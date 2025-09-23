Minutos antes de la reunión con Milei, el secretario del Tesoro volvió a referirse a la Argentina

NUEVA YORK.- El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, que ayer le dio un fuerte respaldo a la Argentina y este mediodía se reunirá con el presidente Javier Milei en el encuentro con Donald Trump, volvió este martes a hacer referencia al país con un posteo en X.

Minutos antes de participar de la reunión en la que podría haber avances para un salvataje financiero a la Argentina, Bessent respondió a un posteo de la senadora demócrata por Massachussetts Elizabeth Warren, en el que criticó a Trump por “querer que los contribuyentes estadounidenses rescaten a su amigo Milei en la Argentina”.

First, Trump made us pay higher coffee and beef prices to support a convicted coup-plotter in Brazil.



Now, he wants American taxpayers to bail out his friend Milei in Argentina.



Trump should stop raising prices for Americans and giving away our money to his corrupt buddies. https://t.co/Cb48DpIOwv — Elizabeth Warren (@SenWarren) September 22, 2025

“Primero, Trump nos hizo pagar precios más altos por el café y la carne para apoyar a un golpista convicto en Brasil. Ahora quiere que los contribuyentes estadounidenses rescaten a su amigo Milei en la Argentina. Trump debería dejar de aumentar los precios para los estadounidenses y de regalar nuestro dinero a sus amigos corruptos”, señaló Warren, que en su posteo de ayer incluyó un artículo del diario Financial Times titulado “Trump ofrece un salvavidas financiero a la Argentina de Milei”.

Few should be surprised by @SenWarren’s self-pitying rendition of “Don’t Cry for Me Massachusetts.”



The destructive economic policies she has championed since joining the Senate in 2008 rival the failed leftist agenda of the Argentine opposition. Should her political soulmate… https://t.co/CtyIPPO68V — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 23, 2025

Hoy, Bessent recogió el guante y le respondió por X. “Las políticas económicas destructivas que ha impulsado desde que se incorporó al Senado en 2008 rivalizan con la fallida agenda izquierdista de la oposición argentina. Si su alma gemela política y compañero peronista estadounidense, Zohran Mamdani, llega a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, estoy seguro de que el senador pedirá un rescate financiero cuando lleve a la ciudad a la quiebra", escribió el secretario del Tesoro.

“La senadora Warren jugó un papel principal al impulsar la desacreditada economía de izquierda de la administración de Joe Biden desde detrás de escena y no actuó cuando se le presentó una oportunidad histórica para estabilizar económica y geopolíticamente a América Latina durante los años de Barack Obama. En cuanto a sus comentarios sobre los fondos de cobertura, la senadora está invitada a unirse al programa de educación financiera del Departamento del Tesoro”, añadió el funcionario, un hombre clave de la administración Trump que se convirtió en interlocutor para el posible salvataje financiero a la Argentina.

“Los fondos de cobertura que atacaron los activos argentinos en los últimos meses sin duda sufrieron grandes pérdidas ayer. Los fondos mutuos a largo plazo y los fondos de pensiones que invierten en nombre de los trabajadores estadounidenses se beneficiaron", explicó Bessent.