoles: “No sólo no reconocen el aberrante accionar sino que además lo niegan. Al tiempo que recortaron la nota. No sé si están al tanto, está el video”. En el mismo sentido se expresó con Gasulla en la mañana del Día del Trabajador.

El video completo nunca fue modificado y puede verse tanto en lanacion.com como en YouTube.

Argentina, la torre de Babel: el editorial de Carlos Pagni en Odisea Argentina

Qué decía el texto cuestionado

La nota en la que se recogió la polémica explica sin dejar de lado detalles todo lo que dijo Pagni.

Puede leerse ahí que la reflexión del periodista parte de la foto que se sacaron en la Basílica de San Pedro, el sábado pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder ucraniano, Volodimir Zelensky. “Interesa esta imagen por su rareza. Más allá de que Trump tiene un conflicto con Zelensky, y una mayor proximidad con Vladimir Putin que su antecesor Joe Biden, dos personas pueden dialogar en un mundo desarticulado, fragmentado y convertido en una especie de Torre de Babel”, señaló.

Fue entonces cuando citó el libro de Turner. “El autor –recordó Pagni- sostiene de manera muy contundente que era muy difícil que Hitler llegara al poder, y se pregunta por qué llegó. Llegó porque cada dirigente importante de la clase política alemana de aquel momento tenía una hipótesis errónea respecto del comportamiento de los demás líderes: una Torre de Babel. Cada uno pensaba que el otro iba a hacer algo distinto de lo que efectivamente quería hacer. ¿Por qué se produjo eso? Por incomunicación. La tesis de Turner es que la incomunicación genera el caos. La incomunicación engendra monstruos, como diría Hegel”.

A continuación, mencionó que estamos “en un mundo y en un país muy dominado por ese fenómeno” de la incomunicación. “Tanto que Milei tuvo que pedir disculpas por haber insultado al Papa. Dio una explicación un poco extraña, diciendo que lo insultó porque, dada su condición de pensador anarcocapitalista, no podía entender el rol de un líder comunitario. Eso no justifica los insultos. Pero hay una estrategia de agresividad que se manifiesta también, no solo en la Argentina, sino en muchos otros países, en los ataques a la prensa”, dijo. Y agregó que “el factor que más moviliza políticamente a las sociedades es el odio, la bronca, la furia; ir contra algo, no a favor de algo”.

Según su visión, “esto después se implementa con técnicas de comunicación que vemos aquí, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Gran Bretaña con el Brexit. Probablemente todo nació en Italia con Cinco Estrellas. Es una forma de ejercicio de la democracia que la corroe desde adentro, porque la democracia supone comunicación, intercambio de mensajes entre la gente y los dirigentes, y entre los dirigentes entre sí”.

Reflejó así argumentos muy discutidos entre historiadores y académicos de todo el mundo sobre el riesgo a futuro de reproducir dinámicas de polarización extrema.

Adorni y el debate

Milei señaló que Pagni “mintió diciendo que (Manuel) Adorni no iba a ir al debate”. Se refería a que en el mismo comentario televisivo el periodista había puesto en duda la asistencia del candidato a legislador porteño de La Libertad Avanza (LLA) al debate convocado en el Canal de la Ciudad.

Dijo exactamente: “Existe otra novedad que habrá que esperar para confirmar: que Adorni decida no ir, amparado en un artículo que obliga a realizar ese debate y que dice que, por causas de fuerza mayor, el primero de la lista se puede ausentar e ir el segundo. Si Adorni decide no concurrir lo hará Solana Pelayo, directora del Banco Nación, segunda en la lista de La Libertad Avanza”.

A las 23.21, dentro del mismo programa, Pagni retomó el tema y dijo: “Dicen que va al debate, me llega un mensaje recién”.

Carlos Pagni aclara que Adorni sí iría al debate porteño

El Presidente señaló ayer: “Lo más irritante no es sólo la mentira sino que esa misma mentira la dijo en 2023 cuando yo tenía que asistir al debate. Te das cuenta de que hay un intento de mentir de forma sistemática siempre en contra de mi persona. Y ni que hablar de la cantidad de barbaridades que viene diciendo regularmente”.

En la charla con El Observador, Milei atacó a otros tres periodistas de LA NACION:

Jorge Fernández Díaz : por quinta vez en menos de un mes, lo acusó de “envenenar a la gente”. “Mintió descaradamente y abiertamente diciendo que somos unos improvisados y que terminamos yendo al FMI en una situación desesperada. Nosotros veníamos trabajando el acuerdo desde el mes de agosto”. Más adelante insistió: “Antes sin redes sociales no lo podías trackear. Hoy es un mero mentiroso, fabulador. Es un gran escritor, pero para la ciencia ficción. Y yo entiendo que la política hoy es ciencia ficción y chimentos de peluquería. Pero lamentablemente para gente que se ha dedicado a mentir y envenenar a la gente hoy la gente les pone un límite”.

: por quinta vez en menos de un mes, lo acusó de “envenenar a la gente”. “Mintió descaradamente y abiertamente diciendo que somos unos improvisados y que terminamos yendo al FMI en una situación desesperada. Nosotros veníamos trabajando el acuerdo desde el mes de agosto”. Más adelante insistió: “Antes sin redes sociales no lo podías trackear. Hoy es un mero mentiroso, fabulador. Es un gran escritor, pero para la ciencia ficción. Y yo entiendo que la política hoy es ciencia ficción y chimentos de peluquería. Pero lamentablemente para gente que se ha dedicado a mentir y envenenar a la gente hoy la gente les pone un límite”. Joaquín Morales Solá : “Yo les recomendé a los productores que liquidaran. El señor Joaquín Morales Solá, mintiendo descaradamente, lo quería mostrar como una apretada al campo. Una vergüenza. Afortunadamente estaba (en su programa de televisión) el profesor Juan Carlos De Pablo y le paró el carro. Le dijo: ‘Vos después te enojás porque Javier los ataca, pero ustedes dejen de mentir. Documentáte’. Y sin embargo Morales Solá seguía insistiendo con la misma mentira”.

: “Yo les recomendé a los productores que liquidaran. El señor Joaquín Morales Solá, mintiendo descaradamente, lo quería mostrar como una apretada al campo. Una vergüenza. Afortunadamente estaba (en su programa de televisión) el profesor Juan Carlos De Pablo y le paró el carro. Le dijo: ‘Vos después te enojás porque Javier los ataca, pero ustedes dejen de mentir. Documentáte’. Y sin embargo Morales Solá seguía insistiendo con la misma mentira”. Florencia Donovan: “Lo más increíble es que dentro de los periodistas que lo acompañan a Morales Solá estaba la mentirosa de Florencia Donovan, que salió con una nota diciendo que yo amenazo con un garrote al campo. Y es mentira”. Alude a un artículo publicado el 18 de abril donde Donovan habla de una política de “garrote con el campo” y aclara que “al menos, así lo leyeron esta semana los agentes del agro”.