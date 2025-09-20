Militantes de izquierda y libertarios se pelearon en la calle durante la visita de Milei a Córdoba

Este viernes por la tarde, en el marco de la visita del presidente Javier Milei a la ciudad de Córdoba para disertar en la Bolsa de Comercio y brindar un discurso a los militantes libertarios en el Parque Sarmiento, un grupo de jóvenes militantes de izquierda y de Las Fuerzas del Cielo (de La Libertad Avanza) protagonizaron una pelea en plena calle.

Varias escenas del altercado -que ocurrió poco antes del acto- fueron captadas con celulares por los testigos e involucrados en la pelea.

Según se puede observar en las imágenes, manifestantes del Polo Obrero y de La Libertad Avanza, que usaban remeras bordó de la agrupación Las Fuerzas del Cielo (que lidera Daniel Parisini, conocido como El Gordo Dan), comenzaron a gritarse entre sí hasta encontrarse en plena calle. Tras ello llegaron los golpes, los empujones y los palazos.

Militantes de izquierda y libertarios se pelearon en plena calle durante la visita de Milei en Córdoba

Ambos bandos se agredieron con insultos, golpes de puño, palos, botellas y gas pimienta; incluso, un militante de izquierda le arrojó ese aerosol a un libertario, de acuerdo a lo que publicó el medio local Cadena 3.

Luego de los incidentes en la vía pública, agentes de la Policía de Córdoba se desplazaron al lugar para dispersar a los agresores. No se reportaron ni heridos ni detenidos.

En diálogo con el medio citado, algunos militantes de izquierda culparon a los libertarios por el origen de la pelea, y los acusaron de provocar y de tirarles botellas.

Milei se refirió al escándalo de los audios

Durante el acto en Parque Sarmiento, el Presidente se refirió al escándalo de los audios adjudicados al extitular de la Agencia Nacional d Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo; en ellos menciona supuestas coimas y apunta contra la hermana de Milei, Karina, por recibir un 3% de los retornos por parte de Suizo Argentina para la compra de medicamentos.

Mientras la Justicia investiga la veracidad de los audios y si existió corrupción en la administración libertaria, Milei subió al escenario acompañado de su hermana, la principal salpicada por el escándalo, y sugirió que el contenido podría haber sido generado con inteligencia artificial.

El acto de Javier Milei llevado a cabo en el Parque Sarmiento, en la ciudad de Córdoba Sebastián Salguero - LA NACION

“Los argentinos son inteligentes y no se van a dejar engañar por un chimentero berreta”, planteó en su discurso, en aparente referencia al canal de streaming Carnaval, que difundió los audios del extitular de la Andis.

“No hay lugar para los fracasados, corruptos y ladrones liderados por la corrupta de la tobillera. Ahora los kukas son catadores de corrupción y hablan con audios de chimentos, mientras ella [por la expresidenta Cristina Kirchner] tiene una triple condena por afanar la guita de Vialidad. Cuando hacen el ‘tres’ [por el 3%] debe ser por las tres causas que le faltan [Hotesur, Memorándum con Irán y Cuadernos]. No se dejen operar con mentiras que buscan manchar nuestro honor”, sostuvo con su hermana al lado.

Y después agregó que los audios de Spagnuolo “están hechos con inteligencia artificial”.