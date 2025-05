La UTA desmintió al supuesto secretario gremial que habló de un “paro indeterminado”

En medio de la jornada de paro de colectivos que lleva adelante la Unión Tranviarios Automotor (UTA), desde el gremio salieron a desmentir a un supuesto secretario gremial que afirmó que la medida de fuerza que afecta a más de 9 millones de personas podía extenderse “de forma indeterminada”. “Es un abogado que anda por ahí, un loco”, afirmaron a LA NACION fuentes del sindicato sobre Gabriel Gusso.

Hasta el comunicado del gremio, el hombre se paseó por los canales de televisión y se presentó como secretario gremial de la UTA. “[El paro] está confirmado hasta las 24 del día de hoy. Si no lo llaman a [el titular de la UTA] Roberto Fernández, que a mí me gustaría que lo llame el Presidente como un gesto de grandeza -porque tenemos al país de a pie y esto lo generó el Gobierno por su política ripiosa- vamos a tener que evaluar (el que avisa no es traidor) la posibilidad de extender este paro hasta uno indeterminado”, había dicho este martes al mediodía en diálogo en LN+.

Y detalló: “Las bases de la organización gremial no soportan más estar bajo la línea de la pobreza trabajando, no podemos sostener el descontento. Nosotros tememos por la situación del país: un salario de $296 mil, jubilados cobrando poco y siendo golpeados por reclamar. No se puede más esto”.

Las manifestaciones en medio del paro de colectivos. Ricardo Pristupluk

“Si hoy no tenemos respuesta las bases nos solicitan que tengamos en cuenta formalizar y comunicar un paro por tiempo indeterminado porque no queremos resignar nuestro salario ni un paso atrás. En todo este tiempo el objetivo fue destrabarlo con la plata, no promesas", remarcó y siguió: “Si no se destraba y llegan las 24 el consejo directivo, por intermedio de asambleas internas que se llevan a cabo en este momento, puede transformar esto en un plan de lucha por tiempo indeterminado. Se puede definir al final del día”.

De esta forma, el hombre había puesta en duda la extensión del paro que tiene impacto parcial en la Ciudad, el conurbano y localidades del interior del país y que, en principio, se extendería solo por el día de hoy. Durante este martes se ven afectadas 300 líneas que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), además de servicios en Córdoba, Misiones, Río Negro y Corrientes.

Más temprano, desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) también desconocieron la autoridad de Gusso frente a la UTA y aseguraron que no participa de las negociaciones. El líder de mayor relevancia en el gremio de los colectivos es Fernández, al frente del sindicato desde el 2008.

La UTA desmintió a un supuesto vocero que dijo que podrían extender el paro

Qué líneas no funcionan este martes

Las líneas que no brindan servicios son la 1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 75, 78, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 102, 103, 105, 109, 110, 111, 113, 114, 118, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 136, 140, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 163, 166, 169, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 193, 194 y 195.

En Corrientes, la UTA provincial informó que se adherirá al paro por 24 horas y declaró que “la medida de fuerza está totalmente ratificada”, al igual que en Misiones.

En la capital rionegrina, Viedma, estará paralizado el servicio de transporte público de pasajeros, mientras que tampoco funcionarán los colectivos de corta y media distancia. En tanto en Chubut no habrá servicio de transporte. En cambio, trabajan con normalidad las líneas 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 130, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177 y 188.

Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires las líneas que circulan son la 256, 263, 271, 299, 370, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 440, 503, 514, 520, 540, 550, 551, 552, 553, 570, 740.