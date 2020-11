Mirta Tundis defendió la nueva fórmula del Gobierno: "Los jubilados no van a perder" Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de noviembre de 2020 • 10:54

Con críticas a la gestión de Mauricio Macri, la diputada nacional Mirta Tundis (Frente de Todos) defendió la fórmula impulsada por el Gobierno para actualizar los haberes jubilatorios, que deberá ser debatida por el Congreso.

La iniciativa del oficialismo contempla como variable de actualización el nivel salarial y el nivel de recaudación, pero deja sin efecto la inflación. "Los jubilados no van a perder", afirmó Tundis, especialista en temas previsionales del Frente Renovador, que lidera Sergio Massa.

"Yo no soy economista. Ya sabemos que la inflación no nos sirve a ninguno. Pero si aumenta la inflación también sube la recaudación por una cuestión lógica de que aumentan las cosas", dijo la legisladora oficialista, en diálogo con AM 750.

Según Tundis, el Gobierno debe enfocarse en "generar empleo genuino" para que aumente la recaudación de aportes previsionales.

"Cuanta mayor recaudación de aportes previsionales, mejor haber va a tener el jubilado. Esto es lo real y concreto", sostuvo.

Funcionarios y legisladores oficialistas acordaron anteayer que impulsarán el sistema de ajuste de las jubilaciones que estuvo vigente en el gobierno de Cristina Kirchner, con un aumento semestral mediante una fórmula consistente en un mix de índices de evolución de los salarios (50%) y de la recaudación (50%).

"Es el mismo componente que se utilizó entre 2008 y 2017. Fue una fórmula que dio sus frutos. Aumentó en diez veces la proporción de los haberes cuando la inflación solo estuvo en cinco puntos. Fue una fórmula positiva", dijo Tundis, en diálogo con el programa Virales de Radio, que se emite por Rivadavia.

La diputada del Frente de Todos recordó que se opuso a la reforma previsional impulsada por Macri en diciembre de 2017 porque consideraba que "no iba a terminar bien". "Con la fórmula que se utilizó entre 2008 y 2017 aumentaron un 25,8% por encima de la inflación, mientras que con el método del gobierno anterior hicieron que pierdan 19,5% de los salarios. Y las pérdidas no la recuperan los jubilados", sostuvo.

El Ejecutivo informó que la fórmula que se propone es "sustancialmente la misma que la sancionada en 2008 y que resultó en una mejora sostenida en el poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas hasta 2015".

Rechazo y críticas de la oposición

La oposición representada por Juntos por el Cambio anunció ayer que rechazará la fórmula impulsada por la Casa Rosada. Sin embargo, los dos principales bloques intermedios, Consenso Federal y Unidad Federal, todavía no definieron su postura.

Este panorama anticipa una dura discusión parlamentaria, que coincide con el inicio de las negociaciones con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que demanda un recorte del déficit fiscal, además de cambios en el mercado de capitales, y mejoras en la competencia y en la eficiencia del Estado. Los enviados Julie Kozack y Luis Cubeddu tuvieron ayer su primera reunión con el ministro Martín Guzmán.

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, cuestionó con dureza la nueva fórmula de ajuste de las jubilaciones que propuso el gobierno de Alberto Fernández y acusó a la Casa Rosada de buscar un ajuste del déficit fiscal con el recorte de haberes previsionales.

"Tiraron toneladas de piedras cuando Cambiemos incorporó la inflación al cálculo de la movilidad jubilatoria. Como era favorable a los jubilados, suspendieron la fórmula en diciembre", dijo el dirigente de la UCR, "Ahora directamente sacan la inflación y ponen la recaudación. ¡Ajustan con los jubilados!", enfatizó.

Conforme a los criterios de Más información